مسقط: في إطار جهوده لتعزيز ثقة المستثمرين، نجح صحار الدولي في استكمال إصدار حقوق الأولوية لعام 2024، حيث تمكن البنك من جمع 130 مليون ريال عماني، مما عزز من قوته الرأسمالية لدعم مبادرات التنمية المستقبلية. ويُعد هذا الإصدار واحدًا من أكبر إصدارات حقوق الأولوية المسجلة في بورصة مسقط خلال عام 2024.

تعكس زيادة رأس المال التزام صحار الدولي بالنمو والتميز بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الشركات والأفراد والمجتمعات. وستُخصص عائدات هذا الإصدار لتعزيز احتياطيات رأس المال، ودعم المبادرات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية في عُمان. ويأتي هذا الجهد تأكيدًا على التزام البنك بتوفير قيمة مستدامة للمساهمين، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.

وفي تعليقه على إتمام عملية إصدار الأسهم بنجاح، قال الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، "يعد هذا الإنجاز نقطة تحول هامة في مسيرتنا، ويعكس عزمنا الثابت على تعزيز أسسنا المالية. إن الثقة التي أظهرها مساهمونا تعد تأكيدًا قويًا لإيمانهم الراسخ باستراتيجيتنا وتوجهنا المستقبلي. ولا يقتصر هذا الإنجاز على تعزيز قاعدة رأس مالنا وضمان مرونتنا في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية فحسب، بل يوفر أيضًا الموارد اللازمة لتسريع وتيرة نمونا. ستساهم الأموال التي تم جمعها في دعم تطوير أعمالنا المستمر وتنفيذ أجندة التحول الخاصة بنا، بما يتوافق مع المشهد المصرفي المتطور ورؤيتنا المستدامة."

شهد اكتتاب صحار الدولي في نوفمبر 2024 استقطاب قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا من المستثمرين، شملت المؤسسات الحكومية والخاصة، والمكاتب العائلية، والأفراد. ويُبرز الدعم الكبير من المساهمين ثقتهم الراسخة باستراتيجية البنك للنمو والتزامه بتوفير قيمة مستدامة. كما سجل الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية زيادة ملحوظة بنسبة 65% في عدد المستثمرين مقارنة بالإصدار السابق في عام 2022. ويؤكد نجاح هذا الإصدار قوة الأساسيات التي يرتكز عليها البنك، إلى جانب الثقة القوية التي يوليها المساهمون لصحار الدولي، رغم التحديات التي يشهدها القطاع.

وجدير بالذكر أن نجاح عملية تخصيص الحقوق وإدراجها في بورصة مسقط التي تمت بتاريخ 2 ديسمبر 2024، قد تخللها دعم من شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبورصة مسقط وبتنظيم الإصدارمن قبل البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية.

وأضاف المسلمي، "باعتبارنا مؤسسة ذات رؤية مستقبلية، نواصل التركيز على إحداث فرق حقيقي لزبائننا من خلال تقديم حلول قائمة على القيمة التي تلبي احتياجاتهم بفعالية. سنواصل تعزيز الابتكار في القطاع من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات المتطورة، مما يتيح لنا تقديم حلول متكاملة تعزز قدرتنا على التكيف والاستجابة للتغيرات الديناميكية في السوق. ويعد هذا النجاح شهادة على التفاني الجماعي لفريقنا، ويعكس التزامنا الثابت ببناء مؤسسة مستدامة وجاهزة للمستقبل، تتمتع بقدرة تنافسية ومرونة في ظل المشهد المالي الذي يشهد تحولات مستمرة."

يؤكد نجاح جمع رأس المال الكبير على قدرة صحار الدولي الفائقة في جذب رأس المال، وتحقيق رؤيته في أن يصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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