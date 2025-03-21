أقرت الجمعية العمومية لتعاونية الاتحاد توزيع عائد نقدي على رأس المال القائم بنسبة 14٪؜ وعائد على مشتريات المساهمين في التعاونية بنسبة 5٪؜، ذلك عن أعمال التعاونية لعام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون، الذي عقد حضورياً في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وعن بعد (أون لاين)، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

وحققت تعاونية الاتحاد في 2024 أرباحاً قدرها 374.6 مليون درهم قبل اقتطاع الضريبة ومكافئة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمة المجتمعية، مقارنة مع 316.8 مليون درهم في عام 2023، بنسبة نمو قدرها 18%، كما حققت أرباحاً في عام 2024 مقدارها 314.5 مليون درهم بعد الضريبة، مقارنة مع 296.8 مليون درهم في العام 2023، بنسبة نمو قدرها 6%.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي إيرادات تعاونية الاتحاد الكلية الإجمالية لسنة 2024 بلغت 2.490 مليار درهم، في حين انفقت تعاونية الاتحاد خلال 2024 على المساهمات المجتمعية نحو 19.5 مليون درهم، تماشيا مع استراتيجية تعاونية الاتحاد بالتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور في الدولة.

وتضمن الاجتماع الاطلاع على الخطط المستقبلية للتعاونية، والرد على استفسارات ومداخلات وأسئلة المساهمين التي كانت من الحضور وعن بعد حول أعمال التعاونية، إضافة إلى التطرق إلى أحدث المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز والمشاريع المستقبلية ومشاريع قيد التصميم.

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