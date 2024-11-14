خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بلغ مجموع العائدات 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار أمريكي) بزيادة قوية بلغت 21 بالمئة على أساس سنوي مدفوعة بإيرادات المسافرين ونمو ملحوظ في حجم قطاع الشحن التابع للشركة

تم نقل 13.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار أمريكي)، ما يعد تحسناً كبيراً عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذي حققت فيه الشركة صافي أرباح بقيمة 814 مليون درهم (222 مليون دولار). ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع عجلة النمو إلى جانب الكفاءات التشغيلية العالية و الاستمرار في تحسين خدمة العملاء.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21 بالمئة إلى 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، من 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عدد المسافرين وعطلة الصيف ونجاح استراتيجية توسعة شبكة وجهات الشركة، إلى جانب النمو المهم في حجم قطاع الشحن وبخاصة في الربع الثالث من العام الحالي.

وسجلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21 بالمئة، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار أميركي)، نتيجة التوسعة الإستراتيجية لشبكة الوجهات، كما ذكر سابقاً، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، بما ساهم في تعزيز قدرات الربط التي توفّرها الشركة. ونقلت الاتحاد للطيران حوالي 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة بلغت 35 بالمئة عن العام الماضي، حيث بلغ حجم "المقعد المتوفر للكيلومتر" 68.2 مليار، بزيادة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب نسبة 87 بالمئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3.0 مليار درهم (808 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 21 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة السعة وارتفاع حجم الشحن وتحسن العائدات.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وتم خفض تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر بدون احتساب سعر الوقود بنسبة 5 بالمئة و8 بالمئة على التوالي، في إشارة واضحة إلى التزام الشركة بتطوير الخدمة وزيادة الفعالية وتحسين الجودة.

وقد واصلت الناقلة تحسين تجربة الضيوف مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا العملاء، والذي ساهم فيه عدد من العوامل بما في ذلك بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز A380 وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكد على التزام الاتحاد بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسنّة لجميع ضيوفها.

وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عززت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط إس إف الصينية لدعم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.

و بهذه المناسبة، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى لعام 2024، مع زيادة بنسبة 21 بالمئة في العائدات و66 بالمئة في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا النمو الملحوظ إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكد على فعالية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى كذلك تحسنات ملحوظة في رضا المتعاملين.

"كما إننا نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، مع بدء تشغيل الطائرات الست من طراز A321 NEO. وبالرغم من استمرار نقص الطائرات على مستوى العالم، فقد نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

"وبلغ عدد المسافرين خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حوالي 18 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة حوالي 80 بالمئة مقارنة بالعام 2022، والذي يؤكد على نمونا بوتيرة سلسة ومستدامة خلال العامين الماضيين. كما قمنا بتوسعة شبكة وجهاتنا لتصل إلى 83 وجهة حتى سبتمبر 2024، مقابل 72 وجهة خلال الفترة نفسها العام الماضي ، مع توقع بالمزيد من النمو بحلول نهاية العام الحالي.

"وإلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم. فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامج الطيارين المتدربين الخاص بنا وترقية أكثر من 1000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات المتميزة لضيوفنا.

وهنا، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيوفنا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر. ونحن ملتزمون بتعزيز تجربة سفرهم لنكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها.

كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع موظفينا الاكفاء الذين بذلوا الكثير من الجهد والتفاني في تأدية مهامهم عند كل مرحلة من مراحل السفر لضيوفنا والذي أدى بشكل أساسي إلى تحقيق هذه النتائج المتميزة ."

أبرز نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2024:

شهد إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 21 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 18.4 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي في عائدات المسافرين والشحن

ارتفعت عائدات المسافرين بحوالي 2.6 مليار درهم (أي بنسبة 21 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي)، نتيجة الأداء القوي خلال موسم الصيف، والتوسعة الاستراتيجية لشبكة الوجهات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الرئيسية

ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 21 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة زيادة السعة وحجم الشحن (بنسبة 14 بالمئة)، وتحسن العائدات خلال الربع الثالث من 2024

على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمار المستمر لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف، تراجعت كلفة الوحدة، مع خفض تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر بدون احتساب سعر الوقود بنسبة 8 بالمئة، مما يؤكد على التزام الاتحاد بالكفاءة التشغيلية مع الاستمرار في الارتقاء بالخدمات المقدمة

ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 66 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مدعوماً بالنمو القوي في العائدات والكفاءات التشغيلية المستمرة

ارتفعت نسبة المقعد المتوفر للكيلومتر وأعداد المسافرين بحوالي 31 بالمئة و35 بالمئة على التوالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الزخم القوي في السوق

بدأ تشغيل الطائرات الست من طراز A321 NEO ، ما زاد من حجم الأسطول بـ16 طائرة مقارنة بسبتمبر 2023، مع طرح طراز جديد من الطائرات الحديثة للارتقاء بتجربة الضيوف

، ما زاد من حجم الأسطول بـ16 طائرة مقارنة بسبتمبر 2023، مع طرح طراز جديد من الطائرات الحديثة للارتقاء بتجربة الضيوف ارتفع عدد الوجهات إلى 83 حتى سبتمبر 2024، مقارنة بـ72 وجهة في سبتمبر 2023

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