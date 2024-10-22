دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيه إتش إس العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دبي، عن بيع فيلا "سيرينيتي" الفاخرة في نخلة جميرا، بمبلغ 130 مليون درهم إماراتي. وتُعتبر "سيرينيتي" الأخيرة ضمن خمس فلل كانت الشركة قد اشترنها منذ بدء تأسيسها، وأعادت تطويرها وتحويلها إلى مساكن فائقة الجودة وطرحها في السوق بتصميمات داخلية وخارجية رائعة، ووسائل راحة من الدرجة الأولى صُممت خصيصاً لتلبية أذواق ومتطلبات المشترين.

وتتميز جميع هذه الفلل بمواقعها الاستثنائية في دبي، التي تمتد على مساحات واسعة في كل من نخلة جميرا وتلال الإمارات. ويؤكد بيع فيلا "سيرينا" على التزام إيه إتش إس العقارية بتقديم تجارب سكنية لا مثيل لها ووضع معايير جديدة لمفهوم العقارات الفاخرة في المنطقة وإعادة تعريف مفهوم الفخامة في المعيشة السكنية.

وتمتد "سيرينا" على مساحة أرض تزيد عن 17,000 قدم مربع، وتوفر مجموعة من وسائل الراحة العالمية، بما في ذلك غرفة سينما، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة بخار وسبا، ومنطقة مخصصة للعب الموسيقى والأغاني، ومصاعد خاصة. كما تبرز السمات الداخلية والخارجية الاستثنائية للفيلا بتميز آخر يكمن في موقعها الرائع الذي يوفر إطلالات واسعة وساحرة على المدينة والبحر.

وقد علق عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه إتش إس العقارية، قائلاً: "نحن فخورون بتسهيل بيع "سيرينيتي" لأحد عملائنا المميزين الذي يتشارك معنا في رؤية مميزة لا نظير لها، تجسد أرقى أساليب الفخامة المطلقة والتفرد. إن بيع هذه الفيلا يُظهر مكانة وأهمية نخلة جميرا كواحدة من أفضل وـرقى الأحياء السكنية في دبي ويعكس أيضاً تفانينا المستمر في تجاوز كل التوقعات، من أجل تقديم تجربة عيش رائعة للمشترين المتميزين الذين يقدّرون الحِرفية الدقيقة والاهتمام المطلق بالتفاصيل في مسكن صمم خصيصاً لهم".

يمثل بيع "سيرينيتي" تتويجاً ناجحاً لجهود إيه إتش إس العقارية في تطوير الفلل، ويعكس نهجاً استراتيجياً ذكياً بدأته الشركة نحو الريادة في تقديم مشاريع سكنية جديدة متطورة وفائقة الفخامة. ومع التزام مستمر بالابتكار والتميز، تبقى إيه إتش إس العقارية عازمة دوماً على رفع معايير الفخامة والمعيشة الفاخرة إلى مستويات جديدة".

نبذة عن إيه إتش إس العقارية

منذ تأسيسها في نوفمبر 2021، حققت إيه إتش إس العقارية تقدما ملحوظاً في قطاع العقارات الفاخرة للغاية، وبرزت بسرعة كشركة رائدة في هذا المجال المميز. وبدأت الشركة رحلتها الطموحة باستثمار قدره 100 مليون دولار، وفي غضون عامين فقط، حققت الشركة نمواً مذهلاً بلغ 16 ضعفاً، ومع وصول قيمة التطوير الإجمالية إلى 1.65 مليار دولار، انتقلت إيه إتش إس العقارية من الاستحواذ على الفلل وتجديدها في مواقع رئيسية مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات، لتصبح من بين أبرز مطوري العقارات الفاخرة للغاية في دبي والإمارات العربية المتحدة.

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