يواصل بنك الإمارات دبي الوطني أداءه المتميز بتحقيق أرباح قياسية بلغت 13.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة. وقد تخطت أرباح البنك ربع السنوية حاجز

7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق بفضل النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، إلى جانب تحسن الهوامش في دينيزبنك وعمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي. وارتفع حجم الإقراض بنسبة 6% في النصف الأول من العام 2024 ليتخطى حاجز نصف تريليون درهم نتيجة الطلب الإقليمي القوي.

وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميّزاً تمثل في إحراز نتائج ملفتة في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب النمو الاستثنائي في الأصول المدارة بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وهو ما عكس حجم الصفقات البارزة التي تم إبرامها عبر شبكة المجموعة والتي استفادت من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة. وقد عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، كما أن الميزانية العمومية القوية، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024

ارتفاع بنسبة 12% في الأرباح على خلفية النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وعمليات التحصيل الكبيرة

ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 21.4 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض في جميع قطاعات الأعمال إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة

نمو قوي في القروض، حيث ارتفع حجم الإقراض بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2024، ليتجاوز 500 مليار درهم للمرة الأولى

يشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية، حيث حقق نمواً بقيمة 39 مليار درهم في النصف الأول، توزعت بالتساوي بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة

تحسن صافي هامش الفائدة ليصل لنسبة 3.65% في الربع الثاني من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل

عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات بحيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر مع تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 4.2 %

حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 1.7 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024 مع تجاوز الميزانية العمومية حاجز 100 مليار درهم

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 13% لتصل إلى 214 فلساً في النصف الأول من عام 2024

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 25 مليار درهم، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا

إتاحة السندات والصكوك الجزئية على تطبيق ENBD X ، مما ساهم في توسيع نطاق فرص الاستثمار للعملاء

، مما ساهم في توسيع نطاق فرص الاستثمار للعملاء منصة Aani للدفع الفوري، التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، متاحة على ENBD X و+ EI كوسيلة بسيطة وسريعة لتحويل الأموال محلياً باستخدام أرقام الهواتف المتحركة

للدفع الفوري، التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، متاحة على و+ كوسيلة بسيطة وسريعة لتحويل الأموال محلياً باستخدام أرقام الهواتف المتحركة طرح أول معاملة مرابحة للسلع التجارية للعملاء

حققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال نجاحاً في تقديم المشورة بشأن طرح أسهم شركة سبينيس للاكتتاب العام بقيمة 1.38 مليار درهم

تخصيص 500 مليون درهم من التمويل التنافسي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم "مبادرة دبي العالمية للنمو"، لتسهيل التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها

زيادة عدد الفروع في المملكة العربية السعودية إلى الضعف، لتصل إلى 18 فرعاً خلال العام السابق، مما أدى إلى نمو القروض بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2024

قامت وكالة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني إلى "إيجابي "

بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ينشر استراتيجية المناخ من خلال تقرير فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ

البنك الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي تم تصنيفه من قبل شركة «ساستيناليتيكس» والحائز على تصنيف الدرجة الخامسة من بين 311 بنكاً متنوعاً على مستوى العالم

أصدر الإمارات الإسلامي بنجاح صكوك الاستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

إطلاق برنامج مسرع التكنولوجيا المستدامة العالمي، لتمكين شركات التكنولوجيا المالية الخضراء من تطوير حلول مبتكرة ودعم مستقبل قادرعلى التكيّف مع تغيّر المناخ

تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الأعمال بالشراكة مع مايكروسوفت

بنك الإمارات دبي الوطني يعزز حلول اكتساب الشركات بالشراكة مع "باين لابس"

بنك الإمارات دبي الوطني ونيوم يتعاونان لتحويل المدفوعات العالمية عبر الحدود في الشرق الأوسط، لتقديم تجربة تحويلات مالية سلسة وفورية وفعالة من حيث التكلفة

نمو متواصل في حلول "سويفت للشركات" انعكس من خلال قيام 120 عميلاً نشطاً بإتاحة إمكانية إجراء معاملات تزيد قيمتها عن 100 مليار درهم

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

" تجاوزت الأرباح ربع السنوية 7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، ويعود السبب في ذلك إلى النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، وتحسن الهوامش في دينيزبنك، إلى جانب عمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي.

تجاوزت الأرباح ربع السنوية 7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، ويعود السبب في ذلك إلى النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، وتحسن الهوامش في دينيزبنك، إلى جانب عمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي. حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميّزاً تمثل في إحراز نتائج ملفتة في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وذلك نتيجة الاستفادة من الحضور الإقليمي المثبت للمجموعة.

ومن دواعي فخرنا البالغ أن يتمكن الإمارات الإسلامي من تحقيق أعلى أرباح على الإطلاق بقيمة 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، حيث تخطت ميزانيته العمومية حاجز 100 مليار درهم.

كما نفخر بأننا من الرواد في مجال أمن وخدمة العملاء، وذلك خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الأعمال بالشراكة مع مايكروسوفت، وإطلاق برنامج مسرع التكنولوجيا المستدامة العالمي لتمكين شركات التكنولوجيا المالية الخضراء من تطوير حلول مبتكرة في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ومن جهة أخرى، عززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، كما أن الميزانية العمومية القوية، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي."

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

بلغ إجمالي الدخل 21.4 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض في جميع قطاعات الأعمال إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة.

تحسن صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.65% في الربع الثاني من عام 2024 على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل.

لا تزال البيئة الائتمانية سليمة ويواصل العملاء الاستفادة من الاقتصاد المزدهر مع إجراء المزيد من عمليات تنظيم وتسوية دفعات القروض، مما أدى إلى عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم.

كما تمت مراجعة الحدود التوجيهية للقروض صعوداً نتيجة الطلب الإقليمي القوي، في حين تمت مراجعة تكلفة المخاطر بشكل إيجابي وبالتالي خفضها على خلفية البيئة الائتمانية السليمة.

حظي أداء المجموعة المتميز وقوة ميزانيتها العمومية بتقدير وكالة "موديز" التي قامت بتحسين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني إلى "إيجابي " .

أداء الأعمال

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً في النصف الأول من العام بتسجيل أعلى إيرادات لها على الإطلاق وأقوى أنشطة إصدار للقروض ونمواً استثنائياً في الميزانية العمومية ارتفع حجم الإقراض بشكل قياسي بقيمة 23 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 130 مليار درهم نمت الودائع بواقع 30 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وحققت ارتفاعاً سليماً في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بواقع 75 % شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق والذي نما بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ارتفع الدخل بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أعلى دخل نصف سنوي ممول وغير ممول على الإطلاق ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يُبرز النجاح الاستباقي لاستراتيجيتنا المستمرة لإدارة الثروات حظي تطبيقا " ENBD X " و "EI +" بتصنيف رفيع المستوى في كل من "بلاي ستور" و"آب ستور"

أداءً متميزاً في النصف الأول من العام بتسجيل أعلى إيرادات لها على الإطلاق وأقوى أنشطة إصدار للقروض ونمواً استثنائياً في الميزانية العمومية حققت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات نتائج قوية مع ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 64% ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الدخل وزيادة عمليات التحصيل نما الدخل غير الممول بنسبة 21% نتيجة ارتفاع دخل الرسوم على خلفية زيادة الإقراض، والمساهمة القوية من الخدمات المصرفية الاستثمارية وزيادة البيع المتقاطع في صرف العملات الأجنبية والمشتقات وتمويل التجارة ارتفاع إقراض الشركات بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بتسجيل تمويلات جديدة للشركات بقيمة 48 مليار درهم في جميع أنحاء المنطقة، تم تعويضها جزئياً بدفعات السداد الحكومية والعقارية وغيرها من الأقساط المجدولة استمرار نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير مدعوماً بمزايا وإمكانات حسابات الضمان الرقمية الأفضل في فئتها، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات والحسابات الافتراضية ارتفاع ايرادات العمليات الدولية عبر المواقع من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة عبر شبكة المجموعة تحسنت تكلفة المخاطر نتيجة لاستمرار عمليات التحصيل وتحسن جودة الإقراض الائتماني

نتائج قوية مع ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 64% ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الدخل وزيادة عمليات التحصيل أحرزت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً آخر، حيث حققت إيرادات بقيمة 1.3 مليار درهم من الدخل في النصف الأول من العام 2024 يواصل صافي دخل الفائدة زخم أدائه القوي، حيث بلغ 1.4 مليار درهم على الرغم من زيادة تكلفة التمويل للهيئات والمؤسسات والودائع لأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة انخفض دخل مكتب التداول مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب التقلبات المرتبطة بانخفاض قيمة العملة المصرية حققت المبيعات نتائج قوية مدفوعة بعروض المنتجات الموسعة وحلول المنتجات المهيكلة المبتكرة الجديدة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء ساهمت السندات والصكوك الجزئية المتوفرة على تطبيق ENBD X في توسيع نطاق فرص الاستثمار للعملاء

أداءً قوياً آخر، حيث حققت إيرادات بقيمة 1.3 مليار درهم من الدخل في النصف الأول من العام 2024 يتم حالياً التداول بنشاط في مجموعة موسّعة من السلع المتوفرة للعملاء

حقق دينيزبنك أرباحاً ملفتة بلغت 0.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مما وفر مصدر تمويل جديد للاقتصاد التركي، كما نمت ميزانيته العمومية إلى 161 مليار درهم

ملامح مستقبلية

تواصل القطاعات غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم، مما عوض انخفاض إنتاج النفط والغاز. ويدعم هذا النمو غير النفطي الاستثمار القوي في البنية التحتية من القطاعين العام والخاص، مع وجود مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ في كلا البلدين. وفي مصر، ساعد الدعم المتزايد المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء متعددي الأطراف منذ فبراير على إحداث تحول في المشهد الاقتصادي للدولة، لا سيما مع استقرار التوقعات الاقتصادية، في حين نجحت السياسة النقدية في تركيا في كبح التضخم، وسجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع في التضخم في يونيو. كان للتطورات الجيوسياسية الإقليمية بعض التأثير على سلاسل التوريد، إلا أنه لم يطرأ أي تأثير غير مبرر على الشركات، ولا تزال أرقام السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة جيدة.

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط وأفضل بنك للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024

صنف بنك الإمارات دبي الوطني كرائد في السوق في فئات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الاستثمارية ضمن رواد سوق يوروموني

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك خاص إقليمي في الشرق الأوسط وأفضل بنك في الشرق الأوسط لأصحاب الثروات العالية وأفضل بنك في الشرق الأوسط للحلول الرقمية وأفضل بنك خاص محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الثروات العالية وأفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للحلول الرقمية ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل بنوك العالم

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل مزود لتمويل سلسلة التوريد في الشرق الأوسط 2024 وأفضل مزود لتمويل التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024 من جلوبال فاينانس

بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصلان على أعلى درجات التكريم للتمويل الأخضر وقيادة الصكوك وحصدت أفضل صفقة سندات للمؤسسات المالية للعام وأفضل شركة لترتيب الصكوك للعام وأفضل شركة الدين عالي العائد للعام خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط عن إدارة المحافظ الرقمية خلال حفل توزيع جوائز فاينانشال تايمز وبي دبليو أم ويلث تك 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى من بين 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث الحصة السوقية والجودة المصرفية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتكرار الاتصال وتقديم المشورة الاستباقية ضمن جوائز غرينتش التحالف 2024

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أكثر الصفقات الإسلامية ابتكاراً - تركيا خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة الى 4,491 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا