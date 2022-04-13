

بلغت قيمة الأصول الإجمالية 193 مليار ريال قطري

الدوحة، قطر : أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 855 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2022، بنسبة زيادة 14% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

كما إرتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 6.8% مقارنة مع مارس 2021 ليصل إلى 193 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والإستثمار.

وبلغ إجمالي موجودات التمويل127 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 1.6% بالمقارنة مع مارس 2021. كما بلغت ودائع العملاء 123 مليار ريال قطري.

كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ 2,117 مليون ر.ق.، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والإستثمار نمواً بنسبة 5.6% لتصل إلى 1,857 مليون ر.ق. بنهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ 1,758 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2021. كما تمكن المصرف من تحقيق تخفيض كبير في تكلفة الأموال (الأرباح المدفوعة لأصحاب الصكوك وحسابات الاستثمار المطلق) مما مكن المصرف من تحقيق نمو في صافي الدخل التشغيلي.

بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 270 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 وقد حافظت على نفس المستويات تقريباً للربع الأول من عام 2021. ومع النمو القوي للدخل وإحتواء التكاليف، تمكّن المصرف من تحسين كفاءته بشكل أكبر وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 16.8% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 مقابل 17% لنفس الفترة من عام 2021، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري.

كما تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.5%، وهي مماثلة للمستويات في 31 مارس 2021 والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف اتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات إنخفاض القيمة من خلال بناء مخصص احتياطي لإنخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغت 519 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2022 مع تحسين نسبة تغطية للموجودات التمويلية المتعثرة إلى 95% كما في 31 مارس 2022 مقارنة بـ 92.3% في نهاية مارس 2021.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين20.3 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 18.8% كما بنهاية مارس 2022 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2022، أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف العملة طويل الأجل (LTCR) للمصرف عند "A+". وفي نوفمبر 2021، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" التصنيف الائتماني للمصرف عند “A”. كما أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند "A1" . و في يناير 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الإئتماني للمصرف عندA- .

محافظاً على مكانته الراسخة في ريادة البنوك الإسلامية والبنوك الرقمية في قطر، حصل المصرف على اثنتي عشرة جائزة مرموقة من عدد من المجلات المتخصصة والمعروفة عالمياً في الربع الأول من العام 2022. وتأتي هذه الجوائز تقديراً لجهود المصرف المستمرة في تطوير حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة، الأمر الذي عزز ريادته في القطاع المصرفي في قطر والمنطقة، كما تمثل شهادة على الأداء المالي القوي للمصرف واستراتيجية الأعمال الناجحة.

وقد حصل المصرف على جائزتين مميزتين من جوائز ذا أسيت لعام 2022، وهما: "أفضل بنك رقمي للعام" و"أفضل تطبيق جوال مصرفي".

كما حصل البنك على أربع جوائز أخرى من مجلة جلوبال فاينانس، تقديراً لمكانته المتميزة باعتباره المصرف الإسلامي الرائد في قطر، واعترافاً بجهوده المستمرة في تلبية جميع احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، حيث حصل المصرف على لقب "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، و"أفضل بنك إسلامي للشركات"، و"أفضل بنك إسلامي في المسؤولية الاجتماعية للشركات"، و"أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر".

وحصل المصرف أيضاً على جائزتين مرموقتين من جوائز الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022 التي تقدمها مجلة ذا ديجيتال بانكر، وهما "المبادرة الرقمية المميزة لفتح الحساب"، و" أفضل بنك لإدارة الأموال". وعلاوة على ذلك، منحت مجلة إيميا فاينانس، المجلة المالية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، المصرف لقب "أفضل إطلاق منتج في الشرق الأوسط”، و"أفضل مصرف إسلامي في قطر" للعام الخامس على التوالي.

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