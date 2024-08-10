القاهرة، أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، وهي مؤسسة رائدة وسريعة النمو في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومقرها مصر، عن إصدار سندات توريق للمرة السادسة بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري.

ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إصدار سندات توريق للمرة السادسة لشركة جلوبال كورب بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري. تم هيكلة الإصدار عبر ثلاث شرائح بمدد استحقاق وتصنيفات مختلفة:

الشريحة (اً) بقيمه 745 مليون جنيه مصري، 25 شهر بتصنيف ائتمانى (AA+)، الشريحة (ب) بقيمه 385 مليون جنيه مصري، 37 شهراً بتصنيف ائتمانى AA)) ، الشريحة (ج) بقيمة 190 مليون جنيه مصري 48 شهراً بتصنيف ائتمانى (A) من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه مصري.

وفي هذا السياق، صرح حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية: "إن نمو مجموعه جلوبال كورب، هي شهادة على التزام جلوبال كورب للخدمات المالية الثابت بالتميز في برنامج أعمالها الداخلي وولائها لعملائها ويعزز هذا النمو مكانتنا كمؤسسة مالية غير مصرفية رائدة (NBFI) ويمكننا من توسيع جهودنا في مصر". مع وجود سياسة منافسة فعَّالة من شأنها أن تؤدي إلى تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق وتوفير مناخ تنافسي حر وتعزيز ثقة المستثمرين.

وقد تولت كلاً من شركة البنك التجاري الدولية (CIB)و الأهلي فاروس دور مديرا الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروجي الإصدار الرئيسي . بالإضافة إلى هذه المجموعة المتميزة، تولى البنك الأهلي المصري (NBE) دور متلقي الاكتتاب للاصدار، بينما تولى بنك مصر دور أمين الحفظ، وقام كل من البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب. كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماه والإستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار، ومكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات للإصدار.

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها. وتوفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير

التمويلي والتوريق، مما يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام، بالإضافة للتمويل العقاري والاستهلاكي للأفراد. ويتكون مساهمو المجموعة من تحالف من المستثمرين يضم كلاًّ من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وإس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس جلوبال كورب للخدمات المالية والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير.

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