من أبرز مخرجات مؤتمر إنفستوبيا 2023 في قطاعات الاقتصاد الجديد

شراكة إنفستوبيا مع مجموعتي ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار و"سان دوناتو للمستشفيات الخاصة" الإيطاليتين تدعم برامج التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كرواد في مجال علاج الخلايا والجينات، ويركز المفهوم على تحسين جودة الحياة ومسارات العافية، إضافة إلى تطوير مفهوم الرعاية الصحية الحديثة في الطب الدقيق والعلاج والتحرير الجيني.

كمال غريبي، رئيس مجموعة ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار: تهدف إنفستوبيا إلى دفع الاستثمارات العالمية في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية.

باولو روتيلي، نائب رئيس مجموعة "سان دوناتو للمستشفيات الخاصة": ينصب تركيزنا على توفير البنية التحتية للرعاية الصحية والخبرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال التركيز على مسارات العافية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت منصة الاستثمار العالمية إنفستوبيا عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 2-3 مارس 2023، ومنها إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وهي مفهوم جديد في قطاع الرعاية الصحية، يركز على تحسين جودة الحياة ومسارات العافية، وتعد تكنولوجيا الرعاية الصحية الدقيقة من المكونات الرئيسية لبرنامج العيادات الذكية.

وجاء ذلك خلال توقيع شراكة مع مجموعتي ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار و"سان دوناتو للمستشفيات الخاصة" الإيطاليتين. وشهد التوقيع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس إنفستوبيا، فيما وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وباولو روتيلي نائب رئيس مجموعة "سان دوناتو".

وقد أعلنت المجموعتان، ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار و"سان دوناتو للمستشفيات الخاصة"، خلال شهر مارس الجاري، عن استثمار أكثر من 125 مليون يورو، في مشاريع جديدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتشمل بنية تحتية جامعية وعيادات ذكية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "الهدف الرئيسي لمنصة إنفستوبيا يتمثّل في خلق منظومة عالمية للاستثمار في الاقتصادات الجديدة، ومن أبرزها قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يسعدنا أن نشهد إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات خلال مؤتمر إنفستوبيا 2023، بالتعاون مع مجموعة ''جي كي إس دي'' للاستثمار، ومجموعة "سان دوناتو للمستشفيات الخاصة"، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه إنفستوبيا اليوم كوجهة أعمال عالمية حيث يلتقي المستثمرون والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة".

وقال كمال غريبي رئيس مجموعة ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار: "إن مساهمة دولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال منصة إنفستوبيا، جديرة بالثناء. تهدف إنفستوبيا إلى دفع الاستثمارات العالمية في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية. نحن فخورون جدًا بقدراتنا القوية في إدارة وخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الوجيزة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي في مجال العلاجات الجينية والخلوية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الخطوات الأخيرة التي تم إحرازها في تطوير الطب الدقيق، بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وسنركز اهتمامنا على خلق مزيد من فرص التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشاركة خبرات شركتنا."

كما قال باولو روتيلي نائب رئيس مجموعة "سان دوناتو للمستشفيات الخاصة" ورئيس جامعة "فيتا-سالوتي سان رافاييل": "يتم دعم تطوير الطب الدقيق من خلال التقدم في العلاج والتحرير الجيني وكذلك الابتكار في التكنولوجيا. بالتأكيد سيحسن التطوير في هذه المجالات نوعية الحياة. ينصب تركيزنا في كل من شركتي ''جي كي إس دي'' للاستثمار، و"سان دوناتو"، على توفير البنية التحتية للرعاية الصحية والخبرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال التركيز على مسارات العافية. نحن فخورون بعلمائنا وفريقنا البحثي الذي يمتلك عددا من البرامج البحثية الجارية في مختبراتنا في إيطاليا بما في ذلك تجديد خلايا الدماغ. نحن نعمل أيضًا على برامج التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحقق فوائد عديدة. يسعدنا أن نكون شريكا لمنصة إنفستوبيا في عام 2023 لدعم الوعي وتطوير الرعاية الصحية الحديثة في الطب الدقيق والعلاج والتحرير الجيني."

وتعتبر التكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية واحدة من القطاعات الرئيسية التي تستهدفها إنفستوبيا والتي تتمحور رؤيتها حول الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديدة، حيث استضاف مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023 جلسة حوارية بعنوان "الابتكارات في مجال الرعاية الصحية"، وناقش رواد أعمال وأكاديميون ومسؤولون تنفيذيون الآفاق المستقبلية للابتكار في علوم الحياة، خاصةً في ظل وجود تنبؤات عالمية بأن يكون الطب الدقيق هو الاقتصاد الجديد في مجال التكنولوجيا الحيوية، كما تحدث المشاركون في الجلسة الحوارية عن الاقتصاد البيولوجي، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على الأنشطة البحثية والعلمية الرامية إلى فهم الآليات والعمليات التي تتم على مستوى الجينات والجزيئات.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 جاءت هذا العام تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، وناقشت ثلاثة محاور وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو للاقتصاد منخفض الكربون. وتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 2,000 مندوب من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إنفستوبيا":

"إنفستوبيا" هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو والابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة. وتحظى "إنفستوبيا" بدعم من عدد من الشركاء المحليين والعالميين، من ضمنهم دائرة التنمية الاقتصادية- أبوطبي، "كريبتو دوت كوم"، مبادلة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ومنتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار، مؤسسة التمويل الدولية، أي كونيكشنز، مصرف الإمارات للتنمية، مجموعة ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار، وجمعية الشرق الأوسط للاستثمار الجريء.

تمثل "إنفستوبيا" إحدى المبادرات الرئيسة ضمن «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات عام 2021، والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ابتكارا في العالم. وتحت رعاية وزارة الاقتصاد، ترسي "إنفستوبيا" دعائم جديدة بحيث يتعاون المستثمرون من حول العالم معاً لصياغة نماذج مبتكرة للبنية الاقتصادية المستقبلية وشراكات ستنتج فرصا استثمارية جديدة في الاقتصادات الجديدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investopia.ae

مجموعة ''جي كي إس دي'' القابضة للاستثمار:

تدير مجموعة ''جي كي إس دي'' للاستثمار مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في إيطاليا، والتي تولد قيمة مضافة لمساهميها عبر الاستفادة من خبرتها الفريدة. تركز ''جي كي إس دي'' على عدد من القطاعات بما في ذلك العقارات (التجارية والسكنية)، والتصميم والهندسة، والطاقة (كفاءة الطاقة، والنفايات إلى الطاقة ، إلخ)، والمشتريات، والأعمال التجارية والاستشارات المالية والرعاية الصحية، حيث ينصب التركيز على تحقيق التوسع الاستراتيجي لـ''جي كي إس دي'' في جميع أنحاء العالم.

وتقدم مجموعة ''جي كي إس دي'' للاستثمار، الرائدة في تقديم الاستشارات الإستراتيجية وخدمات إدارة المشاريع، نصائح المختصين والخبراء للعملاء من القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإنجاز المشاريع، في عدد من المجالات: الرعاية الصحية وجميع الخدمات المتعلقة بها، والبناء المترافق مع استراتيجيات النمو القوية التي تشمل تحديث البنية التحتية الحالية وبناء أخرى جديدة بسرعة، الخدمات المهنية مع مراقبة المشاريع والتحكم في التكاليف والإدارة، ودعم كل من مستشفيات "سان دوناتو" والعملاء الخارجيين، وخدمات الأعمال التي تشمل تركيب المعدات الموفرة للطاقة وخدمات تجديد المرافق.

تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق المحلية في إيطاليا، وفي السوق الدولية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. مع أكثر من 15 مشروعًا حاليًا في أكثر من 12 دولة حول العالم وتعتمد على المهارات المهنية لأكثر من 20.000 موظف ، توفر ''جي كي إس دي'' حلولًا احترافية عالية الجودة.

عن مجموعة سان دوناتو للمستشفيات الخاصة:

تأسست مجموعة "سان دوناتو" للمستشفيات الخاصة في عام 1957، وهي واحدة من أهم مجموعات المستشفيات في أوروبا والمجموعة الإيطالية الرائدة في هذا المجال. وتتكون من 56 موقعًا، ثلاثة منها هي المعاهد العلمية للأبحاث (عيادة سان دوناتو ، ومستشفى سان رافاييل، ومستشفى جالياتزي سانت أمبروجيو).

تدل هذه الأرقام على وجود واسع النطاق في جميع مقاطعات لومبارد الرئيسية (ميلان ومونزا وكومو وبافيا وبرغامو وبريشيا) وفي بولونيا. وتعالج حوالي 5 ملايين مريض سنويًا، في جميع التخصصات المعترف بها، وهي من الرواد الوطنيين والدوليين في جراحة القلب وأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأعصاب وجراحة العظام والعناية بالسمنة. تصل قيمة فواتير مجموعة سان دوناتو إلى 1.75 مليار يورو سنويًا وتنجز 80٪ من عمل العيادات، بالاتفاق مع نظام الصحة الوطني. لديها 17.000 موظف، منهم أكثر من 7.000 طبيب. بالإضافة إلى تميز عياداتها، تحتل مجموعة سان دوناتو مكانة رائدة في أوروبا من خلال جودة أنشطة التدريس الجامعي والبحث العلمي: 380 أستاذًا وحوالي 1.200 من الباحثين فضلا عن 5 آلاف طالب و 539 طالب دراسات عليا و 2.178 منشورًا علميًا سنويًا تحظى بتقييم يصل إلى 10.048 نقطة (وفق مقياس المجلات العلمية المتخصصة).