اتفاقية التعاون الجديدة تعزز المشهد العقاري في دبي

دبى، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كارما للتطوير العقاري، الشهيرة في قطاع العقارات الفاخرة، عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع ديكا العقارية، الرائدة في إدارة المشاريع، في خطوة تثري المشهد العقاري الديناميكي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز عروض المشاريع متوسطة الحجم شديدة التنافسية في دولة الإمارات، وترتكز الاتفاقية إلى موثوقية الشركتين في الابتكار ومستويات الأداء المتميز، فضلاً عن القيمة العالية وجودة البناء الفائقة. ويتمثل الهدف من الشراكة في تطوير تجارب معيشية جديدة ومميزة في مواقع رئيسية في دبي من خلال خطة قيد التنفيذ لمشاريع بقيمة 1.3 مليار درهم.

وسيتم الإعلان عن العديد من المشاريع السكنية التي تستهدف العملاء المميزين خلال الشهور الثلاثة المقبلة من خلال نهج تدريجي، بما في ذلك أوليفيا ريزيدنسز في مجمع دبي للاستثمار، واثنين من المشاريع المميزة الأخرى في أرجان ومجمع دبي لاند ريزيدنس. وتشهد الاتفاقية توفير أكثر من 484 شقة مخدومة بمرافق البيع بالتجزئة ومرافق مجتمعية.

وقال شاهزاد نارين ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة كارما للتطوير العقاري: "ما تزال رحلة نمو دبي تبهر العالم، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لدينا إيمان راسخ في كارما للتطوير العقاري، بمستقبل دبي الزاهر باعتبارها مركزاً عالمياً للمعيشة والأعمال والسياحة. ونلتزم بالمساهمة الفاعلى في مسيرة نمو وتقدم الإمارة من خلال طرح مشاريع عقارية استثنائية".

وتشتهر كارما للتطوير العقاري بسجل حافل يشمل العديد من المشاريع الناجحة في الهند وقبرص والمملكة المتحدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نالت الشركة إشادة واسعة تقديراً لنهجها المبتكر في توفير مشاريع فاخرة مشيدة وفق أعلى المستويات العالمية، حيث يضع مشروعهم الرائد، البيت الشاطئي في نخلة جميرا، الذي بدأ في عام 2022، معايير جديدة للمعيشة الفاخرة في الإماراة ودولة على نطاق واسع، مع إطلالات خلابة على برج العرب ومياه الخليج العربي.

كما تمكنت شركة ديكا العقارية ترسيخ مكانتها الرائدة من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع أكثر من 2500 شريك في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا. و من خلال الاستفادة من هذه الشبكة الواسعة من علاقات الشراكة، تعتبر خدمات المبيعات والتسويق التي تقدمها لمطوري العقارات المحليين بمثابة رصيد حقيقي يعزز موقع الشركة في المشهد العقاري، مع خطط طموحة لتعزيز حضورها وإرساء بصمتها القوية في المنطقة.

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نبذة عن كارما للتطوير العقاري

كارما للتطوير العقاري شركة لتطوير العقارات الفاخرة وتتمتع بسجل حافل يمتد إلى 30 عاماً في إنشاء العقارات السكنية والتجارية الشهيرة في جميع أنحاء الهند والمملكة المتحدة وقبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتمد الشركة على أسس راسخة للثقة، وكل هيكل تقوم بإنشائه يجسد هذا المبدأ الأساسي. كما تلتزم بتقديم مشاريع سكنية وتجارية استثنائية تعيد تعريف معايير الفخامة والجودة في قطاع العقارات.

وتشمل محفظة كارما المتنوعة مشاريع مميزة مثل ذا بيتش هاوس الرائع في نخلة جميرا بدبي، وسنتريون ستار المذهل في ديرة، سونتريون ريزيدنس الأنيق في مجمع دبي للاستثمار 2، وسنتريون أونيكس المعاصر في ميدان أفينيو.

وأعادت شركة كارما للتطوير العقاري تعريف الحياة الحضرية الراقية في المملكة المتحدة من خلال مشاريع مثل جراند بيل للعقارات ممتلكات المعاصرة في هونسلو وشقق رادفورد جيت الحصرية.

وتزخر محفظة الشركة في قبرص بالروائع المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط مثل فلل ذا بلايديس، ومنتجع ألمايرا الهادئ، وهيستيا ملااما الراقية، وألماريا المهينة، وأولفيا المثالية، ونيسي ريزيدنسس الشهيرة.

وتعتمد كارما للتطوير العقاري على رؤية طموحة تتمثل في خلق تجارب عقارية استثنائية للعملاء، ووضع معايير جديدة للرفاهية والابتكار في كافة المستويات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.karmadevelopers.ae

نبذة عن ديكا العقارية

ديكا العقارية هي شركة رائدة في إدار استثنائية للمشاريع العقارية. مع أكثر من 28 عاماً من الخبرة في القطاع. يشتهر فريق ديكا بتصاميم مبتكرة وتوفير بناء عالي الجودة مع الالتزام بالاستدامة.

ومع شبكة واسعة تغطي المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، قامت ديكا ببناء شراكات مع أكثر من 2500 شركة موثوقة في جميع أنحاء العالم. تتيح هذه التحالفات الإستراتيجية والرؤى المبتكرة للقطاع التي تتمع بها ديكا، التفوق في مناطق جغرافية متنوعة مع المحافظة على الخبرة الإقليمية. كما يعزز السجل الحافل الذي تتمتع به ديكاـ، مكانتها باعتبارها اسماً موثوقاً ومؤثراً في القطاع.

كما أن الخبرة العاليمة لديكا العقارية، وخبراتها المحلية العميقة، ترسخ مكانتها التي لا تقدر بثمن في قطاع إدارة التطوير العقاري.

وباعتبارها الشريك المفضل، تقدم ديكا العقارية الابتكار والموثوقية وسجلاً معتمداً من النجاح لكل مشروع عقاري. سواء كانت مشاريع رئيسية أو مساكن حضرية فاخرة، تطرح ديكا مشاريع مبتكرة تتجاوز التوقعات باستمرار.