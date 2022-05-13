بزيادة سنوية قدرها 40% والشركة تستعد لمرحلة جديدة من النمو

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إشراق للاستثمار ش م ع" (إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2022. وبلغ صافي أرباح الشركة في هذه الفترة 14.35 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتم رصد النتائج المالية في الربع الأول بشكل مستقل دون احتساب تأثير الاستحواذ المقترح من قبل إشراق على "صندوق جولديلوكس".

وسجلت "إشراق" إيرادات تشغيلية بلغت 7,91 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 199% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ونتجت هذه الإيرادات التشغيلية القوية عن الأداء المميز لأعمال التأجير والضيافة في "إشراق" إذ حققت شقق "برج ضمان" والشقق الفندقية في "نوران مارينا" معدلات إشغال بلغت 100% و96% على التوالي، وتسجل الشقق الفندقية في "نوران مارينا" زيادة في متوسط أسعار الغرف، وذلك بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وعلى صعيد مشاريع التطوير العقاري، اقترب مشروع "مارينا رايز" - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم – من الإشغال الكامل (98%) مما ساهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة واستراتيجية التسييل المالي لمحفظة أراضيها. وتبحث الشركة في إمكانية البدء بتطوير قطع الأراضي الأخرى في جزيرة الريم في أبو ظبي.

وبلغ دخل الشركة 8.02 مليون درهم من استثماراتها المالية والتكنولوجية، بدعم من الأداء القوي لمحفظة الأسهم والدخل الثابت. وتواصل الشركة جهودها من أجل توسيع محفظة استثماراتها المالية والتكنولوجية إلى جانب تنويع أصولها.

علاوة على ذلك، أوصى مجلس الإدارة تنفيذ برنامج جديد لإعادة شراء أسهم الشركة يصل إلى ما لا يزيد عن 10% من رأس مال الشركة المصدر بشرط الحصول على الموفقات التنظيمية وتصويت المساهمين. من المتوقع أن ينتج عن برنامج إعادة الشراء تحسين هيكل رأس المال والاستفادة من فائض السيولة بشكل فعال، خاصة أن سعر تداول أسهم الشركة يتم بأقل من قيمتها الدفترية.

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي انعقد مؤخراً، صوت معظم المساهمين (بنسبة 99.5%) لصالح الموافقة على مقترح الاستحواذ على "صندوق جولديلوكس" وتنفيذ الصفقة. وستتمكن "إشراق للاستثمار" عبر الاستحواذ على مثل هذا الصندوق الذي يمتاز بأدائه العالي، من تعزيز أرباحها، وسيساهم الصندوق في تحسين أسعار الأسهم مع ترسيخ مكانة الشركة القوية للاستمرار بتطوير أعمالها وخلق قيمة ملموسة ومستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. وإضافة لذلك، وافق المساهمون على خفض رأس المال بمقدار 898.2 مليون درهم بناءً على مقترح مجلس إدارة الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. وسيتم استكمال العملية بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية الضرورية.

وفي هذا الصدد، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "يعكس الأداء القوي لشركة "إشراق للاستثمار" خلال الربع الأول من العام منهجية عملنا القائمة على أفضل الحلول لمعالجة التحديات الراهنة وخططنا الاستراتيجية الطموحة والمصممة لاغتنام فرص النمو المستقبلية لتحسين القدرات المالية والأداء التشغيلي. ومع الثقة العالية التي أبداها المساهمون في خططنا، سواءً على مستوى مقترح الاستحواذ على "صندوق جولديلوكس" أو خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، فإننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتنفيذ هذه الخطط وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين".

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