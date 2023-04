أكبر اتفاق إطاري في تاريخ شركة "هيتاشي إنرجي" يعمل على تمكين توسعة القدرة على المدى الطويل لتسريع تحول الطاقة

تدعم التقنيات والخبرة التكميلية زيادة طاقة الرياح البحرية لـ "تيني تي" في القطاعين الألماني والهولندي في بحر الشمال

زيوريخ، سويسرا: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، و"بتروفاك"، مزوّد خدمة دولي رائد لصناعة الطاقة، عن اختيارهما من قبل شركة "تيني تي" TenneT، مشغّل نظام النقل الهولندي الألماني، لإمداد العديد من محطات تحويل التيار المستمر عالي الجهد البحرية والبرية إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بها بالطاقة من أجل تسريع عملية دمج الكميات الكبيرة من الطاقات المتجددة بشبكات الكهرباء الأوروبية.

وقد مُنحت الإتفاقية الإطارية متعددة السنوات لكل من "هيتاشي إنرجي" و"بتروفاك" في إطار "برنامج 2 جيجا واط" لطاقة الرياح البحرية الطموح لـ"تيني تي"، وذلك استناداً إلى تقنية التيار المستمر عالي الجهد HVDC الرائدة التي ابتكرتها "هيتاشي إنرجي".

وتشتمل الاتفاقية على التزام أولي بنشر ستة أنظمة قياسية لدمج الطاقة المتجددة، حيث ستعمل خمسة منها على ربط مزارع الرياح البحرية بشبكة الكهرباء الهولندية فيما سيربط النظام السادس تلك المزارع بشبكة الكهرباء الألمانية. كل واحد من أنظمة الربط هذه يتمتع بقدرة 2 جيجاواط ومستوى جهد يبلغ 525 كيلو فولط – في سابقة تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمزارع الرياح البحرية.

تعد هذه الاتفاقية الإطارية الهامة الأكبر على الإطلاق لشركة "هيتاشي إنرجي". فهي تؤكد القدرة على استحداث وسائل مبتكرة لنشر تكنولوجيا عصرية بشكل فعّال وتُظهر كيف يمكن لنماذج العمل الجديدة أن توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق الانتقال صوب الطاقة الخضراء. ويسمح نهج الاتفاقية الاطارية لكل من "هيتاشي إنرجي" و"بتروفاك" بالتخطيط المسبق وزيادة قوى العمل والطاقة الإنتاجية لديهما في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على المهارات اللازمة في الصناعة، مع العمل في ذات الوقت أيضاً على تسخير أوجه التآزر بين المشاريع المتعاقبة للوفاء بمواعيد الخدمة.

وستقوم "هيتاشي إنرجي" بتوريد محطات تحويل التيار المستمر عالي الجهد HVDC Light الخاصة بها، التي تعمل على تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر وبالعكس لمحطات التحويل البرية والبحرية. فيما ستتولى "بتروفاك" تنفيذ أعمال الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب للمنصات البحرية وتوفير المكونات لمحطات التحويل البرية.

تم منح العقد الأول بموجب الاتفاقية الإطارية بأثر فوري لمشروع Ijmuiden Ver Alpha. أما العقد الثاني لمشروع Nederwiek فمن المتوقع أن يتم منحه في وقت لاحق من هذا العام. وتشتمل الاتفاقية الإطارية أيضاً على مشاريع Doordewind 1 و Doordewind 2 و Nederwiek 3 و LanWin5، التي من المتوقع أن يتم منح عقودها في إطار زمني من 2024 إلى 2026.

وقال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لأعمال تكامل الشبكة في "هيتاشي إنرجي": "نموذج الأعمال المبتكر هذا سيحدد المسار لتكامل كمية هائلة من طاقة الرياح البحرية، ويعطي رؤية للمستقبل. في الواقع، نحن نعمل بالفعل على توظيف كوادر من أجل توسيع قدرة التسليم العالمية لدينا وإنجاز هذه العقود وغيرها من العقود الأخرى بكفاءة"، وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، وبالتعاون مع شريكنا بتروفاك، نضع معياراً لنشر تقنية تيار الجهد العالي المستمر البحرية على نطاق واسع وبسرعة".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروفاك"، "سامي إسكندر": "يمثّل إعلان اليوم خطوة تالية مثيرة في تعاون بتروفاك وهيتاشي إنرجي. لقد قمنا بتأمين الموارد الرئيسة والسعة المطلوبة لتسريع أول مشروعين في برنامج تيني تي الرائد"، وتابع: " من خلال الجمع بين خبرة شركة بتروفاك الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب وتقنية هيتاشي إنرجي المثبتة جيداً، نتطلع إلى دعم تيني تي لربط مزارع رياح أكبر وأكثر فاعلية لتوفير طاقة نظيفة ميسورة التكلفة لملايين المنازل الأوروبية".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في "تيني تي"، "تيم مييرورغنز": "إن تيني تي لديها المعرفة الفنية والإمكانيات والموقع الجغرافي لربط طاقة الرياح من بحر الشمال. هذا يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية في القرن، إذ إن التحول الأخضر لنظام الطاقة هو مفتاح إزالة الكربون من الصناعة. وجنباً إلى جنب مع شركائنا في السوق، نحن فخورون جداً بأن نحقق إنجازاً مهماً آخر. معاً، نؤمّن تسريعاً حاسماً لتطوير الشبكة البحرية ونضع المسار لمشهد الطاقة الأوروبي المستقبلي".

وقال "ماركو كوجبرز"، مدير المشاريع البحرية الكبرى في "تيني تي": "إن النهج الجديد طويل الأمد يسير جنباً إلى جنب مع تغير أساسي في القيم نحو شراكة قوية. هذا النهج يمكّن كلا الجانبين من تحقيق قدر أكبر من المرونة والتقدم التكنولوجي وموثوقية التخطيط، الأمر الذي يعود بالنفع على كافة الأطراف ويؤمّن فرص التوظيف والنمو وتقوية سلاسل الإمداد. حيث يمكننا أن نرى بالفعل أن شركائنا يستثمرون في موارد وتسهيلات إضافية".

وبدأت شركتا "هيتاشي إنرجي" و"بتروفاك" في العمل معاً في يونيو 2022، لتوفير حلول تكامل الشبكات والبنية التحتية ذات الصلة المشتركة لدعم "برنامج 2 جيجا واط" الخاص بـ "تيني تي".

وفي العام نفسه، اتفقت ألمانيا وهولندا والدنمارك وبلجيكا على إنتاج ما لا يقل عن 65 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، حسب إعلان إيسبيرغ. ومع 40 جيجا واط، سيشكّل مشغل نظام النقل "تيني تي" ما يقرب من ثلثي هذه الطاقة البالغة 65 جيجاواط، مع 20 جيجاواط في كل من بحر الشمال الألماني والهولندي.

1 TenneT’s 2GW Program

2 Hitachi Energy and Petrofac to collaborate in growing offshore wind market

3 The Esbjerg Declaration

HVDC website:

https://www.hitachienergy.com/offering/product-and-system/hvdc

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.

نبذة عن بتروفاك:

بتروفاك هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة، مع مجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك العديد من شركات الطاقة الرائدة في العالم. تقوم بتروفاك بتصميم وبناء وإدارة وصيانة البنية التحتية للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. هدفنا هو تمكين عملائنا من تلبية احتياجات الطاقة المتطورة في العالم. قيمنا الأربع المتمثّلة في القيادية والسّرعة والاحترام والانفتاح في صميم كل ما نقوم به. تقع أسواق بتروفاك الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وبحر الشمال البريطاني حيث حققّت إنجازات ناجحة من خلال تحقيق مشاريع آمنة وموثوقة ومبتكرة، ترتكز على نموذج تسليم محلي وفعال من حيث التكلفة مع التركيز القوي على القيمة المحلية. كما ننشط في عدة أسواق هامة أخرى، بما في ذلك الهند وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. وتشمل شركتنا حوالي 8،200 موظفاً يعملون في 31 مكتب عالميا. تم إدراج بتروفاك في بورصة لندن (الرمز: PFC). للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.petrofac.com