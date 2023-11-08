تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض العطور العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك بالتزامن مع معرض الجواهر العربية، والذي يضم باقة من المنتجات العربية والعالمية المميزة.

يقدم معرض العطور العربية الذي يجمع كبار صانعي العطور لعرض أحدث وأرقى العطور من جميع أنحاء العالم، مجموعة متنوعة من الانشطة التي تشمل:

جناح التصوير التفاعلي، حيث يمكن للزوار التقاط الصور واستكشاف العائلات العطرية المختلفة.

سيتم تقديم تجربة طهي فريدة واستثنائية تحت مسمى "The Scent Arabia Aromatic Indulgence" سيستضيفها الشيف لورنزو، رئيس الطهاة في مطعم Due Mari في منتجع وسبا جميرا خليج البحرين.

منافذ بيع الأغذية والمشروبات والتي تشمل Pollen و the knot و Brewed.

سيقدم الجناح التايلاندي العطور وزيوت الجسم والشموع وزيوت التدليك.

يعرض أجمل للعطور المبخر الأكبر في العالم في معرض العطور العربية.

صرح السيد عابد أجمل، رئيس الأعمال في البحرين وقطر، والممثل للجيل الثالث من عائلة أجمل: "انضموا إلينا في معرض العطور العربية 2023 واستمتعوا بتجربة استثنائية! نفخر بتقديم أكبر مبخر في العالم، مصنوع من خشب الدردار الرائع والنحاس، وقد حقق رقمًا قياسيًا رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. يصل وزن هذه التحفة الهندسية الرائعة إلى 1000 كجم وعلى مساحة ارتفاع تبلغ 3 أمتار. تفضلوا بالانضمام إلينا في حفل الكشف عن هذا الإبداع الساحر، واستمتعوا بمجموعة رائعة من العطور الخلابة والصفقات الحصرية.”

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير العام في إنفورما ماركتس: "نحن سعداء للغاية بإطلاق معرض العطور العربية الذي يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة بالتزامن مع النسخة 31 من معرض الجواهر العربية وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط. يطرح المعرض مجموعة من أشهر دور العطور العالمية والمحلية، حيث نهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من عشاق العطور في جميع أنحاء المنطقة. ويقدم المعرض أحدث المنتجات وأكثرها فخامة من جميع أنحاء العالم."

معرض العطور العربية يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة ويقدم مجموعة ضخمة من العطور المحدودة الإصدار لكل من الرجال والنساء، والعطور المتخصصة، والعود، والبخور، والشموع. يقدم معرض العطور العربية فرصة فريدة لاستكشاف العطور الحصرية الرائعة من العارضين المشهورين. وتشمل قائمة العارضين هذا العام مثل الحواج، وجوه، جنيد للعطور، الرصاصي والعديد من ماركات العطور الفاخرة الأخرى، ستعرض أحدث منتجاتها ومجموعاتها ذات الإصدار المحدود.

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#بياناتحكومية

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نبذة عن معرض العطور العربية:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يقام معرض العطور العربية يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة والذي سيقام بجانب معرض الجواهر العربية، والذي تنظمه "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير في الفترة من ١٤ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣. سيقام على مساحة تزيد عن 2,900 متر مربع، يستقطب معرض العطور العربية محبي العطور، حيث يعرض مجموعة واسعة من العطور المُميزة والفاخرة من منطقة الخليج العربي وأنحاء العالم، تشمل العطور الفريدة من نوعها والعود، والعطور المنزلية، والبخور، والشموع.

التغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام.

نحقق في إنفورما ماركتس نجاح باهر لمعايير الاستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال دراسة السوق نقدم نتائج مذهلة لعملائنا. نسعى في وضع الاستدامة ضمن أساسيات أعمالنا وإدارة معارضنا ووظائفنا اليومية.

هدف إنفورما ماركتس هو أن تصبح شركة أكثر استدامة من أي وقت مضى في جميع عملياتها. وتحافظ على التزامها المستمر المدعوم بالبصيرة والابتكار والتعاون في إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على كل من المجتمعات والصناعات التي تعمل فيها.

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