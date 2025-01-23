السركال: الابتكار لم يعد خياراً بل ضرورة لبناء قطاع صحي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

المشاركة تنسجم مع توجهات الدولة في دعم ورعاية وتمكين الأسرة

حلقة شبابية عن طب الفضاء بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب

تعزز شراكاتها عبر مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع جهات رائدة على المستويين المحلي والعالمي.

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تحت شعار "مستقبل الصحة الآن"، تستعد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتقديم واحدة من أكبر مشاركاتها في تاريخها بالنسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث الأكبر في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير2025، وفي ظل الزخم الذي تحظى به النسخة المرتقبة من المعرض، تسعى المؤسسة إلى إبراز مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للابتكار والريادة في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على محور الأسرة، الذي يعكس التزامها بتعزيز صحة الأسرة والمجتمع، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات أفراد الأسرة وتعزز جودة حياتهم، مستعرضة رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل القطاع الصحي من خلال مشاريع نوعية وتجارب رائدة بالتعاون مع 23 شريكاً استراتيجياً.

وأكّد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وتنفيذاً لأولوياتها الوطنية من خلال مشاريع رائدة تُعنى بمستقبل التنمية في قطاع الرعاية الصحية، وقال سعادته: "تنسجم مشاركتنا هذا العام مع توجهات الدولة في مجال دعم ورعاية وتمكين الأسرة، تأكيداً على مكانة الأسرة كحجر الأساس لدعم مسيرة التنمية الوطنية، ورمزاً للاستقرار والازدهار المجتمعي، من خلال هذه المشاركة نسعى إلى تقديم نموذج مبتكر ومستدام، محوره سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة".

وتابع قائلاً: "تمثّل هذه المشاركة محطة استراتيجية نستعرض من خلالها طموحاتنا الوطنية وتطلعاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات محوراً عالمياً للابتكار في قطاع الصحة، إذ نؤمن أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء قطاع صحي قادر على مواجهة تحديات المستقبل".

مشاريع رائدة تُعرَض لأول مرة

وتستعرض منصة المؤسسة 19 مشروعاً مبتكراً يشكلون نماذج حية للتطورات التقنية والابتكارات الصحية في ستة محاور رئيسية، تشمل صحة الأسرة ورعاية المجتمع، والابتكار في الصحة النفسية، ومستقبل الرعاية الصحية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة، وضمن هذه المشاريع تنفرد المؤسسة بعرض 13 مشروعاً للمرة الأولى على المستويين الإقليمي والعالمي بالتعاون مع أهم الشركاء الاستراتيجيين.

ملتقى للتميز في الرعاية الصحية يجمع بين العلم والابتكار والتواصل

وتضم مشاركة المؤسسة إلى جانب مشاريعها المبتكرة إطلاق "الملتقى الثالث للتميز في الرعاية الصحية" بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين من مؤسسات صحية وأكاديمية مرموقة، بما في ذلك تقديم 15 محاضرة علمية تناقش مواضيع حيوية متقدمة في زراعة الأعضاء والطب الجيني وعلاجات السرطان وطب الفضاء والصحة الرقمية والطب الدقيق.

طب الفضاء.. مشاركة غنية بروح شبابية

كما تنظّم المؤسسة حلقة شبابية بعنوان "الشباب يقود القطاع الصحي نحو الفضاء" بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والتي تسلّط الضوء على مشاركة الشباب الإماراتي في استكشاف آفاق جديدة في طب الفضاء والمساهمة بالدراسات والابتكارات الطبية.

شراكات من أجل المستقبل

وفي خطوة لتوطيد الشراكات الاستراتيجية، ستُبرم المؤسسة 12 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية مع جهات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، مثل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشركة "آبفي" للمستحضرات الدوائية الحيوية وغيرها.

وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية مثل دعم الابتكار في مجال الصحة النفسية، وتطوير البنية التحتية الرقمية في الرعاية الصحية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق استدامة القطاع الصحي وتطوير الكفاءات الطبية وتعزيز البحث العلمي، ومن المتوقع أن تُثمر هذه الشراكات عن تطورات جوهرية تدعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة وتفتح أبواباً جديدة أمام التعاون البحثي والتقني.

وتعكس مشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 سعيها الدؤوب لإحداث تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية بالاستناد إلى مبدأي الابتكار والاستدامة، ومن المتوقع أن تُشكّل هذه المشاركة نقطة تحول مهمة في رسم مستقبل الرعاية الصحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تسعى المؤسسة لتقديم نموذج عالمي يُحتذى به في الابتكار الصحي المستدام.

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