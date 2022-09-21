دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفت مجموعة اينوك وبالشراكة مع شركة التقنية العالمية "ساب" (SAP) بـ 18 خريجاً حققوا متطلبات برنامج المهنيين الشباب الذي تنظمه شركة "ساب" للتدريب والتطوير، وذلك عبر احتفالية نُظّمت افتراضياً على هامش فعاليات "رؤية، معرض الإمارات للوظائف 2022"، المعرض الرائد لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي في الدولة، والمقام خلال الفترة ما بين 20 و22 سبتمبر على أرض مركز دبي التجاري العالمي.

وفي إطار مساعيها لتعزيز قواها العاملة في المجال الرقمي بالمواهب من الكوادر الوطنية المتميزة، عيّنت مجموعة اينوك 13 من خريجي "برنامج المهنيين الشباب" كمحللين وظيفيين في "ساب". وسيدعم الموظفون الجدد الجهود المتواصلة للمجموعة في إحداث التحوّل الرقمي، وذلك تعزيزاً لقدراتها المؤسسية في المستقبل بالتزامن مع ضمان كفاءة عملياتها التجارية.

سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أشاد بالخريجين على إنجازاتهم وأثنى على الدور اللافت للمهارات والخبرات التي يمتلكونها دعماً لجهود الدولة التنموية على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

هذا وقد شهدت آخر نسخة من برنامج "ساب" للمهنيين الشباب في دولة الإمارات، والتي امتدت على مدار ثلاثة أشهر، تخريج دفعة من الشباب الذين خضعوا لدورات تدريبية مكثّفة أتاحت لهم اكتساب العديد من المهارات ونيل شهادات معتمدة من "ساب".

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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