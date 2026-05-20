دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت «إيليفيت»، شركة التطوير العقاري المتخصصة في أسلوب الحياة العصري، عن إتمام صفقة بارزة تجاوزت قيمتها 127.5 مليون درهم في مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي تطوّره بالشراكة مع «إنيسمور»، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، في خطوة تعكس الطلب الاستثنائي على الوحدات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان.

وجاءت هذه الصفقة عبر شركة «ثرايفستيت سكوير العقارية»، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بسوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة، إلى جانب الاهتمام العالمي المتزايد بتجارب السكن المطلة على الواجهة البحرية، والتي ترتكز على جودة التصميم وأسلوب الحياة العصري في الإمارة.

وتعكس هذه الصفقة الإقبال المتواصل الذي تشهده جزيرة المرجان، في ظل الطلب المتزايد على المشاريع السكنية الفاخرة المطلة على البحر، والتي تجمع بين أسلوب الحياة العصري، والتصميم المتقن، وتجارب الضيافة الراقية، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد. ومع تزايد ندرة الفرص السكنية المتاحة على الواجهة البحرية، بحكم الطبيعة الجغرافية للجزيرة، يتزايد اهتمام المشترين بالمشاريع الفريدة ذات الطابع المميز.

وقال زيشان شاه، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيليفيت»: "فاق الإقبال على المشروع جميع التوقعات، ويسعدنا أننا حققنا هذا النجاح بالتعاون مع شبكة مميزة من الوسطاء والمشترين الذين يشاركوننا الرؤية نفسها. كما تمثّل هذه المرحلة محطة مفصلية في مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ حضورها على الساحة العالمية. فبعد «برج العرب»، و«برج خليفة»، و«متحف اللوفر أبوظبي»، يأتي «وين جزيرة المرجان» ليشكّل الأيقونة العالمية المقبلة في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحظى افتتاحه العام المقبل باهتمام واسع على مستوى العالم. وانطلاقًا من هذا، يبرز مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» كوجهة سكنية متكاملة تحتفي بالفن والثقافة والجمال، وتقدّم أسلوب حياة أكثر تفرّدًا وخصوصية. أما الفرص السكنية على الواجهة البحرية في الجزيرة، فأصبحت اليوم محدودة للغاية، وقريبًا سيُنظر إليها كفرص نادرة كان الجميع يتمنّى اقتناصها."

وفي انعكاس واضح للزخم الذي يواصل المشروع تحقيقه في السوق، نظّمت «إيليفيت» مؤخرًا لقاءً حصريًا في «ديلانو دبي» جمع نخبة من الوسطاء العقاريين في دولة الإمارات، تقديرًا لشركائها من الوسطاء الذين لعبوا دورًا محوريًا في النجاح المتواصل للمشروع، من خلال ثقتهم بسوق العقارات في الدولة وإيمانهم برؤية «إيليفيت». وحتى اليوم، سجّل «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» بيع ما يقارب 200 وحدة سكنية، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، إلى جانب الإقبال المتزايد الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في رأس الخيمة عمومًا.

وأضاف ليور بولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ثرايفستيت سكوير العقارية»: "يتميّز مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» برؤية واضحة ترتكز على أسلوب الحياة العصري، إلى جانب هويته الاستثنائية وجاذبيته الكبيرة سواء للمشترين الباحثين عن وجهة سكنية أو منزل لقضاء العطلات. كما يجسّد المشروع مفهوم الإقامة العصرية على الواجهة البحرية من خلال الجمع بين التميّز في التصميم والتجارب الثقافية والضيافة الراقية."

وبعد الإقبال اللافت الذي شهدته الوحدات السكنية في المشروع، تستعد «إيليفيت» لطرح مجموعة محدودة من وحدات التاون هاوس و«سكاي فيلا» الحصرية في «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، بما يوفّر للمشترين فرصة نادرة لتملّك وحدات سكنية تتميّز بتصاميم مدروسة وتفاصيل مختارة بعناية ضمن أحد أكثر المشاريع المرتقبة على الواجهة البحرية في الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية تتواصل بوتيرة ثابتة في موقع المشروع، مع إنجاز أعمال التدعيم بالكامل، واستكمال 80% من أعمال تثبيت المراسي، فيما تم إنجاز 50% من أعمال الحفر. ومن المقرر تسليم المشروع خلال عام 2029.

برز «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان» كأحد أبرز المشاريع السكنية ضمن هذا السوق المتنامي. فمنذ إطلاقه في الربع الأخير من عام 2025، تم حجز العديد من وحداته خلال ساعات فقط، في مؤشر يعكس الطلب القوي من المشترين من داخل المنطقة ومختلف أنحاء العالم، الباحثين عن تجربة أكثر تفرّدًا في مفهوم الحياة الفاخرة.

للاستفسارات المتعلقة بالمبيعات:

Haider@liveelevated.com

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.liveelevated.com

للاستفسارات الإعلامية:

pr@pixl.ae

نبذة عن «إيليفيت»

تركّز «إيليفيت» في رؤيتها على تجاوز المفهوم التقليدي للسكن؛ فهي لا تكتفي ببناء وحدات سكنية، بل تطوّر بيئات تعبّر عن أسلوب حياة متوازن. وانطلاقًا من إيمانها بأن النجاح هو أسلوب عيش في حد ذاته، تصمّم مساحات تدعم الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتوفّر نمطًا سكنيًا يُعزّز جودة الحياة والتواصل الحقيقي.

نبذة عن «وان غروب»

«وان غروب» شركة عالمية متخصّصة في الاستثمار والتطوير العقاري، تتجاوز قيمة صفقاتها المنجزة 2.5 مليار دولار أمريكي. وتضم محفظتها شركات رائدة، من بينها «وان هومز»، و«وان إنفستمنتس»، و«وان كابيتال»، وتتميّز بتركيزها على مشاريع عقارية عالية القيمة، تُصمَّم بعناية وتوجّه نحو الأسواق البريطانية والدولية. الموقع الإلكتروني: www.liveelevated.com

نبذة عن «موندريان»

موندريان هي علامة ضيافة عالمية تجمع بين الفن والتصميم والثقافة، وتضم مجموعة من الفنادق والمساكن التي تعبّر عن روح المدن التي تحتضنها. وتتميّز كل وجهة من وجهات موندريان بمساحات داخلية مبتكرة، وتجارب فنية تفاعلية، ومفاهيم تذوق غير تقليدية، في بيئة تنبض بالحياة وتخاطب الذوق الإبداعي للمقيمين والزوار. ومن خلال التعاون مع نخبة من الأسماء الرائدة في مجالات الفن والتصميم، تقدّم موندريان تجارب متجددة تنسجم مع طبيعة كل مدينة، وتستقطب محبّي الثقافة من مختلف أنحاء العالم. وتشمل محفظة العلامة وجهات مرموقة في كل من سنغافورة، ولوس أنجلوس، وميامي، والدوحة، ومكسيكو سيتي، وكان، وبوردو، وسيول، وهونغ كونغ، وإيبيزا، وغولد كوست في أستراليا، إضافة إلى مشاريع جديدة مرتقبة في المالديف، وبوخارست، وأبوظبي.

تنضوي فنادق ومساكن موندريان تحت مظلة "إنيسمور"، شركة الضيافة الإبداعية التي تنطلق من مفهومي الثقافة والمجتمع، وتضم مجموعة عالمية من العلامات التي أسّسها روّاد أعمال يمتلكون رؤية واضحة وقيماً راسخة. ومن الجدير بالذكر أن "إنيسمور" تأسست في عام 2021 كشراكة استراتيجية مع مجموعة "أكور"، التي تمتلك الحصة الأكبر فيها.

-انتهى-

#بياناتشركات