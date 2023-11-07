الإمارات العربية المتحد، دبي: مع تزايد الإقبال والاهتمام بصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية تتطلع هذه الشركات في الشرق الأوسط إلى تعزيز إمكاناتها التصديرية بشكل أكبر من خلال المشاركة في المعرض المزدوج، “واير 2024” و “تيوب 2024” الذي ينظمه مشروع دوسلدورف في ألمانيا في الفترة من 15 إلى 19 أبريل من العام المقبل وذلك بعد تقدير قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد أثناء المؤتمر الصحفي ذكر متحدث باسم معرض ميسي دوسلدورف منظمي المعرضين عن المشاركين في هذا المعرض:”إن 132 شركة من الشرق الأوسط والهند أكدت مشاركتها ، بما في ذلك 12 شركة من الإمارات العربية المتحدة و 110 شركات من الهند ، وانضمت إلى نظيراتها العالمية للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق العالمية والتي من المتوقع أن تنمو من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى أكثر من 420 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%”.

وأضاف:”مع النمو القوي والمتزايد في تطوير البنية التحتية في قطاعات مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء والتصنيع الصناعي، أصبح الشرق الأوسط الآن مكانا رائعاً لصناعة الأسلاك والكابلات والأنابيب”.

إلى جانبه قال فريدريش جورج كيرر ، مدير المحفظة العالمية لتقنيات الأسلاك والأنابيب والتدفق ميسي دوسلدورف جي إم بي إتش: ”ستكون" واير 2024 " و "تيوب 2024" منصة جذب بالنسبة للشركات، لعرض نقاط قوتها والشراكة مع الشركات العالمية لدفع الصناعة إلى الأمام مع الابتكار والاستدامة”.

وأشار إلى إن شركات الشرق الأوسط استحوذت على مساحة عرض تراكمية تبلغ 1.142 متر مربع هذا العام. من دولة الإمارات العربية المتحدة دوكاب التي تصدر أكثر من 60% من منتجاتها إلى 45 سوقاً في جميع أنحاء الخليج وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. أما عن المشاركون الآخرون هم من البحرين ومصر وإيران وعمان.

“واير 2024” و “تيوب 2024”، ستضم حوالي 2000 عارض من 60 دولة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا ، موزعة على أكثر من 1 مليون متر مربع قدم.

إن الشرق الأوسط مهم للغاية بالنسبة للأسلاك والأنابيب نظراً لأن عددا كبيرا من الزوار التجاريين يأتون من المنطقة. خلال العرض الأخير ، بلغت نسبة الحضور 5,5% من إجمالي الزوار.

بصرف النظر عن الآلات والمعدات الخاصة بإنتاج الأسلاك والكابلات والأنبوب ، فإن “واير 2024” و “تيوب 2024” سيعرض أيضاً منتجات المعالجة والمنتجات النهائية والتقدم التكنولوجي في معالجة الأنابيب وتكنولوجيا التشكيل والمزج والآلات والمعدات وما إلى ذلك.



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