سجّلت الشقة أعلى سعر للمتر المربع والذي تجاوز 96,000 ألف درهم، ما يجعلها أغلى شقة يتم بيعها على الإطلاق في أبوظبي

تبلغ مساحة البنتهاوس المكون من ثلاث غرف نوم في مجمّع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" 1,430 متراً مربعاً، وتضم حمام سباحة خاص داخل الشقة واستوديو للياقة البدنية، وتتمتع بإطلالة بانورامية على متحف جوجنهايم أبوظبي والسعديات غروف وشاطئ السعديات

تأتي الصفقة عقب بيع فيلا علوية "سكاي فيلا" بمبلغ 130 مليون درهم في المجمّع ذاته

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيع أغلى بنتهاوس في أبوظبي، والمكوّن من ثلاث غرف نوم في مجمّع "نوبو ريزيدنسز أبوظبي" في جزيرة السعديات بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى سعر للمتر المربع في الإمارة والذي تجاوز 96,000 درهم.

ويعكس هذا السعر القياسي استمرارية جاذبية أبوظبي كوجهةٍ مفضلةٍ للعيش والاستثمار، مدعومةً بعدة عوامل؛ والتي تأتي على رأسها البيئة الشفافة والداعمة للأعمال، والخيارات الترفيهية الواسعة، وخيارات الحياة المتنوعة على شواطئ إحدى أجمل الجزر الطبيعية في أبوظبي والبالغ عددها 200 جزيرة، بالإضافة إلى الحوافز الجذابة مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي يقدم إقامة لمدة عشر سنوات.

وتأتي هذه الصفقة القياسية عقب بيع وحدة فيلا علوية "سكاي فيلا" مكونة من طابقين وأربع غرف نوم في المجمّع ذاته بسعر 130 مليون درهم، مما يعكس الطلب القوي على خيارات أسلوب الحياة الفاخرة في أبوظبي.

وبالإضافة إلى المزايا الحصرية التي تتمتع بها العلامة التجارية "نوبو"، فإن الموقع الاستراتيجي للمشروع في جزيرة السعديات يُعد عاملاً أساسياً في تعزيز قيمة هذه الوحدة. ومع اقتراب الانتهاء من أعمال الإنشاءات لخمسة متاحف كبرى ضمن المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي، تشكل المشاريع الواقعة في قلب هذه المنطقة الثقافية عالمية المستوى فرصة استثمارية مميزة. ويستقطب متحف اللوفر أبوظبي، الذي يعد معلماً ثقافياً بارزاً اليوم، الآلاف من الزوار الدوليين سنوياً، بالإضافة إلى المشاريع الثقافية والفندقية وخيارات المطاعم الجديدة، مما يساهم في تعزيز مكانة جزيرة السعديات كإحدى أبرز الوجهات الرائدة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تمثل هذه الصفقة التاريخية في نوبو ريزيدنسز نقطة تحول في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي وتعكس مستوى النضج والتطوّر الذي حققه سوق العقارات في الإمارة. وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة لافتة في حجم وقيمة المنازل المشتراة، بفضل السياسات والمبادرات الحكومية الداعمة التي عززت جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار الواعد. ونتوقع أن يواصل القطاع نموه مع إطلاق المزيد من مفاهيم الحياة العصرية والأكثر فخامة على مستوى الدولة في جزيرة السعديات وعبر المواقع الاستراتيجية في أبوظبي".

من جانبه، قال راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: "يشهد القطاع العقاري في أبوظبي ارتفاعاً مستداماً في الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية، حيث يعكس هذا الرقم القياسي الجديد مرونة ونضج السوق، كما يسلط الضوء على تنامي مكانة أبوظبي مدينة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار. نعمل باستمرار على إيجاد فرص جديدة واستكشاف سبل مختلفة للارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة من التطور، وتظل مهمتنا هي تطوير مشاريع عقارية متميزة تدمج بتناغم بين مكونات المشهد الثقافي الفريد والمتنوع لإمارة أبوظبي مما يجعلها وجهة استثنائية للعيش والاستثمار على مستوى سوق العقارات العالمي".

من المنتظر أن يكون مجمّع "نوبو ريزيدنسز" أحد أبرز المشاريع السكنية في منطقة الشرق الأوسط التي تحمل علامة "نوبو" التجارية العالمية المتخصصة في حلول الضيافة. إضافة لذلك، من المرتقب أن يوفر المشروع أسلوب حياة متميزاً يجمع بين التصاميم وحلول الضيافة اليابانية الفريدة مع خيارات الفخامة المعاصرة لتقديم تجربة عيش راقية. ويقع المشروع على مقربة من السعديات غروف وممشى السعديات، ويتضمن ممشى على الواجهة البحرية يمتد على مساحة تزيد عن 60,000 متر مربع من المتاجر الفاخرة والمطاعم المميزة وتجارب الضيافة الاستثنائية.

ويطلّ كلٍ من البنتهاوس والفيلا العلوية "سكاي فيلا" على شاطئ السعديات، ويقدما معايير راقية للعيش تعكس التجربة المميزة والسمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها "نوبو"، وذلك بفضل المرافق عالمية المستوى والخدمات المصممة لتناسب جميع الأذواق والتطلعات. ويمكن للمقيمين الاختيار من مجموعة متكاملة من التصاميم الفخمة المستوحاة من العمارة اليابانية الحديثة والعمارة الإماراتية المعاصرة التي يقوم على تنفيذها "استوديو بي سي إتش" الاستشاري المتخصص في التصميم الداخلي.

Top of Form

ويشغل البنتهاوس طابقاً كاملاً ويضم مصعداً خاصاً وتيراساً واسعاً يتضمن حمام سباحة بإطلالة مميزة على متحف جوجنهايم و"بوليفارد غروف". فضلاً عن ذلك، سيحظى المقيمون بخصوصية استثنائية من خلال مساحة خاصة لعلاجات الاسترخاء واستوديو لياقة بدنية داخل الشقة، بما يتوّج تجربة عيش فاخرة ومتكاملة داخل منزلهم.

واستلهاماً من الرؤية الفريدة للشيف نوبو في عالم الطهي، تجمع تصاميم المطابخ بين سهولة الاستخدام والعناصر الجمالية اللافتة من جهة، وبين الحرفية التقليدية العالية والأجهزة الحديثة من جهة أخرى، مما يوفّر مساحة متقنة ومدروسة بعناية تمزج بين متعة الطهي والترفيه. فضلاً عن ذلك، توفر الوحدات السكنية خيارات رائعة لأحواض الاستحمام المصنوعة من أجود المواد والتي تمتاز بتصاميم مستوحاة من التقاليد العربية واليابانية.

يضم مشروع "نوبو ريزيدنسز" شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات بنتهاوس ووحدات اللوفت (الشقق ذات الطابقين) والفلل العلوية "سكاي فيلا"، بجانب فندق مكوّن من 125 غرفة، ومطعم يحمل العلامة التجارية "نوبو" وردهة على السطح. تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير المشروع ستنتهي في الربع الثاني من العام 2027. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة مشروع "نوبو ريزيدنسز" على الموقع الإلكتروني لشركة الدار.

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