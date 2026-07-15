النصف: برنامج "الجوهرة" يجمع بين تنمية المدخرات ومكافأة العملاء بفرص للفوز بجوائز نقدية مجزية

"الوطني" يواصل تطوير منتجاته وحلولنا الادخارية لتوفير تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات عملائه

حريصون على اتباع أعلى معايير العدالة وتكافؤ الفرص في إجراء السحوبات

أعلن بنك الكويت الوطني عن أسماء 12 فائزاً جديداً في سحوبات «الجوهرة» و«الجوهرة جونيور»، وذلك خلال فعالية خاصة أقامها في مبناه الرئيسي بحضور عدد من مسؤولي البنك. وتم نقل السحوبات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، في تأكيد لالتزامه بأعلى معايير الشفافية وتعزيز التواصل المستمر مع عملائه.

وشهدت الفعالية أجواءً حافلة بالحماس والترقب، عكست المكانة التي يحظى بها برنامج سحوبا «الجوهرة» باعتباره أحد أبرز برامج الادخار في الكويت، حيث يواصل البنك من خلاله تقديم تجربة مصرفية متميزة تجمع بين مزايا الادخار وفرص الفوز بجوائز نقدية مجزية.

وأسفرت نتائج السحب عن فوز عميلة بنك الكويت الوطني أمل ناصر محمد العمر بالجائزة الشهرية لشهر يوليو لحساب «الجوهرة» والبالغة قيمتها 125 ألف دينار كويتي، فيما فاز أربعة عملاء آخرين ضمن السحب الأسبوعي بجوائز نقدية قدرها 20 ألف دينار كويتي لكل فائز.

كما أُجري السحب الشهري لسحب «الجوهرة جونيور»، والذي أسفر عن فوز سبعة عملاء، منهم ثلاثة فائزين بجوائز نقدية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل منهم، وأربعة فائزين بجوائز بقيمة 500 دينار كويتي لكل فائز، وذلك في إطار جهود البنك الرامية إلى تعزيز ثقافة الادخار وترسيخ الوعي المالي لدى الأجيال الشابة.

وأُجريت جميع السحوبات بحضور وتحت إشراف ممثلي شركتي التدقيق العالميتين «ديلويت» و«جرانت ثورنتون»، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية والمصداقية في جميع مراحل السحب.

بهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: "يواصل برنامج سحوبات "الجوهرة" تقديم نموذج متكامل يجمع بين تنمية المدخرات ومكافأة العملاء بفرص استثنائية للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار العام. وعلى مدى السنوات الماضية، رسّخ البرنامج مكانته كأحد أكثر البرامج الادخارية نجاحاً وثقة، وأسهم في تحقيق أحلام آلاف العملاء وتحويل طموحاتهم المالية إلى واقع ملموس".

وأضاف النصف: "لا تقتصر قيمة "الجوهرة" على حجم الجوائز التي يقدمها، بل تمتد إلى دوره في ترسيخ ثقافة الادخار كخيار استراتيجي لبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير منتجاتنا وحلولنا الادخارية لتوفير تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، وتمنحهم قيمة إضافية تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية".

وأكد النصف حرص البنك على تطبيق أعلى معايير العدالة وتكافؤ الفرص في جميع السحوبات، من خلال إخضاعها لإشراف جهات تدقيق عالمية مستقلة واعتماد آليات دقيقة تضمن توزيع فرص الفوز على أكبر شريحة ممكنة من العملاء، حيث لا يحق للفائز الدخول في أي سحب جديد لمدة 90 يوم عمل، كما يتم استبعاد الفائزين بجوائز تبلغ قيمتها 50 ألف دينار كويتي أو أكثر لمدة عام كامل من تاريخ اخر فوز.

واختتم النصف حديثه قائلاً: "في بنك الكويت الوطني، نعتبر نجاح عملائنا جزءاً من نجاحنا، ولذلك نواصل الاستثمار في تطوير برامج ومبادرات تعزز رفاههم المالي وتمنحهم فرصاً حقيقية لتحقيق تطلعاتهم، بما ينسجم مع رؤيتنا في بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والقيمة المضافة".

يُذكر أن إجمالي قيمة جوائز حساب «الجوهرة» يبلغ 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، موزعة على جوائز أسبوعية بقيمة 20 ألف دينار كويتي، وجائزة شهرية بقيمة 125 ألف دينار كويتي، إضافة إلى الجائزة الكبرى البالغة مليون دينار كويتي والتي يتم السحب عليها ثلاث مرات سنوياً.

ويواصل بنك الكويت الوطني من خلال برنامج «الجوهرة» تقديم قيمة مضافة لعملائه عبر حلول مصرفية مبتكرة تجمع بين الادخار وفرص الفوز بجوائز استثنائية، بما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق يواكب تطلعات عملائه ويوفر لهم تجربة مصرفية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

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