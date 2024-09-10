مسقط: يفخر بنك ظفار بالإعلان عن إطلاق حملته الجديدة "خدمات مصرفية بلمسة شخصية"، والتي ترتكز على التزامه بتوفير تجربة مصرفية ذات طابع شخصي وحصري. من خلال شبكة فروعه الـ 129 المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، يلتزم البنك بالحفاظ على الروابط القوية مع زبائنه، والتي قام ببنائها على مدى السنوات الأربع والثلاثين الماضية.

ونتيجةً للتطور التقني الذي بات يطغى على جميع اشكال الحياة بشكل متزايد، فإن بنك ظفار يبرز من خلال إعطاء الأولوية للأشخاص في الخدمات المصرفية والتركيز عليهم بطابع شخصي. فقد قام البنك بتطبيق نظام (صوت الزبون) عبر مختلف منصات الخدمة بما في ذلك مركز الاتصالات الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن حصول البنك على تعليقات وملاحظات الزبون أولاً بأول، وإجراء تمارين تقييم ذاتية دورية لتحديد مجالات التحسين والعمل على تعزيز خدمة الزبائن والتحديث بناءً على ملاحظاتهم. كذلك لضبط المنتجات والخدمات والتفاعل الشامل مع الزبائن، يعمل البنك على التأكد من أن كل تفاعل مع البنك يكون استثنائيًا، وأن يجعل الخدمات المصرفية أكثر فائدة وذات قيمة من خلال تقديم تجارب متميزة عبر كل نقطة اتصال.

إن بنك ظفار يؤمن بأن الخدمات المصرفية هي أكثر من مجرد معاملات مصرفية – بل هي عبارة عن معاملات ذات لمسة شخصية، وتعكس حملتنا الجديدة "خدمات مصرفية بلمسة شخصية" التزامنا بهذا المبدأ. حيث أننا أكثر من مجرد بنك، بل نحن شركاء في رحلتك المالية، نشارك مع زبائننا الثقة والتفاهم والرؤية المستقبلية. وقد صرح أمجد بن إقبال اللواتي، المدير العام، ورئيس التجزئة المصرفية ببنك ظفار بقوله: "إن هدفنا الأساسي هو الاستفادة من العلاقات الشخصية مع الزبائن وتعميقها لجعل بنك ظفار شريكًا موثوقًا به. اننا نهدف إلى وضع أنفسنا كبنك يتفهم احتياجات الزبائن المالية، ويعمل قصارى جهده لتقديم حلول مخصصة."

كما صرح كمال الدين بن حسن المرزع، المدير العام والرئيس التنفيذي - ظفار الإسلامي بقوله: "إن علاقاتنا مع الزبائن تمثل المبادئ التوجيهية التي تقود كل ما نقوم به، فنحن ملتزمون بتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث تمكّن الزبائن، وتعكس مدى قوة العلاقة التي بنيناها معهم. إننا في ظفار الإسلامي نحرص على تقديم حلول مصممة خصيصًا لجعل الخدمات المصرفية أكثر جدوى."

من خلال 129 فرعًا المنتشرة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء السلطنة، فإن بنك ظفار أقرب لزبائنه من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشتمل على خدمات مصرفية تناسب جميع مراحل الحياة مثل حسابات الأطفال والقُصر والشباب أو الخدمات المصرفية التي تناسب نمط الحياة مثل حسابات الرفعة أو الريادة للخدمات المصرفية المتميزة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة التي تلبي احتياجات الزبائن أصحاب الثروات، كما يقدم البنك أيضًا خدمات متخصصة للشركات والاستثمار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونه شريكًا في التنمية الوطنية.

يدعوكم بنك ظفار لتجربة الفرق من خلال زيارة أي من فروعه البالغ عددها 129 فرعا والمنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان.

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