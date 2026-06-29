باكو، أذربيجان - يسرّ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (المؤسسة)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن تعلن عن توقيع 13 اتفاقية تمويل وتعاون استراتيجي مع جهات نظيرة مختلفة، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص ومبادراته في عدد من دولها الأعضاء في مناطق متنوعة حول العالم. وقد وُقّعت هذه الاتفاقيات خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عُقدت في باكو، أذربيجان، تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام"، والتي وفّرت منصة للدول الأعضاء لتعزيز الحوار والتعاون في مجالات الترابط الإقليمي والمرونة والنمو الشامل. ويؤكد توقيع هذه الاتفاقيات التزام المؤسسة الراسخ بتعزيز الازدهار من خلال الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الوصول إلى التمويل، وتحقيق الشمول المالي في الدول الأعضاء.

وتماشيًا مع مهمتها الرامية إلى دعم نمو القطاع الخاص في دولها الأعضاء، وقّعت المؤسسة وصندوق تنمية الأعمال في أذربيجان (الصندوق) اتفاقية إطارية لإطلاق برنامج تمويل مُدار ومتوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل افتتاح منتدى القطاع الخاص ضمن الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026 في باكو. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في توفير تمويل يصل إلى 200 مليون مانات أذربيجاني خلال العامين المقبلين. ويُقدّم البرنامج قناة تمويل بالعملة المحلية (المانات)، حيث ستقوم المؤسسة، بصفتها وكيلاً لصندوق تنمية الأعمال في أذربيجان، بدمج أموال الصندوق بالمانات مع موارد المؤسسة بالدولار الأمريكي واليورو والمانات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو القطاع الخاص في أذربيجان. ومن خلال هذه المبادرة، ستوفر المؤسسة، نيابةً عن نفسها ونيابةً عن صندوق تنمية الأعمال في أذربيجان، تسهيلات تمويلية بعملة واحدة أو بعملات متعددة لمؤسسات مالية شريكة مختارة في أذربيجان لتمويل الشركات المؤهلة في البلاد. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الترتيب في تخفيف مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي لطالما أعاقت نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، لا سيما تلك العاملة خارج المدن الرئيسية في البلاد.

وفي مسعىً آخر لاستكشاف فرص التمويل المصرفي في أذربيجان، وتيسير تحقيق مهمتها في دعم تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار)، تُرسّخ تعاونًا استراتيجيًا بين المؤسستين لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة في أذربيجان وغيرها من الدول الأعضاء، وذلك ضمن أطر الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تحديد وتقييم فرص التمويل المتاحة لشركات المشاريع التي تُنشئها شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان وشركاؤها في المشاريع المشتركة. وفي هذا الإطار، ستُقدّم المؤسسة حلولاً تمويلية مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمشاريع.

علاوة على ذلك، وقّعت المؤسسة خطاب تفويض مع شركة أزيركونكت لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتمويل النفقات الرأسمالية، كما وقّعت خطاب إبداء نوايا لتوفير خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار أمريكي مع بنك توران لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المؤهلة في أذربيجان.

وفي إطار جهودها لتعزيز عملياتها وتعميقها في نيجيريا، وقّعت المؤسسة أيضًا خطاب تفويض مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري (نيكسيم) لتوفير خط تمويل مشترك بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، تتولى المؤسسة ترتيبه ليستخدمه بنك التصدير والاستيراد النيجيري في تمويل كيانات القطاع الخاص المؤهلة في نيجيريا.

وانسجامًا مع سعيها إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء، وقّعت المؤسسة أيضًا خطاب نوايا لتقديم خط تمويل مقترح بقيمة 50 مليون يورو مع بنك أفريلاند (الكاميرون)، واتفاقية نهائية لخط تمويل بقيمة 20 مليون يورو مع بنك AFG (الكاميرون)، وذلك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من شركات القطاع الخاص المؤهلة في الكاميرون. وبموجب هذه التسهيلات، ستتولى المؤسسة قيادة ودعم ترتيب وتعبئة الموارد ورؤوس الأموال الخاصة لدعم عمليات هذه البنوك الكاميرونية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في البلاد.

وسعياً من المؤسسة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية عبر دولها الأعضاء، وقّعت المؤسسة أيضًا اتفاقية تسهيلات مرابحة مع بنك السلام البحريني (ASB) لتوفير خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بهدف تمويل الشركات المؤهلة في البحرين التي تُسهم عملياتها، أو لديها القدرة على الإسهام بدرجة كبيرة، في نمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عمومًا في البحرين.

كما وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم استراتيجية مع صندوق تنمية ريادة الأعمال التابع لمؤسسة دامو في كازاخستان، لوضع إطار عمل للتعاون يهدف إلى تحديد وتطوير فرص التمويل والضمانات، بما في ذلك ضمان خطوط التمويل في كازاخستان، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيانات القطاع الخاص.

ولمواصلة دعمها لنمو القطاع الخاص في كازاخستان، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة كازاغروفاينانس المساهمة الكازاخستانية (KAF) لإرساء أرضية مشتركة للشراكة بين الطرفين ووزارة الزراعة الكازاخستانية، بهدف توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل المرتبطة بالقطاع الزراعي لتشمل شركة كازاغروفاينانس في إطار برنامج دعم المزارعين في كازاخستان الذي تقدمه الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى النجاح الذي حققته المؤسسة مؤخرًا في أول صفقة لتعزيز الائتمان مع صندوق التضامن الأفريقي (FSA) في موريتانيا بالشراكة مع بنك الاستثمار الموريتاني (BMI)، وقّعت المؤسسة خطاب إبداء نوايا استراتيجيًا مع صندوق التضامن الأفريقي تعبيرًا عن رغبتها في توسيع نطاق شراكتها في استخدام ضمانات الصندوق لتعزيز الائتمان لعمليات خطوط التمويل التي تقدمها المؤسسة في دول أعضاء مشتركة مختارة بين الطرفين.

وأخيرًا، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة تيكسل البريطانية لإنشاء منصة تعاون تهدف إلى تعزيز محفظة الائتمان من خلال التأمين. وتهدف هذه المذكرة إلى الجمع بين قدرات المؤسسة في مجال التمويل التنموي وخبرة مجموعة تيكسل في هيكلة وتوظيف التأمين ضد عدم السداد، وذلك لتعزيز إدارة المخاطر، وتحسين تخصيص رأس المال، وتوفير تمويل إضافي للقطاعات ذات الأولوية، مع تمكين المؤسسة من توسيع نطاق أنشطتها التمويلية وإدارة تركّز المحفظة والتعرض الائتماني بكفاءة في الدول الأعضاء.

وتمثل هذه الاتفاقيات الموقعة خطوة مهمة في جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في جميع الدول الأعضاء. ومن خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية وشركاء التنمية، تواصل المؤسسة أداء دورها الحيوي في دعم نمو القطاع الخاص وتنميته في الدول الأعضاء.

Media Contact:

Hassan Khalifa

Principal, Administrative & Finance

Islamic Development Bank Group Business Forum (THIQAH)

HKhalifa@isdb.org

-انتهى-

#بياناتشركات