يضم المشروع مجموعة من الوحدات السكنية تشمل قصوراً وفللاً فاخرة ووحدات تاون هاوس مطلة على ملعب الجولف في جزيرة الحديريات بأبوظبي

تمّ بيع 1،700 وحدة سكنية في المشروع في غضون أيام قليلة من إطلاقه

شكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين في المشروع

مثّل العملاء الجدد لدى "مدن" ( Modon ) 81% من إجمالي الطلب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، رسّخت شركة "مدن" (Modon) للتطوير العقاري مكانتها في طليعة القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إطلاق مشروع "الحديريات جولف إستيتس" (Hudayriyat Golf Estates) المتميز في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

وقد حقق المشروع السكني إنجازاً استثنائياً مع مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم في غضون أيام قليلة من إطلاقه، ليسجّل أعلى قيمة مبيعات مُعلنة لمشروع سكني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضمّ المشروع مجموعة من الوحدات السكنية تشمل قصوراً وفللاً فاخرة ووحدات تاون هاوس مطلة على ملعب الجولف وقد تمّ بيع نحو 1،700 وحدة سكنية خلال أيام قليلة، في دليل على الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة.

وقد استقطب المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين والمستثمرين، ما يعكس الثقة المتنامية بالسوق العقاري في إمارة أبوظبي، والرؤية التطويرية الطموحة لشركة "مدن" (Modon). كما يعزّز المشروع مكانة جزيرة الحديريات كإحدى أبرز الوجهات السكنية والترفيهية المتكاملة في أبوظبي.

تمّ تصميم هذا المجتمع السكني المسوّر بعناية، مع التركيز على توفير أقصى درجات الخصوصية والرفاهية وتجربة معيشية فاخرة. وقد لاقى المشروع إقبالاً كبيراً، حيث شكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين، فيما مثّل العملاء الجدد لدى "مدن" (Modon) 81% من إجمالي الطلب. يتميز المجمع بتصاميم معمارية مستوحاة من الطراز الأندلسي، وإطلالات بانورامية على الواجهة البحرية وعلى ملعب الجولف، بالإضافة إلى ملعب جولف يمتد على مساحة 95 هكتاراً، ضمن مخطط عمراني مصمّم لتسهيل التنقل سيراً على الأقدام. كما يضمّ المشروع مجموعة من المرافق المتنوعة، تتصل فيما بينها من خلال مسار أخضر بطول 2.3 كيلومتر، وتشمل نادياً اجتماعياً، ومرافق صحية ولياقة بدنية، ومتاجر ومراكز ترفيهية، ومساحات عمل مشتركة، ومدرسة.

وفي هذا السياق، قال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن" القابضة (Modon Holding): "يمثّل الإقبال القوي على هذا المشروع دليلاً على الثقة المتنامية التي تحظى بها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم، والتي ترتكز إلى الرؤية الاستشرافية طويلة الأمد للقيادة الرشيدة، ومتانة الاقتصاد الوطني والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة. كما يعزز هذا الإنجاز مكانة الإمارة باعتبارها من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للاستثمار، واستقطاب الكفاءات، وقدرتها على توفير أعلى مستويات جودة الحياة."

من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن" القابضة (Modon Holding): "يعكس الإقبال الشديد على هذا المشروع التحوّل العميق في تفضيلات الأفراد والمكوّنات التي تدفعهم لاختيار أماكن معيشتهم بعناية. فالمشترون يتطلّعون بشكل متزايد إلى العيش في مجتمعات متكاملة، تجمع بين جودة الوحدات السكنية وأفضل مقومات أسلوب الحياة العصري، والرفاهية، إلى جانب سهولة الوصول والترابط المجتمعي. وتحرص ’مدن‘ (Modon) على تطوير مثل هذه الوجهات المتكاملة، التي تدمج جميع هذه العناصر ضمن مجتمع واحد، بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للسكان والمستثمرين والمدينة ككل."

ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية (Modon Real Estate): صُمم مشروع ’الحديريات جولف إستيت‘ (Hudayriyat Golf Estates) لتزويد السكان بتجربة معيشة متميزة تلبي أعلى متطلبات الجودة والخصوصية وتدعم نمط الحياة النشط. ويعكس الإقبال الكبير من المشترين الجاذبية الفريدة للمشروع، وموقعه الاستراتيجي، وتنامي الطلب على المنازل المصممة بعناية في أبوظبي. نحن ممتنون للثقة التي نالتها شركة ’مدن‘ (Modon)، ونتطلع إلى المضي قدماً في تطوير هذا المشروع الفريد."

يتمتع مشروع "الحديريات جولف إستيتس" (Hudayriyat Golf Estates) بموقع استراتيجي استثنائي في جزيرة الحديريات، على بعد 20 دقيقة من قلب وسط مدينة أبوظبي، و30 دقيقة من مطار زايد الدولي. كما يوفر المشروع إمكانية الوصول المباشر إلى مختلف مناطق الجذب الرياضي والترفيهي في جزيرة الحديريات، بما في ذلك مركز "سيرف أبو ظبي" (Surf Abu Dhabi) لركوب الأمواج، و"فيلودروم" أبوظبي (Velodrome) للدراجات، فضلاً عن شبكة واسعة من مسارات ركوب الدراجات والجري والمسارات الترفيهية.

للمزيد من المعلومات وتسجيل الاهتمام بمشاريع التطوير العقاري المستقبلية، يمكن للمستثمرين المحتملين التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: www.modon.com ، أو الاتصال: 800 MODON.

لمحة عن "مدن" (Modon):

تعدّ شركة "مدن" القابضة (Modon) واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، مقرّها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). تحتل "مدن" (Modon) مكانة رائدة في طليعة الابتكار في التطوير الحضري، وتدأب على تقديم تصاميم وتجارب مميزة تتجاوز التوقعات باستمرار. تخدم الشركة طيفاً متنوعاً من القطاعات، تشمل التطوير العقاري، والضيافة، وإدارة الأصول والاستثمارات، وتنظيم الفعاليات، وخدمات الطعام والسياحة، والبنية التحتية الحضرية، وتساهم في إحياء المدن من خلال تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل.

جهات الاتصال:

press@modon.com

ir@modon.com

https://www.modon.com/

أحمد أبو شهاب

العلاقات العامة والاتصالات، "مدن" (Modon)

البريد الإلكتروني: Ahmed.abushehab@modon.com

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البريد الإلكتروني: rkhattar@webershandwick.com

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