· الإستراتيجية الاستثمارية لـ”ألف كابيتال” المتمثلة في دعم الشركات المتوسطة تتماشى مع استراتيجية "القابضة" (ADQ) لتنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي

· الاستثمار من خلال الملكية الخاصة يعد منهجية مثالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة” ألف كابيتال” المتخصصة بالاستثمار في الملكية الخاصة أنها استقطبت استثماراً بقيمة 125 مليون دولار أمريكي من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي وذلك لصندوقها الأول الذي يحمل اسم، "صندوق ألف الأول (LP)".

وتعد شركة "ألف كابتال"، التي تتخذ من سوق أبوظبي المالي العالمي مقراً لها، شركة إدارية للاستثمارات البديلة تركز على الاستثمار في الملكية الخاصة. وقد تأسست "ألف كابتال" على يد هدى اللواتي، وهي سيدة أعمال تتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاستثمارات و الإدارة في الأسواق الناشئة. (صندوق ألف 1) هو صندوق ملكية خاصة يستهدف الوصول إلى قيمة 250 مليون دولار أمريكي ومقره في سوق أبو ظبي العالمي . . يهدف الصندوق إلى الاستثمار في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات أداء متميز لتسريع توسعها ووتيرة نموها سواء داخل دولة الإمارات أو في مجلس التعاون الخليجي.

تعتزم "ألف كابيتال" الاستحواذ على حصص كبيرة و نشطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتمتع بأساسيات قوية وواعدة ومن ثم تطبيق معايير الحوكمة و تفعيل استراتيجية نمو و استدامة و ترسيخ الرقمنة لأجل تحقيق عوائد مجزية.

تحظى ألف كابيتال بكل ما يلزم من خبرات استثمارية وتشغيلية لتسريع نمو الشركات وتوسّعها من خلال دعم تيني أدوات التقنية الحديثة و الاستراتيجيات الملائمة لتنمية الإيرادات بشكل سريع مع تحسين العمليات وخفض التكاليف لضمان الاستدامة طويلة الأجل لهذه الشركات.

وقالت هدى اللواتي، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة” ألف كابيتال: “ "يسعدني ويشرفني اختيار "القابضة" (ADQ) لضخ هذا الاستثمار الهائل في شركة "ألف كابيتال و نحن فخورون بالثقة التي أولتنا إياها القابضة. وأعتقد أن هذا هو التوقيت الأمثل لهذا النوع من الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات النمو المذهلة و التي قادرة - مع التجهيز بأدوات رقمنة والتكنولوجية ملائمة – على تحقيق عوائد هائلة بالضافة الى المشاركة في جهود التنويع والتحوّل المستمرين لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي."

ومن جهته قال مرتضى حسين، الرئيس التنفيذي للاستثمار - الاستثمارات البديلة والدمج والاستحواذ في "القابضة" (ADQ):" يؤكد استثمارنا الجديد في شركة” ألف كابيتال“ التزامنا بالمساهمة الفعالة في دعم بيئة الاستثمارطويلة الأمد لإمارة أبوظبي وتحقيق قيمة مضافة لاقتصادها المستدام. كما أن بناء شراكة استراتيجية مع صندوق ملكية خاصة في أبوظبي والموجه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يتماشى مع أهدافنا في تعزيزالتنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات والمنطقة. معاً، سنسعى للاستفادة من فرص النموالمتاحة لتعزيزأداء محافظنا الاستثمارية وتمكيننا من تحقيق عوائد مالية مستدامة ومجزية.”

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست"القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن ألف كابيتال

تأسست ألف كابيتال في عام 2021، وهي شركة إدارة صناديق ملكية خلصة مقرها سوق أبو ظبي العالمي ADGM وتركز على الشركات المتوسطة والناشئة ذات إمكانيات نمو جذابة في دول مجلس التعاون الخليجي. هدف الشركة هو توفير رأس مال توسّعي للشركات الواعدة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي عبر نموذج ملكية فاعل أولويته هي النمو والاستدامة وسد الفجوة بين الاقتصاد القديم والجديد من خلال الرقمنة والتمكين التقني. تستثمر ألف في الشركات التي تحمل تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا لدول الخليج والقادرة على تحقيق عوائد مجذية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة aliph.capital أو مراسلتها info@aliph.capital. يمكنك أيضًا متابعة ألف على حسابها على لنكد-إن.