المنامة، البحرين:

تسليط الضوء على أداء المجموعة خلال الربع الأخير والـ 12 شهرا من عام 2023:



• التخارج الجزئي من استثمارات خاصة في البحرين لشركاء إستراتيجيين في فندق و منتجع العرين بارك . • نمو مضاعف في الدخل وتعزيز الربحية للعام 2023 بدعم من مساهمات عبر الشركات التابعة والشركاء والاستثمارات الخاصة بالمجموعة.

• مساهمات جيدة من المحفظة الاستثمارية للخزينة الخاصة بالمجموعة، نتج عنها تحقيق دخل استثماري ثابت (بشكل دوري مع مكاسب في القيمة العادلة الحالية لأصول المجموعة في السوق). • التوصية بتوزيعات نقدية إجمالية بنسبة 6.2% على القيمة الاسمية (0.0164 دولار أمريكي للسهم) لعام 2023، بموجب موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

• ثقة مستمرة في المجموعة انعكست من خلال اخر تأكيد للتصنيفات الائتمانية من قبل وكالتي (فيتش وكابيتال إنتليجنس) حيث تجسد هذه التأكيدات على تقدير السوق المستمر في نموذج الأعمال المرن للمجموعة واستراتيجيتها المستقبلية القوية وأدائها المالي الناجح. • تحقيق نشاط اكبر للصيرفة الاستثمارية في الربع الأخير من العام 2023، بناءا على الأداء القوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بما في ذلك الاقفال الناجح لمحفظة العيادات الطبية الثالثة للمجموعة بالولايات المتحدة ومعاملات جديدة في مجال الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.



• إجراء عمليات تخارج لعدد من الاستثمارات بما في ذلك بيع أول محفظة متنوعة للمجموعة لسكن الطلاب في الولايات المتحدة التي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، مع تحقيق معدل عائد على الاستثمار قدره 10.4% لمستثمري المجموعة.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("جي إف إتش" أو "المجموعة") (بورصة البحرين: GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأخير ("الربع") والاثنا عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ("السنة").

بلغت قيمة الربح الصافي العائد للمساهمين ما مقداره 23.94 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من السنة مقابل 24.02 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض بنسبة 0.32% نتيجة للمساهمة المنخفضة من شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة خلال هذا الربع. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع ما مقداره 0.69 سنتا مقارنة بـ 0.74 سنتا في الربع الأخير من عام 2022. بلغت قيمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من السنة مع مساهمات جيدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقق من عمليات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثمارية، وأنشطة الخزينة. هذا بالمقارنة بما مقداره 109.73 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض قدره 1.36%. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير ما مقداره 24.18 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 26.23 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2022، بانخفاض بنسبة 7.82%. بلغت قيمة إجمالي المصروفات للربع ما مقداره 84.06 مليون دولار أمريكي مقابل 83.50 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع بنسبة 0.67%.

سجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 102.86 مليون دولار أمريكي للسنة بالكامل مقارنة بما مقداره 90.25 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة بنسبة 13.97%. تعزى هذه المكاسب إلى النمو الذي طرأ في نشاط الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المحققة من الشركة التابعة المختصة بالصيرفة التجارية والدخل المحقق من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى أنشطة الخزينة. بلغت قيمة الربح للسهم عن العام 2.95 سنتا مقارنة بـ 2.65 سنتا لعام 2022 بالكامل، بزيادة بنسبة 11.32%. بلغ إجمالي الدخل للسنة 369.53 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 24.10% من 297.76 مليون دولار أمريكي للعام السابق. بلغت قيمة صافي الربح الموحد للسنة ما مقداره 105.23 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 97.71 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قدرها 7.69%. بلغت قيمة المصروفات الإجمالية للسنة 264.30 مليون دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 200.06 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة بنسبة 32.11%.

بلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين ما مقداره 989.54 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023، بإنخفاض بنسبة 0.71% من 996.60 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2022. ارتفع إجمالي قيمة أصول المجموعة بنسبة 13.93% إلى 11.12 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بـ 9.76 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2022.

تماشيا مع النتائج المالية الجيدة للمجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بإجمالي 6.2% على القيمة الاسمية (0.0164 دولار أمريكي للسهم) بموجب موافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.

تدير جي إف إتش حاليا أكثر من 21 مليار دولار أمريكي من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تتوفر البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع: https://www.bahrainbourse.com/.

يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز “GFH” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دبي المالي.

غازي الهاجري

رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية

"نتيجة لدخولنا عام 2023 بوتيرة قوية، يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النتائج الربحية المعززة والزيادة المضاعفة في الدخل حيث تعكس هذه النتائج الطيبة بما تتسم به استراتيجية لرفع محافظ التمويل والاستثمار واستمرار المجموعة تحقيق القيمة المرجوة لمساهميها. نحن مسرورون أن نعلن عن توزيعات نقدية جيدة بنسبة 6.2% على القيمة الاسمية لجميع المساهمين. لقد انصب تركيزنا الدائم خلال العام على خطوط الأعمال الرئيسية، مما سمح لنا ببناء أنشطتنا الأساسية والتوسع في محافظنا الاستثمارية في القطاعات والمناطق الجغرافية منخفضة المخاطر خاصة الخليج وامريكا. مازالت قوتنا وقدرتنا على تحقيق النمو عاما تلو الآخر يجعلنا نشعر بالكثير من الفخر تجاه انجازاتنا وتجاه الثقة التي تحظى بها المجموعة من قبل المستثمرين والسوق. ومع انتهاء عام 2023 وما شهدته من نتائج ايجابية، نتطلع في هذا العام وما بعد ذلك إلى مواصلة تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا، كما سنسعى جاهدين لتنمية محافظنا الاستثمارية وأصولنا الاستراتيجية عبر الأسواق الرئيسية التي نركز عليها في المنطقة وعلى المستوى الدولي."

هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"يسرنا أن نعلن عن عام آخر من النمو والأداء الجيد، مع ارتفاع في الدخل بنسبة 24.1% والأرباح بنسبة 14% خلال عام 2023. لقد تحقق ذلك بدعم من المساهمات الجيدة على مدار العام من خطوط أعمال المجموعة الرئيسية الممثلة في الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية والخزينة والاستثمارات الخاصة.

حافظنا على قوتنا وأسلوبنا المبتكر، مع تهيئة نهجنا التشغيلي لمواكبة أوضاع السوق والاستفادة من فرص الأعمال الجيدة. على مدار العام، ركزنا على تعزيز أوضاعنا في القطاعات المقاومة للركود في الأسواق المحلية والعالمية. لقد تمكنا أيضاً خلال الربع الأخير من إقفال ثلاث معاملات مهمة في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث نرى هناك إمكانات هائلة لتحقيق القيمة وفرصة سانحة للاستفادة من اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية. من خلال كل ذلك نعمل جاهدين على زيادة مساهماتنا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة للقطاعات والأسواق التي نستثمر فيها وبما يصب في مصلحة جميع مساهمينا. في الختام، أود أن أتقدم بخالص التقدير والامتنان إلى السادة المساهمين والمستثمرين والجهات الرقابية والشركاء لثقتهم المستمرة في جي إف إتش. كما أشعر بالكثير من الفخر تجاه مواردنا البشرية في المجموعة، لأدائهم المتميز خلال عام 2023، وانا على ثقة بقدرتهم على تنفيذ استراتيجيتنا خلال عام 2024. "

تسليط الضوء على وحدات الأعمال

تقوم جي إف إتش بتشغيل ثلاثة خطوط أعمال رئيسية، واصل كل منها تقديم أداء ومساهمات جيدة خلال الربع الأخير، ما أدى إلى دعم النمو في صافي أرباح المجموعة لعام 2023 بأكمله.

إدارة الاستثمار:

• خلال الربع الأخير، نجحت جي إف إتش بارتنرز، منصة الاستثمار العقاري العالمي للمجموعة، في إطلاق ثالث محفظة للعيادات الطبية بالولايات المتحدة على المستثمرين، وتخارجت من أول محفظة متنوعة لسكن الطلاب بالولايات المتحدة والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2021، ما أدى إلى تحقيق معدل عائد على الاستثمار قدره 10.4% للمستثمرين في الصندوق بعد فترة استثمار مدتها سنتان.

• بالإضافة إلى ذلك، أغلقت المجموعة ثلاث استثمارات استراتيجية في المملكة العربية السعودية، شملت معاملتين جديدتين من خلال منصتها الإقليمية الرائدة للرعاية الصحية، هيليان، التي استحوذت على حصة قدرها 70% في مجمع طبي رائد في الرياض، وحصة ملكية بنسبة 60% في أحد المستشفيات الرائدة في السوق بالمنطقة الجنوبية. أما المعاملة الثالثة في المملكة فكانت الاستحواذ على شركة رائدة في مجال الخدمات الغذائية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

• خلال الربع الأخير، نجحت المجموعة أيضا في التخارج الجزئي من استثمارات خاصة بها في البحرين لصالح شركاء إستراتيجيين، بما في ذلك في فندق ومنتجع العرين بارك.

الصيرفة التجارية:

• حققت الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة، المصرف الخليجي (خليجي)، ربحا صافيا قدره 24.00 مليون دولار أمريكي إلى مساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بصافي ربح قدره 37.16 دولار أمريكي في عام 2022.

• وبشكل إيجابي، تم تسجيل زيادة في الدخل قبل العائد لأصحاب حسابات الاستثمار ليصل إلى 234.13 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023، مقارنة بـ 164.98 مليون دولار أمريكي لعام 2022. وتعزى الزيادة البالغة 41.91% إلى ارتفاع الدخل من أصول التمويل والودائع لدى استثمارات المؤسسات المالية في الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية والرسوم والإيرادات الأخرى.

الخزينة والاستثمارات الخاصة:

• ظل أداء الخزينة والاستثمارات الخاصة للمجموعة جيداً خلال الربع مع المساهمات المستمرة في الدخل.

• كان الأداء الإيجابي نتيجة لإيرادات الاستثمار الدورية ومكاسب السوق إلى السوق.

تسليط الضوء على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

خلال الربع الأخير، واصلت المجموعة تعزيز ممارساتها المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتوسيع مساهماتها لإحداث تأثير إيجابي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية التي تنشط فيها. وشملت المبادرات الرئيسية خلال الربع ما يلي:

الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF): في ديسمبر 2023، انضمت مجموعة جي إف إتش إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك. تمكنت المجموعة من خلال هذه الشراكة في المساهمة بشكل فعال في المناقشات الاقتصادية العالمية، وتقديم خبراتها ورؤيتها في قطاعات الاستثمار الأساسية. ومن خلال مشاركتها في مبادرة "تشكيل مستقبل الأنظمة المالية والنقدية" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن لمجموعة جي إف إتش أن تلعب دورا في معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا في العالم من خلال التعاون مع قادة الصناعة لتحديد وخلق فرص النمو والتنمية.

الاستثمارات في قطاعات الصحة والأثر الاجتماعي: خلال الربع الأخير، كما ورد في التقارير، واصلت المجموعة متابعة الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات الغذائية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع استراتيجيتها لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة ورفاهيتها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مجموعة جي إف إتش في تطوير الرعاية الصحية في البحرين، من خلال الشراكة لإنشاء مركز متخصص لعلاج سرطان البروستات باستخدام تقنيات متطورة في الجراحة بمساعدة الروبوت، وهو الأول من نوعه في المنطقة، تطمح المجموعة على مواصلة طرح أنظمة في الابتكار التشخيصي والعلاجي في مجال الرعاية الصحية المحلي.

الاستثمار في الرياضة والشراكات ذات الصلة: قامت المجموعة برعاية حدث الرجل الحديدي في البحرين في ديسمبر، مما يدل على دعمها للرياضة وأنماط الحياة الصحية. ومن خلال الشراكة مع World Aquatics لوضع حجر الاساس لإطلاق أول مركز للتميز في المنطقة للرياضات المائية في البحرين. تواصل مجموعة جي إف إتش البحث عن فرص لدعم الأحداث الرياضية ذات الشهرة العالمية والمحلية التي لا تعزز أنماط الحياة الصحية فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا في جذب الزوار والاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى البحرين.

#بياناتشركات

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حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، إدارة الثروات، الأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.gfh.com.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال ب:

زهراء طاهر

المدير التنفيذي

شركة فين مارك كوميونكيشنس

البريد الإلكتروني: info@finmarkcoms.com