سمانا للتطوير العقاري تحتل مرتبة أفضل مطور على الخريطة في أرجان دبي.

بيع أكثر من 80٪ من وحدات المشروع.

من المقرر تسليم مشروع سمانا بارك فيوز في الربع الثاني من عام 2024

قامت سمانا للتطوير العقاري الحائزة على جوائز بإنشاء مشاريع سكنية على نمط الحياة الفاخرة الصديقة للبيئة

(دبي)، الإمارات العربية المتحدة: وضعت اليوم شركة سمانا للتطوير العقاري، الشركة العقارية الأعلى تصنيفًا في دبي، حجر الأساس لمشروع سمانا بارك فيوز البالغ قيمته 130 مليون درهم في منطقة أرجان، حيث يقع المشروع بالقرب من أحد المنتزهات العامة، حديقة دبي المعجزة وحديقة الفراشات، وهما من المعالم السياحية الرئيسية.

وحضر حفل وضع حجر الأساس السيد/ محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمانا، والسيد/ عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد/ كمران فاروق، مدير مجموعة سمانا، والسيدة/ داليا لبيهي، المدير العام لمجموعة سمانا، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

بعد إطلاق مشروع بارك فيوز في أكتوبر 2021، نجحت سمانا في بيع أكثر من 80 % من إجمالي وحدات المشروع في أربعة أيام، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالمجال العقاري. وفي إحدى الفعاليات الخاصة بالوسطاء العقاريين الذي استضافته سمانا للتطوير العقاري، أشار كل من الوسطاء والمشترين إلى أن التزام سمانا ببناء وحدات سكنية فاخرة وبأسعار معقولة هو عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين.

يمتد مشروع بارك فيوز على مساحة 183323 قدم مربع، ويضم 176 شقة ويتكون من طابق أرضي+ 6 طوابق ويتميز بالمسطحات المائية ووسائل الترفيه. يشتمل المشروع السكني على استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مع حمامات سباحة خاصة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2024.

أفاد السيد/ عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، قائلًا "كنا متفائلين قبل بدء تنفيذ مشروع بارك فيوز، حيث يحظى المشروع باهتمام كبير من المستثمرين وكذلك المستخدمين النهائيين. وأعتقد أن التصميم المتميز المستوحى من الطبيعة وإدماج أسلوب المعيشة في المنتجع قد جذب اهتمامًا أكبر. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، ساعد إكسبو 2020 بالطبع على تسريع الطلب على وحداتنا السكنية المميزة وساعد في البيع السريع لوحدات المشروع".

واستكمل السيد/ عمران حديثه قائلًا "في أعقاب المخاوف البيئية والقدرة على تحمل التكاليف الناشئة عن جائحة كوفيد-19، التي انتهت تقريبًا ولكنها ستستمر في آثارها المتتالية، وستظل هذه الاتجاهات مطلوبة في سوق العقارات".

قامت سمانا للتطوير العقاري الحائز على جوائز بإنشاء مشروع بارك فيوز على نمط الحياة الفاخرة الصديقة للبيئة والذي يتميز بما يلي: أسطح ترفيهية وحمامات سباحة مشتركة للكبار وحمامات سباحة مشتركة للأطفال وحمامات سباحة خاصة بالشقق، والكثير من المسطحات المائية في المشروع، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للري والزراعة ومنطقة يوجا وسينما مفتوحة وحانة العصائر ومساحات خضراء وصالات الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية ونادي صحي مع مرافق البخار والساونا ووجود أفراد الأمن الخاص على مدار 24 ساعة.

واختتم السيد/ عمران حديثه قائلًا "عززت خطط الإقامة الثورية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام المستثمرين بالعقارات في إمارة دبي، مما يجعل الأفراد يخططون لإقامة أطول في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات الممنوحة للمستثمرين العقاريين، ثم الحصول على الجنسية الإماراتية في النهاية، بعض المبادرات المطروحة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تخلق إحساسًا بالانتماء بين الوافدين، ويُعد في الوقت نفسه عامل جذب رئيسي آخر للمستثمرين العقاريين".

يتميز مشروع بارك فيوز بخطة سداد مرنة مع دفعة أولى بنسبة 10 %، و1 % على 70 شهرًا، و10 % في الشهر السادس، و5 % في الشهر الثاني عشر، و5 % في الشهر الثامن عشر. وتبدأ أسعار الوحدات العقارية من 459,000 درهم، كما تبدأ مساحات الوحدات من 361 قدمًا مربعًا للاستوديوهات، و937 قدمًا للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و1301 قدمًا للشقق المكونة من غرفتي نوم.

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