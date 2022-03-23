الاتفاقية ستسهم في تلبية احتياجات الشركة من قطع الغيار وإدارة المكونات والطلبات الطارئة

الرياض: أعلنت اليوم شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC)، التابعة لشركة SAMI عن توقيع اتفاقية لأولوية التوزيع مع شركة ديركو إيروسبيس المملوكة بالكامل لشركة لوكهيد مارتن، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي بالرياض.

وستعمل الشراكة على بناء حل سلسلة التوريد C-130 عالي السرعة لإصلاح مكونات طائرات C-130 وصيانتها، ويتضمن الحل تطوير الإمكانات بما يتيح الانتقال التدريجي للقدرات والمهارات في قطع الغيار والصيانة المتفق عليها إلى شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة "المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AACC) المورد المفضل لمكونات طائرات سي-130 هيركولز "هرقل" لصالح القوات الجوية الملكية السعودية. وستتيح الشراكة مع ديركو لشركة "المعدات المكملة" الحصول على الدعم في إدارة إصلاح المكونات وصيانتها، والتي تتضمن إدخال الإمكانيات إلى شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة لتسهيل عملية نقل قطع الغيار وقدرات الإصلاح المتفق عليها.

تهدف الشراكة إلى تعزيز رؤية شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، للظهور كمركز رائد لشركة SAMI للمكونات الميكانيكية في أعمال الصيانة والإصلاح والعَمْرة (MRO)، ومزود خدمات الطيران العسكري والتجاري. علاوة على ذلك، ستعمل الاتفاقية ليس فقط على تحسين القوى العاملة والموارد في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة وزيادة إنتاجيتها ، بل ستتيح أيضًا المجال للفنيين السعوديين لاكتساب خبرة قيمة عبر مجموعة من التقنيات العسكرية الناشئة.

علاوة على ذلك، ستسمح الاتفاقية لشركة SAMI التعجيل بتعزيز أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى والمتمثلة في مساعدة المملكة العربية السعودية على بناء صناعة عسكرية مستدامة ومكتفية ذاتياً من خلال نقل التقنية والمعرفة والإنتاج بالتعاون مع رواد الصناعة.

كما تمثل هذه الشراكة أيضاً إنجازاً جديداً لشركة SAMI ولوكهيد مارتن، والتين وقعتا العام الماضي اتفاقية مشروع استراتيجي مشترك لتسهيل التعاون بين الشركتين في دعم المقدرات السعودية الدفاعية والأمنية المحلية وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتصنيع والنمو الاقتصادي.

وقال المهندس مازن جوهر الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة:" إن هذه الاتفاقية الهامة من شأنها أن تعضد من علاقاتنا مع لوكهيد مارتن بما يسهم في تلبية المتطلبات المتنامية للمملكة في مجال توطين إمدادات المعدات العسكري ومزوديها. ونحن نتطلع إلى المباشرة بتفعيل شراكتنا مع ديركو، والتي نرى أنها ستكون ملائمة جداً لنقل التقنية على المدى الطويل وخلق فرص العمل وتطوير المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ".

ومن جهته، قال العميد (متقاعد) جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن المملكة العربية السعودية وأفريقيا، "تعد القوات الجوية الملكية السعودية واحدة من أكبر مشغلي طائرات هيركليز C-130 وأكثرهم شهرة في العالم، حيث تدعم هذه الطائرات المهام الوطنية والإقليمية الهامة، بينما يضمن دور ديركو كمورد مفضل لهذا الأسطول المعتمد من طائرات C-130، استمرار أطقم القوات الجوية الملكية السعودية في دعم مختلف المهام في أي وقت. ونحن نفخر بعلاقات الشراكة القوية في مجال طائرات هيركليز C-130 بين شركة لوكهيد مارتن والمملكة والتي تمتد لما يقرب من 60 عامًا، ونتشرف بتوسيع علاقتنا وخدمتنا للمملكة من خلال الشراكة الجديدة والمهمة".

يذكر أن ديركو هي منشأة إصلاح معتمدة من شركة لوكهيد مارتن لمكونات C-130، والمصدر الأصلي والحصري للأجزاء المعتمدة من C-130 المصممة من قبل لوكهيد مارتن. وتتميز ديركو بأنها مؤهلة بشكل فريد لدعم شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة في الإيفاء بمتطلبات قطع الغيار للقوات الجوية الملكية، ووقعت أكثر من 30 اتفاقية توزيع وترخيص مع الشركات المصنعة للأنظمة، كما تقدم حلولاً مخصصة مصممة لتحسين توافر الأسطول وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتشارك "المعدات المكملة" في معرض الدفاع العالمي عبر جناح شركة SAMI عارضة منتجاتها كاملة. شركة SAMI هي الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي (WDS) الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وتنطلق النسخة الافتتاحية من المعرض الذي ينعقد مرّة كلّ عامين في الفترة من 6 إلى 9 مارس في الموقع الذي شٌيّد لهذا الغرض في مدينة الرياض، ويجمع أكثر من 450 شركة دفاعية رائدة من حوالي 37 دولة تعرض أحدث التقنيات في صناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء في بيئة شبكات مثالية للتعاون والابتكار.

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