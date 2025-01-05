مسقط – قام بنك ظفار – أحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان– بتوسعة شبكة فروعه لتصل إلى 131 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، إذ افتتح أكثر من 43 فرعًا في عام 2023 وحده الذي يقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للزبائن مثل تقديم طلبات القروض، و استلام البطاقات البنكية، والحصول على الخدمات التأمينية، والرد على استفساراتهم وغيرها.

ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، إذ يقدم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والفئات ذات الدخل المرتفع، وخاصة حاملي بطاقات الريادة والرفعة، فضلا عن تقديم خدمات متخصصة لأصحاب الثروات وعائلاتهم بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة. كما زودت هذه الفروع بموظفين من ذوي الكفاءة العالية ، وأحدث شاشات العرض والتقنيات الحديثة المهيأه لاستقبال الزبائن.

كما يقدم البنك عبر فروعه المختلفة خططاً واضحة للاستثمار والادخار من خلال حساب الوديعة الثابتة والمتكررة، فضلا عن وجود حساب الوديعة طويلة الأجل التي توفر الخطط التعليمية للأطفال والمصممة خصيصًا لمساعدة الآباء على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات التعليم العالي لأطفالهم، وحساب آخر لمساعدة الموظفين على وضع خطط لمرحلة التقاعد لجعل أموالهم تنمو حتى يشعروا بالأمان والاستقرار المالي أثناء التقاعد.

وفي جانب اهتمامه بالسيدات، وفر بنك ظفار حساب متخصص لتلبية احتياجاتهن اليومية فضلا عن الاستمتاع بمزايا وعروض حصرية لا مثيل لها. كما أطلق البنك مؤخرا بطاقة ائتمانية خاصة بهن التي تقدم مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى، والاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، فضلا عن وجود فوائد واسعة النطاق لبطاقة فيزا للسيدات، بما في ذلك الدخول إلى صالات المطارات في مسقط وصلالة، وحماية شاملة للسفر والمشتريات، وقبول عالمي في ملايين المواقع حول العالم.

وفي إطار دعم بنك ظفار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفر حساب مصرفي لمساعدة أصحاب هذه المؤسسات على إدارة حساباتهم بكل سهولة وكفاءة عبر نقاط البيع باستخدام الأجهزة الذكية الأمر الذي يساعدهم في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، إضافة إلى تحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المجمعة الذي يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.

كما يسعى البنك باستمرار إلى توظيف التكنولوجيا في عملياته التشغيلية مما يساهم في تقديم خدمات مصرفية مريحة للزبائن، إذ أطلق مؤخرا خدمة " ظفار باي" و "سامسونج باي"، " وآبل باي" وهي خدمات مبتكرة تعتمد على تمرير الهاتف النقال التي تدعم نظام الأندرويد على نقاط البيع بالتجزئه.

وترتكز استراتيجية بنك ظفار على إرضاء الزبائن وتلبية احتياجاتهم المالية، الأمر الذي انعكس على الأرباح المالية للبنك في النصف الأول من عام 2024، إذ ارتفعت صافي أرباح البنك بنسبة 19.9% لتصل إلى 22.18 مليون ريال مقارنة ب18.4 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023.

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