استكمالًا لمساعيها في تعزيز القطاع العقاري المحلي بمنتجات إسكانية مميزة

الرياض، المملكة العربية السعودية، طرحت "الماجدية ريزدنس" – إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية-؛ جملة من المشاريع السكنية والاستثمارية في أنحاء متفرقة من المملكة، خلال الفترة الماضية؛ تحقيقًا لخطتها التنموية في توسعة استثماراتها المحلية بمشاريع تخدم الحِراك العقاري المتجدِّد، أهمُّها مشروعها الأخير "مشروع 125".

ويتبوَّأ "مشروع 125" موقعًا مميزًا في مدينة الرياض، وتحديدًا على امتداد شارع الأفلاج في حي الملك سلمان الحيويّ والإستراتيجي، حيث يقع المشروع على مقربة من طرق أبي بكر الصديق، والعروبة، والملك عبد العزيز، ويُمكن بِفضل موقعه الوصول إلى عددٍ من المرافق الخدمية، والصحية، والتعليمية، والتجارية، في فترةٍ قياسيةٍ وجيزة، علاوة على إطلالته المباشرة على حديقة الملك سلمان، أكبر حدائق المُدن في العالم، والتي تُتيح للمنتفعين الاستفادة من مرافقها طوال اليوم.

ويضمُّ المشروع على أراضيه مَرافق تُعزز من مفهوم الرفاهية؛ وتلبّي متطلبات نمط الحياة العصرية؛ إذ عمدت "الماجدية ريزدنس" إلى بناء وحداته ومرافقه وفق مواصفاتٍ عالميةٍ عالية؛ لِضمان استدامة البناء، ودعّمته بأنظمةٍ رقميةٍ متطورة؛ حيث يتكوَّن المشروع من 25 مبنى، و250 وحدةً سكنيةً مُصنَّفة ضمن المباني الذكية؛ لِتوفيرها إمكانية التحكُّم في المنزل عن طريق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى توفّر جميع متطلبات الأمن والسلامة، مع تقديم ضمانات على خدمات البناء والبُنية التحتية لِمدة تصل إلى 25 سنة، وخدمات مميزة في مرحلة ما بعد البيع، لِمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء؛ مِنها الاشتراك المجاني في اتحاد المُلاك، وتغطية فواتير الكهرباء والمياه، والإشراف والصيانة الدورية على مرافق المشروع.

وسيحظى مُنتفعو المشروع بخصوصية العيش في مجتمعٍ سكنيٍّ متكامل، يجمع بين فرادة هندسته المعمارية التي يطغى عليها حداثة التصميم، وبين مفهوم الرفاهية الاجتماعية؛ حيث خصّت "الماجدية ريزدنس" سُكان المشروع بِمناطق مخصصة للعب الأطفال، ونوادٍ رياضية، وقاعات استراحة فخمة للجنسين، ومُصلى، وحدائق خاصة، وممرات مائية يُمكن التمتع بِمنظرها من شُرفات الوحدات السكنية الرحبة، والتي تتسع بِفضل دقة هندستها إلى غرف خاصة للِغسيل، والعمالة المنزلية، ومُستودع، ومرافق منفصلة في مناطق أخرى من المشروع، أهمها مواقف مُخصصة لِكل منتفع في قبو السيارات.

وتُعتبر "الماجدية ريزدنس" في مصافّ الشركات التطويرية والاستثمارية بمجال العقار على مستوى المملكة؛ لِما تقدِّمه من مشاريع تلبّي تطلعات خُطط المملكة المُستقبلية في مختلف القطاعات؛ حيث تُركّز من خلالها على زيادة حِصة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك عبر شَغل أهم المواقع الحيوية في المملكة، وتحويلها لِوجهاتٍ سكنيةٍ وتجارية؛ حيث حققت "الماجدية ريزدنس"، خلال الخمسين سنة المَاضية، أرقامًا لافتةً في التخطيط والاستثمار العقاري المحليّ، تجلَّت بتطوير 2 مليون متر مربع، وخِدمة أكثر من 50,000 أُسرة سعودية، وذلك عبر تشييد أكثر من 15,000 وِحدة سكنية، و1000 مبنى مُتعدِّد الاستخدامات.

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