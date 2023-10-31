مدينة الكويت: أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 31 أكتوبر2023 عن نتائجها المالية لفترة التسع أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره حوالي 12.60 مليون دينار كويتي، بتراجع على أساس سنوي نسبته 16.51% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض أنشطة التداول.

كان أداء أسواق الأسهم العالمية سلبياً بصفة عامة في الربع الثالث من عام 2023، وحذت معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي حذو نظرياتها العالمية رغم ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت العالم. وعلى الرغم من هذه التحديات، استمرت بورصة الكويت بترويج سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري الدولي بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وعملت على رفع كفاءته ومستويات الشفافية فيه وتحسين الوصول إليه، بالإضافة إلى زيادة وعي المشاركين فيه بأفضل الممارسات والمعايير المتبعة في الاسواق العالمية.

علق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت - السيد/ حمد مشاري الحميضي - على النتائج المالية قائلاً: "على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطئ الاقتصاد العالمي بشكل عام، تواصل بورصة الكويت العمل على التكيف مع تقلبات الأسواق، ملتزمة بتنفيذ خطتها واستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وفعاليته وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً."

أضاف الحميضي: "استمرت بورصة الكويت بتعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية رائدة إقليمياً من خلال بناء جسور التعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية لترويج سوق المال الكويتي ومكوناته والتواصل الفعال مع المستثمرين المؤسسين حول العالم، وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، ومساهم رئيس في تنويع الاقتصاد الوطني وخطة تحول دولة الكويت إلى مركز مالي رائد في المنطقة. هذا ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم في تطوير سوق المال. وأود الاشادة بانه ليس من الممكن تحقيق إنجازات البورصة لولا العمل الدؤوب والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل الذي لعب دورا رئيسياً في ضمان متانة العمليات التشغيلية في ظل التحديات الراهنة."

وواصلت البورصة تسهيل طرق وصول المستثمرين إلى سوق المال الكويتي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت. حيث طبقت المقاصة آليات لخمسة عشر عملية، من ضمنها طلبات تقسيم الحساب المجمع للاجتماعات العامة للجميعات العمومية السنوية، وأصبحت إجراءات الاجتماعات العامة من خلال منصة إلكترونية، وذلك لضمان شفافية هذه العمليات وفعاليتها. كما تشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات إعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج. كما تم إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، تزامناً مع إطلاق النظام.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت، قائلاً: "تستمر بورصة الكويت، وبالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، بالعمل على التطويرات والمشاريع الهيكلية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للمشاركين في السوق تمهيداً لإطلاق المنتجات والخدمات التي من شأنها تعزيـز جاذبية ومكانـة السـوق محليـًا وإقليميـًا وعالميـًا. كما تسعى بورصة الكويت باستمرار إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والمستثمرين الافراد والمؤسسيين، واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبنيها بما يصب في مصلحة سوق المال الكويتي. ففي الربع الثالث من 2023، بلغت نسبة تداولات المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الخليجيين، 18% من تداولات المستثمرين في السوق، بينما شكلت تداولات المستثمر المؤسسي 67% من تداولات السوق."

تعمل بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً. كما تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه، حيث عقدت بورصة الكويت يومها المؤسسي العاشر، بالتزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع شركات مدرجة في السوق "الأول" مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي. ذلك وقامت البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بجولة تروجية في لندن اتاحت الفرصة للشركتين للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع بنوك استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار واستعراض مستجدات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه. كما نظمت البورصة مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من الاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.

أبرز النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023:

صافي الربح 12.60 مليون دينار كويتي

ربحية السهم 62.75 فلس

إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.50 مليون دينار كويتي

صافي الربح التشغيلي 14.79 مليون دينار كويتي

إجمالي الموجودات 114.04 مليون دينار كويتي

إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 61.03 مليون دينار كويتي

تؤدي بورصة الكويت دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزم بأنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ومنذ أستلامها مهام إدارة السوق، شهد سوق المال الكويتي عملية تطوير تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة.

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عن بورصة الكويت

تأسست بورصة الكويت في عام 2014، واصبحت سوق الأوراق المالية الرسمي لدولة الكويت في عام 2016 بعد أن تولت مهام إدارة السوق من سوق الكويت للأوراق المالية، أول سوق في منطقة الخليج العربي.

تشجع الشركة المشاركة وتعزز النمو في سوق المال الكويتي بما يتماشى مع رؤية "كويت جديدة" وخطة الدولة للتنمية الوطنية. عملت بورصة الكويت على نهج يركز على جعل سوق المال في الكويت متماشياً مع المعايير والممارسات العالمية، وتسعى إلى تقديم أدوات اسثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى تحسين الشفافية وتعزيز القدرة التنافسية والسيولة في السوق.

ذلك وأدت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية إلى إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره "سوق ناشئ" ضمن أعلى المؤشرات عالمية، ما أسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليميٍ رائد.

تعتبر بورصة الكويت شركة رائدة في مجال الخصخصة في الكويت، حيث خضعت إلى عملية إنتقال عبر مرحلتين من كيان حكومي إلى شركة خاصة في 2019. كما تم إدراج الشركة ذاتياً في السوق "الأول" منذ سبتمبر 2020، مما يجعلنا نعتز بمسيرة الشركة الحافلة التي جعلتها على رأس سوق المال الكويتي الذي يشهد بدوره احدى أبرز قصص النجاح الكويتية.

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