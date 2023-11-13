نتائج مالية وتشغيلية تعد الافضل على الاطلاق، وصافي أرباح الربع الثالث يرتفع 26% ليصل إلى 522 مليون درهم

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية تعد الافضل في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغت 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت ايرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16% لتصل الى 4.45 مليار درهم.

لمحة عن أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023:

% الأشهر التسعة الأولى 2022 الأشهر التسعة الأولى 2023 درهم 16% 3.84 مليار درهم 4.45 مليار درهم إيرادات 36% 9.1 مليون 12.4 مليون عدد المسافرين *انطلاقا من جميع المراكز التشغيلية* 2% 79% 80% معدل إشغال المقاعد 53% 867 مليون درهم 1.32 مليار درهم صافي الأرباح

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "حافظت مجموعة "العربية للطيران" على نمو اعمالها القوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، من خلال توسيع خدماتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبعة وإطلاق وجهات جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية. وجاءت الزيادة في السعة الاستيعابية خلال هذه الفترة مدعومة بارتفاع الطلب، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين 12.4 مليون مسافر، بزيادة قدرها 36% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وتستمر "العربية للطيران" بتعزيز خدماتها المتنوعة وتوسيع شبكة وجهاتها مع الاستثمار في المنتجات المبتكرة لتعزيز تجربة السفر التي نقدمها لعملائنا".

كما وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قياسية قدرها 522 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر2023؛ بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومدعومة بإيرادات قوية سجلتها الشركة خلال الربع الثالث بلغت 1.63 مليار درهم.

لمحة عن اداء الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023:

% الربع الثالث 2022 الربع الثالث 2023 درهم 1% 1.6 مليار درهم 1.63 مليار درهم إيرادات 21% 3.9 مليون 4.7 مليون عدد المسافرين *انطلاقا من جميع المراكز التشغيلية* - 80% 80% معدل إشغال المقاعد 26% 416 مليون درهم 522 مليون درهم صافي الأرباح

وأضاف آل ثاني قائلاً: "يأتي الاداء القوى لمجموعة "العربية للطيران" خلال الربع الثالث من هذا العام مدعوم بزيادة الطلب على السفر الجوي واجراءات ضبط التكاليف التى أعتمدها فريق الادارة. ويعكس هذا الاداء القوي مدى فعالية الاستراتيجية التشغيلية والتجارية التي تتبعها الشركة، مما يدل ايضاً على التزام "العربية للطيران" الراسخ بتوفير قيمة حقيقية لعملائها".

أبرز اضاءات الأشهر التسعة الأولى 2023:

الأسطول

·تم إضافة طائرتين مستأجرتين من طراز إيرباص A320 خلال الربع الثالث من العام ليصل إجمالي حجم الأسطول الى 72 طائرة مستأجرة ومملوكة من طراز إيرباص A320 و A321.

·تم إضافة أربع طائرات مستأجرة لفترة محدودة من طراز إيرباصA320 إلى مركز عمليات الشركة في المغرب خلال الربع الثالث لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.

شبكة الوجهات

·أضافت مجموعة "العربية للطيران" 17 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة الى 206 وجهة انطلاقاً من مراكزها التشغيلية السبعة.

·ارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 33٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

التحول الرقمي

·تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لدعم الكفاءة التشغيلية.

·تفعيل سجل التكنولوجيا الإلكترونية وتحديث معدات حقيبة الطيران الإلكترونية للاستغناء عن المعاملات الورقية ورفع الكفاءة التشغيلية.

السيولة

·توفر السيولة بقيمة 4.9 مليار درهم نقدا وما يعادله.

التميز التشغيلي

·حصدت "العربية للطيران" على لقب "أفضل شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة للعام" ، ووفقاً لمجلة "أيرلاين ويكلي"، حققت الشركة أعلى هامش ربح تشغيلي بين جميع شركات الطيران العالمية، كما وحققت المرتبة الأولى في التصنيف السنوي المرموق لمجلة "إيرفينانس جورنال" لأفضل 100 شركة طيران في العالم للسنة الرابعة على التوالي.

·تصدرت "فلاي جناح" التابعة للمجموعة المرتبة الأولى من ضمن تصنيف الطيران المدني الباكستاني من حيث دقة المواعيد.

·حصلت "فلاي آرنا" التابعة للمجموعة على شهادة IOSA.

المسؤولية الاجتماعية

·تم إنشاء عيادة طبية جديدة في طاجيكستان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتنضم إلى 15 مدرسة وعيادة يديرها حاليا برنامج المسؤولية الاجتماعية "سحاب الخير" التابع للعربية للطيران في 12 دولة.

نظرة مستقبلية

واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني قائلاً: "لا يزال الطلب على خدمات الشركة قوياً، وذلك في ضوء التغيرات الجارية وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الذي يشهده العالم والمنطقة. ويبقى تركيزنا بشكل أساسي على الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وحسن ادارة التكاليف عبر نطاق عملياتنا. وبالرغم من استمرار التحديات على المدى القريب، إلا أننا على ثقة كاملة بنموذج الأعمال الذي نتبعه ومدى فعّاليته، فضلا عن قدرتنا في مواصلة النمو الفعَال مع الاستمرار في تطوير خدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا".

بياناتشركات

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حول "العربية للطيران"

تعد "العربية للطيران" (شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي) شركة الطيران الاقتصادي الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون الأسطول الحالي للشركة، التي بدأت رحلاتها الجوية في أكتوبر 2003، من 72 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320" و A321 تخدم 206 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة السبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة) والمغرب ومصر وأرمينا وباكستان. وتهدف الشركة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، إلى توفير خدمات سفر جوي مريحة، وموثوقة، ومنخفضة التكلفة. ويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.airarabia.com.