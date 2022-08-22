أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، مؤخرًا عن تحقيقها لعدد معاملات إجمالي 113.7 مليون لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، وفوري+، وفواتير)من االالكترونية من خلال تطبيقها "بنفت بي - BenefitPay” خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك بزيادة في الحجم بلغت 92٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. كما واصلت المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) تحقيق نمو كبير خلال النصف الأول من عام 2022 عبر "فوري بلس" (Fawri+)، و"فوري" (Fawri)، و"فواتير" (Fawateer)، حيث حققت زيادة في الحجم بنسبة 85٪، في حين زاد الحجم الإجمالي من 65.7 مليون معاملة في النصف الأول من 2021 إلى 121.3 مليون معاملة في النصف الأول من 2022.

وبلغ عدد المعاملات في النصف الأول من عام 2022 باستخدام "فوري بلس" 108.7 مليون معاملة مقابل 55.8 مليون معاملة في ذات الفترة من عام 2021، بنمو بنسبة 95٪. كما ارتفعت معاملات "فوري بلس" عبر جميع القنوات بنسبة 50٪، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 مليار دينار بحريني في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.9 مليار دينار بحريني في النصف الأول من عام 2021. وبلغت معاملات "فوري بلس" عبر تطبيق "بنفت بي" في النصف الأول من عام 2022 قيمة إجمالية تقارب 2.7 مليار دينار بحريني، مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار بحريني سجلت في النصف الأول من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 51٪.

وبالنسبة لمعاملات "فوري"، فقد شهدت زيادة عبر جميع القنوات بنسبة بلغت 23%، حيث تجاوزت قيمتها 9 مليارات دينار بحريني في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 7 مليارات دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2021. إضافة إلى ذلك، حققت خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق "بنفت بي" قيمة إجمالية تبلغ حوالي 385 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بحوالي 250 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2021، بزيادة بلغت 54٪.

وحققت معاملات "فواتير" زيادة بنسبة 44% عبر جميع القنوات، لتتجاوز قيمتها الاجمالية 443 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بأكثر من 308 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2021. كما بلغت معاملات "فواتير" من خلال تطبيق "بنفت بي" قيمة إجمالية تجاوزت 90 مليون دينار بحريني، بزيادة كبيرة بلغت 71٪، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021 الذي شهد تحقيق قيمة إجمالية بلغت حوالي 53 مليون دينار بحريني.

إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي عمليات التحقق عبر الهوية الرقمية الوطنية ومنصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) 212663 عملية خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 73586 عملية تحقق في ذات الفترة من عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 189%. وأصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بنفت إجمالي 127143 تقرير ائتماني في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ119022 تقريرًا في النصف الأول من عام 2021، بزيادة بلغت 6.8%.

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