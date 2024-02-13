محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "جاء الارتفاع الكبير في أرباح ألفا ظبي القابضة ثمرة لاختياراتنا الاستراتيجية المدروسة وسعينا الدؤوب لتحقيق التميز، إذ تساهم استثماراتنا وتحالفاتنا الهامة إلى توسيع نطاق تواجدنا في السوق، كما أنها دليل على التزامنا بتحقيق أقصى قدر من العوائد لمساهمينا."

أداء مالي متطور طوال العام عكس زخماً مستمراً في تنفيذ الخطط الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية للشركة وأثمر عن إيرادات قوية بقيمة 45.4 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح بلغ 13.3 مليار درهم ونمو هام بنسبة 14% و25% على أساس سنوي على التوالي

استثمارات هامة تواصل دفع عجلة النمو في قطاعات متنوعة في قطاع البناء، والابتكار الصناعي، والضيافة الفاخرة، والمشاريع العقارية ما يعزز مكانة ألفا ظبي كشركة استثمارية إقليمية رائدة .

تعززت الميزانية العمومية المرنة لشركة ألفا ظبي القابضة عبر قاعدة أصول إجمالية بقيمة 140.4 مليار درهم إماراتي، إلى جانب احتياطي نقدي كبير بقيمة 20.2 مليار درهم إماراتي، مما يعكس الصحة المالية الممتازة والإدارة الاستراتيجية للأصول.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم «AlphaDhabi»، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

أداء مالي بارز مدفوع بتنفيذ وإدارة استراتيجية:

أظهرت نتائج شركة ألفا ظبي القابضة المالية للسنة 2023 نمواً كبيراً في صافي أرباح الشركة وصل إلى 13.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.

وفي هذا السياق، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "أداءٌ رائع ونتائج مبهرة توجت بها شركة ألفا ظبي القابضة عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم اعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024. وتجسد مشاريعنا المشتركة مع "أدنوك للحفر" و"مبادلة" أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية."

وشهد إجمالي إيرادات ألفا ظبي قفزةً كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

حققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023، أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها. وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بُدء بتنفيذها منذ العام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة "الدار العقارية" اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

مشروع مشترك مع شركة مبادلة للاستثمار: قوة ائتمانية عالمية

واصلت ألفا ظبي تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع "شركة مبادلة للاستثمار" لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفان خطط طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم إماراتي على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية مع "أبولو" (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO)، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة.

مشروع مشترك مع شركة أدنوك للحفر: الريادة في قطاع حلول التكنولوجيا في حقول النفط والغاز

وفي خطوة لا تقل أهمية، عقدت ألفا ظبي شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة "أدنوك للحفر"، لتطوير منصة تكنولوجية لخدمات وحلول حقول النفط والطاقة مع التزام يصل إلى 5.5 مليار درهم، وفي هذا الإطار ستساهم ألفا ظبي بحصتها البالغة 25% في شركة “Gordon Technologies” إلى شركة أنرسول مقابل 320 مليون درهم .

عمليات استحواذ في قطاع الضيافة: توسيع المحفظة الاستثمارية مع علامات تجارية شهيرة في مجال الضيافة

قامت المجموعة بعمليات استحواذ استراتيجية أخرى في شركات بارزة مثل "أدمو لايف ستايل المحدودة" و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، ما يدل على التزام الشركة بتوسيع محفظتها الاستثمارية وتنويعها وتحفيز النمو في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة، حيث تستعد ألفا ظبي لتقديم تجارب عالمية شاملة وفاخرة للضيوف على نطاق عالمي، وذلك من خلال دمج علامات الضيافة الشهيرة مثل شيفال بلانك رانديلي، ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، وناموس، و إم شريف، وسي لا في في محفظتها الاستثمارية

حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم إماراتي، ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم.

وأسهم غنى محفظة ألفا ظبي وتنوع قطاعات أعمالها على نحو مُلفت في نمو إيراداتها، حيث شهد أداء مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً نجم عنه ارتفاع مهم في الأرباح، وشكلت عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء ما نسبته 37% و23% و19% من إجمالي الإيرادات على التوالي.

نمو استراتيجي مدفوع بمالية قوية تحفز أثر شركة ألفا ظبي القابضة ونجاحها

تمضي ألفا ظبي القابضة قدماً في تعزيز نموها وترسيخ مكانتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة، مدعومةً بأداء تشغيلي عال ووضع مالي متين واستراتيجية استثمارية تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة. وسيؤدي تركيز المجموعة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع الجغرافي وممارسات حوكمة الشركات الصارمة في جميع المجالات إلى استمرار الشركة في تقديم عوائد مرتفعة ومستدامة لمساهميها.

واختتم المهندس حمد العامري: "نحن في وضع قوي يُتيح لنا تقييم فرص النمو والاستثمار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، ونسعى لمواصلة تعزيز استثماراتنا على نحو يُثري محفظتنا الاستثمارية ويعود بالفائدة على مساهمينا ويُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً."

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

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