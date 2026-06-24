دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "إلكتريك واي"، الرائدة إقليمياً في مجال توزيع المنتجات الكهربائية المختلفة مثل أنواع الكابلات المختلفة ومستلزمات الإضاءة وغيرها ، اليوم عن بدء أعمال التوسعة الضخمة لمركز التوزيع الرئيسي التابع لها في مجمع الصناعات الوطنية. هو ما يمثل محطةً بارزة في مسيرة نمو الشركة المتواصل، ويعزز من كفاءتها التشغيلية واللوجستية وقدرات سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتغطي التوسعة الجديدة مساحة إضافية تتجاوز 125 ألف قدم مربع، وقد صُممت بدقةٍ لمضاعفة القدرات التشغيلية الحالية للشركة. كما يُعد هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية خطوةً نوعية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتسريع وتيرة تلبية الطلبات الكبيرة، وضمان مواكبة متطلبات السوق المتسارعة في قطاعات البناء، والتصنيع، والمرافق، ومراكز البيانات.

شهدت المناسبة حفلاً ضخماً حضره الدكتور محمد ميران صاحب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إلكتريك واي، والسيد عتيق أنصاري، المدير التنفيذي، والدكتور عزير أنصاري، مدير الشركة، والضيف الرئيسي السيد أكبر محيي الدين ثومبي، نائب رئيس مجموعة ثومبي. كما حضر الفعالية نخبة من الضيوف المرموقين وكبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، احتفاءً بالإعلان عن البدء الرسمي لأعمال الإنشاء، وتأكيداً على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والتميز.

"يمثل اليوم قفزة نوعية في مسيرة شركة إلكتريك واي. فتوسعنا الذي يمتد على مساحة 125 ألف قدم مربع لا يقتصر على زيادة المساحة فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في قدراتنا المستقبلية على الابتكار وتطوير الخدمات. ومن خلال مضاعفة طاقتنا التشغيلية، نضمن لشركتنا المرونة والسرعة في تلبية توقعات عملائنا مع توسع نطاق أعمالنا، مع مواصلة تركيزنا على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لإعادة تعريف معايير التوزيع في المنطقة".

السيد عتيق أنصاري، المدير التنفيذي لشركة إلكتريك واي

"إنه لشرف عظيم أن نشهد شركة "إلكتريك واي" في هذه المرحلة التحويلية من مسيرتها في تطوير البنية التحتية. يُمثّل هذا المشروع التوسعي الطموح خطوةً جريئة تُؤكّد الحيوية الاقتصادية للشركة وريادتها ذات الرؤية المستقبلية؛ فشبكات الخدمات اللوجستية الحديثة هي حجر الزاوية للتجارة المستدامة في دولة الإمارات، ولا شك أن هذا الإنجاز سيُسهم في تعزيز الابتكار الصناعي والنجاح الإقليمي."

السيد أكبر محيي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة مجموعة ثومبي

مع انطلاق أعمال الإنشاء رسمياً بإشراف شركة "أشيانا للمقاولات" ذات الخبرة العالمية، وبالتعاون الهندسي الشامل مع شركة "موديل للاستشارات الهندسية"، يلتزم المشروع بأعلى المعايير الدولية للسلامة الهيكلية والبناء المستدام. ويُجسّد هذا المشروع نموذجاً رائداً للتعاون الاستراتيجي، بما يُعزز مكانة إلكتريك واي وقدرتها على تلبية متطلبات التجارة وتوزيع الطاقة في المنطقة.

نبذة عن شركة إلكتريك واي

تأسست شركة "إلكتريك واي" عام 2003، وهي شركة رائدة في توريد الكابلات التجارية، والأسلاك الصناعية المتخصصة، ووحدات الإضاءة، وأنظمة التوزيع الكهربائي المتطورة. تتخذ الشركة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتدير شبكة من الفروع اللوجستية الإقليمية، وتوظف أحدث التقنيات البرمجية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، بدءاً من كبرى الشركات المصنعة عالمياً وصولاً إلى المستهلك النهائي، مع التزامها الراسخ بقيم الثقة والتميز في تقديم خدماتها.

الاتصال الإعلامي : فريق التواصل المؤسسي

المكتب الرئيسي لشركة إلكتريك واي - البريد الإلكتروني: info@electricway.com ، الموقع الإلكتروني: www.electricway.com

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