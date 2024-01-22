** الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر: نفتح أبوابنا للشباب للحصول على التمويل متناهي الصغر من خلال بدء تشغيل 13 فرعاً في 10 محافظات

**تهدف الخطة الاستراتيجية لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" إلى التوسع والانتشار من أجل الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء

القاهرة: أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق" عن حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة. ومن المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.

يذكر أن الشركة قد حصلت في العام الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، بأن حصول الشركة على ترخيص إنشاء أول 13 فرعاً في 10 محافظات كمرحلة أولى بالوجهين القبلي والبحري يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي، كما أوضح أن الشركة في الفترة القادمة تستهدف الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات، مع التركيز على التواجد في محافظات الوجه القبلي، بهدف تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتناسب كافة فئات المجتمع.

كما أوضح السيد/ أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهي الصغر أنه جارِ البدء في تشغيل الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة، والكائن مقرها بالمدن والمناطق التالية: (أسوان – الدقي- الزقازيق - الفيوم - بنها – دمياط - دمنهور – سوهاج – شبرا الخيمة – شبين الكوم – طنطا – فاقوس – كفر الشيخ). وأضاف أنه من المقرر بنهاية العام القادم أن يصل إجمالي عدد فروع الشركة إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية بتلك المناطق والوصول لقاعدة كبيرة من العملاء.

يذكر أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.

وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.



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نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات انشاء مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية ، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية الغير مصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

مدير العلاقات الإعلامية: أ/أسماء غنيم

للتواصل : a.ghonem@vantage.com.eg