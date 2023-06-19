أوريكس تسجل نمواً متميزاً على أساس سنوي مع تقديم خدماتها لأكثر من 40 عميلاً منذ يوليو 2022

الشركة القانونية الناشئة ترحب باثنين من كبار المستشارين الجدد بين صفوفها بعد النمو الملحوظ الذي حققته والتوسع في عدة أسواق، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا في 2023

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت أوريكس للاستشارات القانونية، الشركة الناشئة الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتقدم حلولاً بديلة للطريقة التقليدية لحصول الشركات على الاستشارات والخدمات القانونية، عن تسهيل وإنجاز معاملات تتجاوز قيمتها 1.25 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك بعد تحقيق استراتيجيتها المبتكرة والمرنة في التواصل مع العملاء نجاحاً ملحوظاً ينسجم مع النمو المتزايد الذي يحققه اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعيد أوريكس رسم ملامح تقديم الخدمات القانونية من خلال ابتكار نموذج أعمال جزئي فريد يعتمد رسوماً ثابتة. واكتسبت أوريكس شعبية واسعة بين صفوف المؤسسات والشركات المالية الرائدة، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 40 عميلاً منذ يوليو 2022، مسلطةً الضوء على الطلب المتزايد على نماذج تقديم الخدمات المرنة والمبتكرة في السوق الذي يشهد تطوراً سريعاً.

وتعليقاً، قالت فانيسا أبيرناثي، المؤسسة المشاركة لأوريكس: "يؤكد نمونا الاستثنائي على المصداقية والثقة التي تحظى بها خدمات أوريكس الاستشارية من قبل عملائها وقدرتها على تقديم حلول فريدة للمعاملات المعقدة وعالية القيمة. ونجحت الشركة، من خلال التزامها بتقديم الدعم والاستشارات القانونية المخصصة، في توسيع قاعدتها من العملاء السعداء الذين اختبروا واستفادوا من منهجها المبتكر. ومع ازدياد الطلب على الخدمات التي تقدمها شركتنا، بما فيها الاستشارات العامة المتخصصة على أساس جزئي وإدارة التمويل وهيكلة التمويل التقليدي والإسلامي وإدارة الأصول وتنظيم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وعمليات الدمج والاستحواذ، نتوقع في أوريكس استمرار مسارنا التصاعدي من خلال تقديم استشارات استراتيجية وترسيخ مكانتنا بصفتنا الخيار الاستشاري المثالي للشركات الراغبة بالحصول على حلول قانونية شاملة ومرنة".

وحول تعيين أوريكس للاستشارات القانونية كفاءات جديدة بين صفوفها على خلفية نمو أعمالها وتوسعها، قامت شركة أوريكس بزيادة استراتيجية في أعداد الأفراد المتخصصين ضمن فريقها استجابةً للنمو الاستثنائي في أعمالها، حيث عينت اثنين من المستشارين البارزين في المجال، وهما جريجوري نيكولاس ولولوة مطاوع. وتؤكد هذه الخطوة على التزام شركة أوريكس بتعزيز نموذج عملها الفريد في تقديم الخدمات وتلبية الطلب المتزايد والمتنوع لعملائها في مختلف دول المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يساهم جريجوري نيكولاس، المعروف بخبرته القانونية والإدارية الواسعة في قطاع إدارة الأصول والمصارف في لوكسمبورغ، في تعزيز الخدمات التي تقدمها أوريكس في قطاع التمويل في لوكسمبورغ. ويمتد سجل جريجوري وإنجازاته الكبيرة على العديد من جوانب عملية التمويل، بما في ذلك استراتيجيات الاستثمار وإدارة الأصول والتوزيع وحوكمة الشركات والجوانب التنظيمية.

وبدورها، تضيف لولوة مطاوع، المحامية المتمرسة من أصول أردنية وبريطانية، خبرتها الواسعة في مختلف القطاعات التجارية والمؤسسية لسجل شركة أوريكس، حيث تتخصص بقيادة المفاوضات التجارية رفيعة المستوى وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للمجالس والإدارات التنفيذية، بما يضمن تعزيز خدمات شركة أوريكس في مجال الاستشارات المؤسسية.

ومن جهتها، علّقت ناتالي بويد، المؤسسة المشاركة في أوريكس، على هذه الإضافات الاستراتيجية لفريق عمل الشركة بالقول: "يؤكد انضمام كل من جريجوري ولولوة لفريق أوريكس على التزام الشركة بتقديم نموذج عمل مبتكر يلبي احتياجات السوق بمنتهى السلاسة، كما يقدم دليلاً على النمو المتسارع لشركتنا. ويضمن المسار التصاعدي الذي حققه نموذج عمل أوريكس خلال فترة قصيرة توفير المزيد من المصادر، حيث تساهم إضافة هذه الخبرات والمهارات الاستشارية البارزة لشركتنا في تعزيز قدراتها. كما يمكن لعملاء المستشارين الحاليين الآن الاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات التي تقدمها منصتنا، بما يرسخ مكانتنا الفريدة في السوق".

إن توسع أوريكس للاستشارات القانونية إلى عدة أسواق، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا، يظهر النجاح الذي حققته أوريكس بشكلٍ واضح في توسيع عملياتها ووصولها إلى العديد من الأسواق. وتواصل الشركة الناشئة، من خلال التزامها بتقديم خدماتها في قطاع الخدمات المالية والهيئات الخاصة والمكاتب المستقلة والعائلية بشكل أساسي، تعزيز مكانتها الرائدة في قيادة قطاع المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشرق أوروبا.

وتمهد أوريكس الطريق من خلال هذه التطورات الأخيرة لمرحلة جديدة من خدمات الأعمال والاستشارات القانونية، حيث تقدم نموذجاً أكثر كفاءة ومرونة وفعالية بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات حول العالم.

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حول أوريكس

تأسست أوريكس بهدف تقديم نموذج بديل لطريقة المؤسسات التقليدية في الحصول على الخدمات والاستشارات القانونية.

وتستعين المؤسسات الكبيرة الراغبة بالحصول على دعم مخصص ورفيع المستوى في إدارة معاملاتها الخاصة بشركة أوريكس بالتنسيق المباشر مع فريقها الداخلي والجهات المعنية، بما فيها الشركات القانونية والهيئات الدولية. ويضمن ذلك قيادة المعاملات بشكل مستمر بالتعاون مع شريك خبير لقاء رسوم ثابتة. كما يلجأ بعض العملاء لشركة أوريكس بصفتها المستشار العام الدائم لشركاتهم على أساس جزئي. ويمكن لأوريكس التعاون مع مؤسسي الشركات بصفة مستشار عام ليوم واحد أو يومين في الأسبوع بدلاً من العمل بدوام كامل وغالباً عن بعد، بهدف تقييم احتياجاتهم، مما يضمن للفرق المتخصصة في هذه الشركات الوصول للخدمات الاستشارية الاستراتيجية دون الحاجة لزيادة أعداد موظفيها.

وأتت أوريكس وليدة النجاح الكبير الذي حققته أوريكس القانونية، الشركة التي تأسست في المملكة المتحدة عام ٢٠١٨ والتي تعمل بشكل أساسي مع عملاء من منطقة الشرق الأوسط. ونتج عن نجاح نموذج الشركة المبتكر تأسيس أوريكس للاستشارات القانونية في الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل ترخيص محلي في أبوظبي مع افتتاح مكتب لها في دبي.

تشتهر ناتالي بويد، التي حظيت بمنصب شريك الخدمات المالية العالمية في السابق، بخبرتها الواسعة في قطاع التمويل الإسلامي والتمويل المتوافق مع الشريعة والتمويل المشترك وقوانين التمويل وتنظيم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما تتخصص المحامية فانيسا أبيرناثي بالخدمات المالية والمعاملات المؤسسية مع خبرة على مستوى الشركاء من شركات المحاماة الرائدة في دولة الإمارات، إضافةً إلى سجل طويل من الخبرة داخل الشركات والمكاتب العائلية البارزة. وتمتلك بويد وأبيرناثي خبرة عالمية مشتركة تمتد لأكثر من ٥٠ عاماً من العمل على صفقات رفيعة المستوى وتقديم الدعم لمجموعة من الشركات الرائدة في المنطقة.

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