القاهرة: أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه مصري، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه مصري.

ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ستة شرائح، الأولى بقيمة 231.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 266 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، والثالثة بقيمة 313 مليون جنيه بفترة استحقاق 24شهر، والرابعة بقيمة 202 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر والخامسة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر والسادسة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرا. وقد حصلت الستة شرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 والثالثة على تصنيف AA والرابعة على تصنيف AA- والخامسة على تصنيف A+ والسادسة على تصنيف A.

وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام خامس إصدار لمجموعة أمان يأتي لمواصلة سلسلة نجاحات الشركة من خلال إتمام العديد من الصفقات الهامة، مما يرسخ من مكانتها الرائدة في الترويج والاستشارات المالية ويؤكد قدرتها على خلق فرص وحلول استثمارية مختلفة ومبتكرة لمواكبة السوق لخدمة أكبر قاعدة من العملاء.

وأضاف هلال ان شركة تمكنت من إتمام 5 إصدارات توريق لصالح أمان منذ عام 2023، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر أمان واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.

من جانبه، صرح حسام حسين - رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق والرئيس المالي لمجموعة راية القابضة: ‘" يمثل الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه مصري خطوة محورية في مسيرة راية القابضة وأمان. تعكس هذه الصفقة التزامنا المستمر بتنويع أدوات التمويل التي نستخدمها، بما يعزز استراتيجيتنا في تقوية الوضع المالي للمجموعة وتوسيع نطاق أعمالها. نفخر بشراكتنا المثمرة مع الجهات الفاعلة في السوق المالي لإتمام هذه الصفقة بنجاح، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم وتعزيز مكانتنا في السوق المصري."

وأضاف حازم مغازي - الرئيس التنفيذي لأمان القابضة: 'إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق يعد إنجازًا آخر في إطار رؤيتنا الطموحة لتقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة. هذا الإصدار يعزز قدرتنا على مواصلة النمو وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المصري. نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، وسنواصل العمل على تنفيذ استراتيجيتنا لتقديم أفضل الحلول المالية للمستهلكين والشركات.'"

عبر محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين عن سعادته بإتمام الإصدار مع شركة أمان التي تعد من أهم شركاء النجاح لشركة سي أي كابيتال وعبر أيضا عن فخره باستمرار العلاقات الراسخة مع مجموعة أمان من خلال اتمام خمس إصدارات ناجحة بهياكل وحلول مبتكرة وبقيمة اجمالية تخطت 4.7 مليار جنيه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الأسواق المالية. وأشاد عباس بالاهتمام الكبير الذي حظي به الإصدار الخامس من المستثمرين مما نتج عنه تغطية الإصدار من 14 مؤسسة كبري بنسبة تغطية تخطت 3.4x.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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