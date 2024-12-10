التركيز على دفع نمو العلامات التجارية الرائدة، بما يتماشى مع توقعات النمو القوي لقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية

، الرياض، المملكة العربية السعودية: حققت شركة "سينومي ريتيل"، المالك الحصري لحقوق الامتياز الرئيسية لصب واي في المملكة العربية السعودية، إنجازًا استثنائيًا بافتتاحها مؤخرًا ل 14 متجرًا جديدًا لصب واي في يومٍ واحد. والجدير بالذكر أن هذا الإنجاز الجديد يحطم الرقم القياسي السابق المتمثل في افتتاح 12 متجرًا في يومٍ واحد، مما يعكس الخطوات الملحوظة للمضي قدماً في برنامج التوسع السريع لشركة سينومي ريتيل، والتزامها بتلبية الطلب المتزايد على الأطعمة الطازجة عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة.

يعد الافتتاح الاستراتيجي لهذه المتاجر ال 14 ضمن أهم ركائز الخطط الاستراتيجية للشركة ومساعيها المستمرة لتعزيز مكانتها في سوق الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية، والذي يشهد نمواً ملحوظاً، مع توقعات بلوغ معدّل النمو السنوي المركب (CAGR) نسبة 9٪ من عام 2022 إلى عام 2026. وتواصل شركة سينومي ريتيل الاستفادة من فرص النمو الرئيسية في هذا القطاع الواعد للغاية، حيث تُعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث متوسط ​​حجم السوق، والذي يبلغ في المتوسط 22 مليار دولار أمريكي.

وفي سبتمبر 2024، ساهمت متاجر صب واي المملوكة بالكامل لشركة سينومي ريتيل – 28 موقعًا في ذلك الوقت - بنسبة 14.8% في إيرادات العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات. وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد متاجر صب واي المملوكة لشركة سينومي ريتيل في المملكة العربية السعودية، بنسبة كبيرة، وصولاً إلى 57 متجرًا، مما سيعزز مساهمة صب واي بحوالي 25% في إيرادات العلامات التجارية الرائدة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات للشركة. ويرجع ذلك النمو الى المبادرات التسويقية الاستراتيجية للشركة، وزيادة التنوع في قوائم الطعام، بالإضافة الى التركيز المستمر على تقديم أفضل تجربة للعملاء في المملكة.

بهذه المناسبة، قال سليم فاخوري، المدير التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "يعد افتتاح 14 متجرًا جديدًا لصب واي في يومٍ واحد إنجازًا رائعًا يعكس إمكانات النمو القوية للسوق السعودي. وباعتبارها أكبر سوق لقطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر المملكة العربية السعودية العديد من الفرص الهائلة التي تتيح لشركة سينومي ريتيل المجال للاستفادة من هذه الإمكانات وزيادة نطاق تواجدنا، مع التركيز على توفير خدمة عملاء استثنائية للغاية."

تشمل متاجر صب واي الجديدة البالغ عددها 14 متجرًا، 8 متاجر تقليدية في مواقع رئيسية ذات اقبال كبير - 12 متجرًا في الرياض - بالإضافة إلى 6 متاجر غير تقليدية تقع في أماكن استراتيجية، بما في ذلك المستشفيات والبنوك والجامعات عالية التصنيف والهيئات الحكومية. وتم اختيار هذه المواقع الغير تقليدية بدقّة، لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، ممّا يضمن تقديم الاختيارات المتنوعة والطازجة لمجموعة واسعة من المستهلكين .

وتقدر فترة الاسترداد الإجمالية للمتاجر ال 14 الجديدة بـ 2.7 سنة فقط، مما يتجاوز المعيار القياسي للقطاع بأكمله بشكلٍ كبير. ويؤكد هذا العائد السريع على الاستثمار على قوة علامة صب واي التجارية، وتركيز شركة سينومي ريتيل على اتقان التميز التشغيلي في كل ما نقوم به.

وأضاف سليم فاخوري، المدير التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "من خلال اختيار مواقع متنوعة لمتاجرنا والتوسع في الأماكن التقليدية وغير التقليدية كذلك، أصبحنا قادرين على تلبية احتياجات قاعدة أوسع من المستهلكين، وتمكينهم من الاستمتاع بخيارات الأغذية الطازجة والصحية التي تقدمها مطاعم صب واي. وتمكننا استراتيجية التنويع من استهداف عدد أكبر من شرائح المستهلكين، وتقديم تجربة استثنائية في مواقع مختلفة داخل المملكة."

لمحة عن سينومي ريتيل

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير. وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً أكثر من 900 متجراً ضمن 326 مجمع تجاري في 9 دول، مع منصة للبيع بالتجزئة تعمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 326 ألف متر مربع. ويتولى إدارة كل هذه الأنشطة فريق عمل يزيد عن 7 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً حوالي 55 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والرجال والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com

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