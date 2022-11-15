الكويت – أعلنت أجيليتي المستثمر طويل الأمد والمشغل في خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022 محققة صافي أرباح بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي وبما يعادل 4.95 فلس للسهم الواحد بزيادة قدرها 48.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استثناء الأرباح المبلغ عنها العام الماضي من نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة. وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث بنسبة 57.5% لتصل إلى 45.8 مليون دينار كويتي وبلغت الإيرادات 256.3 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 105.9%.

تتضمن أرقام الربع الثالث نتائج شهرين من شركة مينزيز لخدمات الطيران، التي استحوذت عليها أجيليتي في الربع الثالث من عام 2022. وعلى أساس المثل للمثل، وباستثناء أرقام مينزيز، بلغت أرباح أجيليتي 10.8 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 27.7% عن نفس الفترة في عام 2021، بعد استبعاد الأرباح التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي من نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة. وقد ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% لتصل إلى 35.2 مليون دينار كويتي وبلغت الإيرادات 166.8 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 32.2%.

وبالنسبة إلى التسعة أشهر من عام 2022، فقد بلغت أرباح أجيليتي من العمليات المستمرة، 41.4 مليون دينار كويتي، أو 16.36 فلساً للسهم، بزيادة قدرها 63.7 %. كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للتسعة أشهر 116.8 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها33.5%، كذلك بلغت الإيرادات 526.8 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 59.9%.

أداء أجيليتي خلال الربع الثالث

حول هذه النتائج أوضح السيد/ طارق سلطان - نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: “حققت أجيليتي نتائج جيدة في هذا الربع على الرغم من تحديات السوق والظروف الجيوسياسية. حيث استمرت شركاتنا الخاضعة للسيطرة بأدائها الجيد وواصلت تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منها. وقد تأثر قطاع الاستثمار لدينا بأداء الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، ولكون أجيليتي مستثمر استراتيجي، فإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من حركة سعر السهم اليومية وننظر لهذه الشركات نظرة إستراتيجية تجعلنا على قناعة أنها وعلى المدى الطويل، ستعزز القيمة والنمو والعوائد لمساهمينا."

وتابع سلطان توضيحه قائلاً: "إن إتمام صفقة استحواذ أجيليتي على شركة جون مينزيز لخدمات الطيران ومقرها المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من هذا العام، هو جزء من استراتيجية أجيليتي لإضافة وتنمية أعمالها الأساسية، مع إمكانية تحقيق عوائد قوية. ومن خلال جمعنا بين أعمال ناشيونال لخدمات الطيران – نـاس التابعة لمجموعة شركاتنا مع مينزيز، قمنا بإنشاء شركة عالمية رائدة في هذا القطاع لها تأثير على أسواق الطيران المتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم."

وأضاف سلطان: "أجيليتي اليوم شركة مختلفة عما كانت عليه قبل عامين، ونحن نواصل البحث عن تسريع النمو عبر محفظتنا من خلال تعزيز القيمة للمساهمين والعملاء والموظفين والشركاء والمجتمعات، وسوف تواصل أجيليتي خلق قيمة على المدى الطويل من خلال شركاتها واستثماراتها في القطاعات والمناطق الجغرافية ذات النمو الجيد."

الكيانات الخاضعة للسيطرة

الكيانات الخاضعة لسيطرة أجيليتي، هي تلك التي تديرها وتشغلها وتتحكم فيها. يتم توحيد أداء هذا القطاع والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر لشركة أجيليتي. وبالنسبة للربع الثالث وما بعده، ستشمل نتائج أجيليتي الموحدة أداء شركة مينزيز لخدمات الطيران، والتي تم دمجها مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران – ناس التابعة لأجيليتي.

بالنسبة للربع الثالث من عام 2022، سجل هذا القطاع أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 47 مليون دينار كويتي، وإيرادات بلغت 256.3 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 44% و 106% على التوالي.

نمت إيرادات أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الربع الثالث بنسبة 9.7%. لتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين، وتعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية على تطوير الأراضي الحالية وتشييد مشاريع جديدة، والتطلع إلى الحصول على أراض إضافية، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي الكويت، تقوم إحدى الشركات التابعة لأجيليتي للمجمعات اللوجستية بتطوير 1.2 مليون متر مربع من الأراضي كمجمعات صناعية ولوجستية في منطقة صباح الأحمد السكنية. وفي المملكة العربية السعودية، وقعت أجيليتي مؤخراً اتفاقية لبناء وتشغيل مجمع لوجستي بالقرب من جدة بموجب امتياز لمدة 25 عاماً. وسيتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة خلال العام 2025.

كذلك، أعلنت شركة ترايستار، وهي شركة لوجستية متكاملة للوقود السائل، عن نمو إيراداتها بنسبة 75.5% للربع الثالث من عام 2022. وكانت ترايستار قد فازت بتجديد عقدين طويلي الأجل لتوريد الوقود لبعثات حفظ السلام، مما عزز مكانة الشركة كأفضل مورد بين تلك المدرجة على موقع مشتريات الأمم المتحدة الإلكتروني. وقد ساهم في هذا النمو استحواذ ترايستار على 51% من حصص مالكي HG Storage International Limited.

تجمع نتائج مينزيز للطيران، بين أداء الربع الثالث لشركة نـاس وأداء شهرين لشركة جون مينزيز لخدمات الطيران. وسيبلغ عدد العاملين في مينزيز لخدمات الطيران حوالي 35,000 موظف، وسوف تعمل في 254 مطاراً في 58 دولة.

شهدت شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران – يوباك زيادة في إيرادات الربع الثالث بنسبة 28.7%. ويعود سبب الزيادة بشكل أساسي إلى انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطارات ومواقف سياراتها بعد إعادة فتح مطار الكويت الدولي وتخفيف قيود كوفيد الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الرحلات الجوية والركاب. تتوقع يوباك أن يستمر هذا الاتجاه مع زيادة تدريجية في حركة المرور في المطار خلال الربع الأخير من عام 2022 وما بعده.

كما أن يوباك مستثمر مشارك في مشروع ريم مول في أبو ظبي، في جزيرة الريم، بقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز المول التجاري المختص بالتسوق والترفيه والتسلية وتشغيله بالكامل في عام 2023. وكان كارفور هايبر ماركت – المستأجر الرئيسي في ريم مول – قد افتتح أبوابه خلال شهر فبراير من هذا العام. سيكون هذا المول التجاري أول نظام بيئي متكامل متعدد القنوات مع نظام الكتروني رقمي للبيع بالتجزئة في المنطقة. وسيوفر إمكانات تجارية ولوجستية، تجمع بين كافة خدمات المستهلكين وتجار التجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.

في جلوبال كليرنجهاوس سستمز، شركة أجيليتي لتحديث الجمارك، انخفضت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 8.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وذلك بسبب انخفاض حجم التجارة. وتواصل شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز سعيها وراء الفرص لزيادة النمو المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.

وكانت أجيليتي قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع الحكومة المصرية لتطوير وتشغيل مركزين جمركيين ولوجستيين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أهم المراكز التجارية في المنطقة.

استثمارات أجيليتي

تمتلك أجيليتي حصص أقلية في عدد من الشركات، منها المدرج ومنها غير المدرج بالأسواق المالية، وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات حوالي 1.2 مليار دينار كويتي، وقد انخفضت القيمة الدفترية لتلك الحصص عن مستوى الربع الثاني والذي كان حوالي 1.4 مليار دينار كويتي نتيجة لأداء أسواق الأسهم العالمية. حيث شهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة وسط زيادة في معدلات الفوائد واضطراب سلسلة الإمداد والأثر الاقتصادي الذي ترتب عن ذلك. كمستثمر طويل الأجل، تركز أجيليتي على إمكانات النمو لهذه الشركات وقدرتها على توليد القيمة والعوائد.

ملخص الأداء المالي لأجيليتي للربع الثالث من عام 2022 (العمليات المستمرة)

• نما صافي أرباح أجيليتي من العمليات المستمرة بنسبة 48.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام2021 .

• ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 57.5% لتصل إلى 45.8 مليون دينار كويتي.

• ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 105.9% لتصل إلى 256.3 مليون دينار كويتي كما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 126.2%.

• تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة وبأصول تبلغ قيمتها 3.1 مليار دينار كويتي. وقد بلغ صافي الدين (من دون احتساب التزامات عقود التأجير) 794.8 مليون دينار كويتي في 30 سبتمبر 2022. وأعلنت أجيليتي أنها زادت من تسهيلاتها الائتمانية لتمويل خطة نمو الأعمال بما في ذلك الاستحواذ الأخير على جون مينزيز. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي المبلغ عنه 45.9 مليون دينار كويتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022. #بياناتشركات

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية يتجاوز عدد قواها العاملة في مجموعة شركاتها 50,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة وتتواجد في القارات الست. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن أكبر شركة خدمات طيران في العالم؛ شركة رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا؛ شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل؛ وشركات متخصصة في رقمنة الجمارك وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية والمزيد. تستثمر أجيليتي في الابتكار والاستدامة والمرونة، وتمتلك حصصاً في الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعيد تشكيل الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتجارة الإلكترونية وغيرها من الصناعات. أجيليتي هي شركة عامة مدرجة في الكويت ودبي.

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