القاهرة : أعلنت بلتون القابضة ("بلتون") أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد استكملت بنجاح الإصدار الأول لسندات توريق بـقيمة 1.33 مليار جنيه مصري.

‌وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي ومدير الإصدارالرئيسي والمروج للإصدار. هذا وتؤكد نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة على قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال الأكثر ازدهارًا داخل مصر، مما يثمر عن جذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بينما تبلغ قيمة الشريحة (B) 945 مليون جنيه مصري، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس، وبالنسبة للشريحة (C) فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A) من ميريس.

وفي هذا السياق أعرب أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، الذي لا يؤكد فقط على تنوع محفظة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. وأشار غنام إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة في قدرة الشركة في جذب محفظه تتمتع بجداره ائتمانيه قويه. وأضاف أن هذه الصفقة تعكس مركز الشركة القوي وإنها سوف تمهد الطريق نحو تنوع مصدر التمويل التي ستدفع بدورها عجلة النمو والابتكار، لتحافظ بلتون بذلك على ريادتها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

ومن جانبه صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة هامة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس التزامنا بتغيير المشهد المالي. يعد هذا الإصدار مجرد بداية في سلسلة من الإنجازات المستقبلية لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون، كما نعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة من شأنها تطوير السوق وتقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا لدفع عجلة النمو."

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد قام بدور أمين الحفظ. وقد عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد. يتضمن ضامني تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، مع مشاركة بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الاكتتاب. وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب:

بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، وقد نجحت مع أكثر من 122 مليار جنيه مصري من الصفقات التي تم إبرامها عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ، نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال تدعم العملاء العالميين

عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

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