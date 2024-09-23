دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن منتجع أتلانتس دبي عن اختيار 8 مشاريع محلية وعالمية من أجل تعزيز الاستدامة والحفاظ على المحيط والبيئة، ومن المُقرر أن تحصل هذه المشاريع على تمويل من مبادرة المساهمة بقيمة دولار أمريكي واحد الخاصة بمشروع "أطلس" من "أتلانتس". وكجزء من مشروع "أطلس"، ساهم "أتلانتس" دبي بمبلغ دولار أمريكي واحد مقابل مشاركة الزوار بحجز أي تجربة تفاعل مع الحيوانات البحرية في الفترة من يونيو 2023 حتى مايو 2024، مما أدى إلى إنشاء صندوق بقيمة 126 ألف دولار أمريكي، يهدف إلى دعم المشاريع التي تُعنى بالاستدامة والحفاظ على المحيط والبيئة. ومن الجدير بالذكر أن مبادرة المساهمة بقيمة دولار أمريكي واحد جمعت 386 ألف دولار منذ إطلاقها في عام 2021 حتى الآن.

وُجهت الدعوة للمنظمات في جميع أنحاء العالم للتقدم بطلب للحصول على الدعم التمويلي منذ أبريل، ثم تم طلب المقترحات لتقييمها مقابل مدى مساهماتها في التقدم العلمي والحفاظ على المحيط والبيئة وتعزيز الاستدامة من قِبل اللجنة الداخلية للحفاظ على البيئة والعلوم لدى "أتلانتس". يركّز مشروع "أطلس" من "أتلانتس" في الوقت الحالي على أربع مجموعات رئيسية من الحياة البرية، وهي أسماك القرش، والراي، والدلافين والأحياد المرجانية، بالإضافة إلى مواجهة نوعَين من التحدّيات التي تهدّد المحيطات، وهما الصيد غير المستدام والنفايات البلاستيكية التي تسبّب التلوث. ومع أخذ كل ما سبق ذكره في الاعتبار، وقع الاختيار على المشاريع وفقًا لمساهماتها الفعالة في الحفاظ على المحيط والبيئة وتعزيز الاستدامة. في العام الجاري، سيواصل صندوق المساهمة بقيمة دولار أمريكي واحد تقديم الدعم لسِت منظمات من الأعوام السابقة، فضلًا عن ضم اثنتين من المنظمات الجديدة إلى المبادرة.

شركاء المشروع الجدد خلال 2024-25

شهد هذا العام الشراكة الجديدة مع "المبرة التطوعية البيئية" دعمًا لمشروع دراسة حالة دلافين المحيط الهندي الأحدب في المياه الكويتية؛ بغرض فهم هذا النوع المهدد بالانقراض بشكل أعمق وتعزيز جهود الحفاظ عليه من خلال المسوحات البحرية باستخدام الزوارق في المنطقة الجنوبية بالخيران.

سيتم تخصيص تمويل للمرة الأولى هذا العام لصالح منظمة (Marine Megafauna Foundation)لدعم جهود حماية أسماك القرش الحوتي المهددة بالانقراض في خليج عُمان. من المُزمع إطلاق برنامج بحثي مُخصص لدراسة أسماك القرش الحوتي في دولة الإمارات وعُمان، بالاستعانة بالمتطوعين المحليين، والبحوث الميدانية المُتخصصة، إلى جانب تركيب أجهزة رصد مُتصلة بالأقمار الصناعية لتتبع حركة أسماك القرش المشمولة في البحث.

عودة شركاء المشروع خلال 2024-25

منح عام آخر من التمويل لصالح مركز الفجيرة للبحوث لدعم إجراء الأبحاث حول سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء المُهددة بالانقراض في دولة الإمارات. من المُقرر أن يتولى الفريق البحثي دراسة الأنماط المكانية والزمانية، واختيار الموائل، والوراثيات السكانية لفهم أسباب تعشيش هذه السلاحف على سواحل الفجيرة، وإعداد التوصيات المُستندة إلى البيانات للحفاظ على السلاحف البحرية.

منح عام آخر أيضًا من التمويل لدعم مبادرة مشروع دولفين الإمارات لإجراء دراسات مسحية محلية حول الدلافين في دبي، بالتعاون مع جامعة زايد والباحثة الرائدة الدكتورة "أدا ناتولي" المقيمة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إجراء الأبحاث بالاستعانة بالزوارق لرصد الحياة البحرية وتسجيل بيانات أكثر تفصيلًا لأعداد الدلافين المحلية. شهد هذا المشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية إجراء نحو 141 عملية مسح بالاستعانة بالزوارق تمتد لمسافة 11,106 كيلومترات على طول ساحل دولة الإمارات، مع أكثر من 584 ساعة عمل؛ حيث تم رصد الدلافين 44 مرة. سينصب تركيز مشروع هذا العام على رفع مستوى الوعي حول الثدييات البحرية من خلال الاستعانة بجهود المتطوعين ضمن برامج "علم المواطن"، والتنسيق مع السلطات المحلية لتقديم الدعم اللازم والمشورة بشأن تدابير الحفاظ على المحيط والبيئة.

سيتواصل التمويل لتطوير حملة "جمع أعقاب السجائر لإعادة تدويرها" التي أطلقتها "جومبوك"، المنظمة الاجتماعية الرائدة في دولة الإمارات. من المُزمع توسيع نطاق مشروع هذا العام ليشمل النفايات البلاستيكية التي تُهدد الحياة البحرية بجانب جمع أعقاب السجائر. وبالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ المُستمرة، سيتم التركيز على سد الفجوات في البيانات المُتعلقة بتوزيع النفايات البحرية من خلال تمكين المتطوعين وتدريبهم على جمع البيانات العلمية وتحليلها، لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

ستوفر مبادرة المساهمة بقيمة دولار أمريكي واحد سنة أخرى من التمويل لدعم مهام مسؤول البرنامج لدى المجموعة المتخصصة بأسماك القرش التابعة للجنة بقاء الأنواع في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بقيادة الدكتورة "ريما جبادو" المقيمة في دولة الإمارات. تُعد أسماك القرش من أبرز الأنواع التي يسعى مشروع "أطلس" من "أتلانتس" الحفاظ عليها، لذا يقدم كل سُبل الدعم لهذه المجموعة المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والرائدة عالميًا في مجال دراسة أسماك القرش، والراي، والكيميرا؛ إذ تلعب هذه المجموعة المتخصصة دورًا محوريًا في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الحفاظ على هذه الأنواع من الأسماك.

سيتم أيضًا توفير التمويل مرة أخرى لصالح جامعة نيويورك أبوظبي لبحث العلاقة ما بين تغيُر المناخ وتقلُّص حجم الأسماك، مع تحديد مُختلف العوامل الإيكولوجية المُتسببة في هذه الظاهرة. إن فهم أسباب تقلُّص الحجم الأقصى للأسماك يُعد أمرًا شديد الأهمية لجهود الحفاظ على البيئة المحلية، نظرًا لأن خصوبة الأسماك ترتبط بشكل كبير بحجمها.

وأخيرًا، سيتم تخصيص عام آخر من الدعم التمويلي لصالح (Global Diving Research SL) لإجراء دراسة باستخدام التصوير المقطعي بالمعاوقة الكهربائية، لقياس معدل امتلاء الرئتين بالهواء أثناء التنفس لدى الدلافين قارورية الأنف وأسود البحر. يهدُف هذا المشروع إلى فهم عملية التنفس لدى هذه الفصائل بشكل أفضل، إلى جانب الرصد الحي لأول مرة لكيفية عمل الرئتين في الحيوانات الغاطسة.

صرحت "كيلي تيمينز"، مديرة عمليات الحيوانات البحرية والاستدامة لدى "أتلانتس" دبي، قائلة: "كم نحن فخورون بالإعلان عن المشاريع المدعومة بواسطة مبادرة المساهمة بدولار أمريكي واحد للعام الثالث على التوالي. لقد وقع اختيارنا على 8 مشاريع مُتميزة تُشاطرنا الأهداف نفسها والرغبة في تنفيذها على أرض الواقع، فضلًا عما يتمتعون به من خبرة هائلة، واتباعهم للممارسات الإبداعية والحلول المبتكرة في أعمالهم الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والمحيط. تستهدف الاستراتيجية طويلة المدى لمشروع "أطلس" من "أتلانتس" تصدُّر مشهد الاستدامة والحفاظ على البيئة والمحيط خارج نطاق "أتلانتس" دبي، فضلًا عن تبني العمليات المسؤولة داخل هذه الوجهة العالمية بهدف إحداث تأثير إيجابي ملموس على الأفراد والكوكب".

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