أصبحت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، أول شركة بحرينية تتمكن بنجاح من إعادة تمويل قرضها المشترك البالغ قيمته 1,247,475,000 دولار أمريكي والمتعلق بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة من خلال ربطه بأهداف الاستدامة.

يبلغ هامش الفائدة في تسهيلات القرض التقليدي والإسلامي غير المضمون 235 نقطة أساس سنويًا على مجموع معدل التمويل قصير الأجل المضمون (SOFR) وفرق تعديل الائتمان. وتمتد فترة سداد هذه التسهيلات الجديدة لمدة 8 سنوات، حيث سيتم تسديد المبلغ الأولي على 16 قسطًا نصف سنوي، في حين يخضع هذا الهامش للتعديل على أساس سنوي (صعودًا أو نزولاً) بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 نقطة أساس ومرتبط بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية في الاستدامة: مجموع المخلفات المعاد تدويرها (المخلفات الصلبة)، وساعات التدريب، وعدد حالات الإصابات المضيعة للوقت. وتتألف تسهيلات القرض من قسمين: قرض تقليدي غير مضمون مرتبط بالدولار الأمريكي (القرض التقليدي) بقيمة 537,475,000 دولار أمريكي، وقرض متوافق مع الشريعة الإسلامية أولي مرتبط بالدولار الأمريكي (القرض الإسلامي) بقيمة 710,000,000 دولار أمريكي.

وكانت كل من الشركة العربية المصرفية ش.م.ب.، بنك الخليج الدولي ش.م.ب. وبنك البحرين الوطني ش.م.ب. البنوك المنسقة والضامنة لهذه التسهيلات، وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد المنسقين المشتركين للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"إن زيادة الإقبال في العروض المقدمة لعملية إعادة تمويل تسهيلات القرض المشترك الحالي بثلاثة أضعاف هو دليل على الثقة التي توليها هذه المصارف لشركة البا وعملياتها التجارية وكذلك لمملكة البحرين. ونحن مسرورون بحصولنا على شروط إيجابية لتسهيلات القرض المشترك الجديد، حيث خفضنا سعر هامش الفائدة من 300 نقطة أساس على سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن (LIBOR) إلى 235 نقطة أساس سنويًا على مجموع معدل التمويل قصير الأجل المضمون (SOFR) وفرق تعديل الائتمان. وحصولنا على هذه الشروط الجديدة سوف يمكّننا من الاستثمار في مبادرات النمو المستقبلية مع خلق العوائد لمساهمينا.

وكوننا أول شركة في البحرين تقوم بربط عملية إعادة التمويل بالأهداف المتعلقة بالاستدامة، فإن ذلك يدل على التزامنا الثابت بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث سيعمل كمحفز لتعزيز أداء شركة البا على صعيد الاستدامة، والعمل معًا لتلبية أهداف الحياد الكربوني الصفري للبحرين بحلول 2060.

وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للبنوك المنسقة والضامنة لجهودهم الحثيثة في تنفيذ عملية إعادة التمويل إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية في البا".

وبدوره، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العربية المصرفية د. خالد كعوان قائلاً:

"يفتخر بنك ABC بتكليف شركة البا له كمنسق مشترك، ومنظم رئيسي مفوض ومدير الطرح وكمتعهد تغطية الإصدار من أجل أولى تمويلات الشركة المتعلقة بالاستدامة. تجسد هذه الصفقة الهامة دورنا كمحفز رئيسي في تسريع وتيرة التحول البيئي في سوقنا المحلية، مستفيدين من مَقدراتنا وشبكة أسواق رأس المال لدينا لحشد التمويل الذي تحتاج اليه البا لمواجهة هذه التحديات والفرص العالمية. إن الصدى الإيجابي الذي نالته هذه التسهيلات من حيث زيادة الاكتتاب، والتسعير، وعدد وتنوع المشاركين، هو في الواقع شهادة على قدرات شركة البا المتميزة وعلى الثقة في اقتصاد مملكة البحرين."

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي جمال الكيشي قائلاً:

"يسعدنا أن اتيحت لنا فرصة دعم شركة البا في عملية إعادة التمويل هذا، التي تُبرهن على التزام الشركة بالتنمية المستدامة والنمو. كما أن العدد الكبير للمستثمرين الذين شاركوا في هذا الطرح يُعد برهانًا على الثقة العالية بشركة البا وأدائها في المستقبل، ويعكس اهتمامًا متزايدًا بأدوات الاستثمار المرتبطة بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالحوكمة.

لقد أصبح بنك الخليج الدولي مؤخرًا أول بنك في البحرين، وأول بنك مملوك لأغلبية سعودية يُصدر قرضًا مشتركًا مرتبطًا بالاستدامة، ونحن فخورون بدعم عملائنا، وهم يتطلعون إلى إدارة أعمالهم، وتمويل نموهم بطريقة أكثر استدامة."

وقال السيد هشام الكردي، رئيس تنفيذي للمجموعة - الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات المالية لدى بنك البحرين الوطني: "يسر بنك البحرين الوطني أن يُعلن عن تعيينه كمنسق الاستدامة المشتركة ومنسق رئيسي أول للانتداب ومدير اكتتاب لصالح منشأة البا المستدامة. ويسعدنا أيضًا أن نؤكد أن الصفقة من شأنها أن تُساهم بتحقيق جميع الأهداف المُحددة آنفًا من قبل البا. كما سينجم عنها جذب زيادة كبيرة في الاكتتاب من مجموعة واسعة من المقرضين. ومما لاشك فيه، أن هذا التمويل بين البا وبنك البحرين الوطني – المُدرجتان ضمن بورصة البحرين والمصنفتان في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) (وفقًا لوكالة التصنيف ESG Invest) – يقف شاهدًا على التوجه المستدام للمملكة. ونظرًا لكوننا مؤسسة وطنية عريقة، فإننا نفتخر بالمشاركة ولعب دور بارز وحيوي لتعزيز الرؤية الاقتصادية 2030."

جدير بالذكر أن القرض المشترك قد شهد زيادة في العروض المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي وشمل 21 مصرفًا.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 بطاقة إنتاجية بلغت 120 ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021). وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات الأساسية ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 3,100 موظفٍ (2021)، بنسبة بحرنة تبلغ 84%. وشهد العام 2021 تسجيل الشركة لأكثر من 581 ألف ساعة تدريبية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى مدار 50 عامًا، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار والمشروع القادم لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن 5 ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة الاستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدمًا في خطة الاستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس، خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة لإنتاج الألمنيوم.

وتبقى سلامة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السلامة والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا 2022 (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني في عام 2020. وأكدت البا تميزها في السلامة من خلال تحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت -- وسنة خالية تماماً من هذا النوع من الإصابات --- وذلك مع نهاية عام 2021.

كما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

مشروع توسعة الطاقة – 2018

توصيل الطاقة إلى المحطة الفرعية بجهد 33 كيلوفولت 30 مايو

توصيل الطاقة إلى المحطة الفرعية بجهد 220 كيلوفولت 30 سبتمبر

تسليم محطة الوقود في البا 15 أكتوبر

توصيل الطاقة إلى جهاز معدل التيار 25 أكتوبر

أول إشعال للتوربين الغازي – الوحدة رقم 1 30 أكتوبر

استكمال فحص الدائرة القصيرة لمعدل التيار 3 نوفمبر

مشروع توسعة الطاقة – 2019

إكمال التشغيل الأول للعمليات 25 أغسطس

إكمال التشغيل الثاني للعمليات 26 أكتوبر

مصهر الخط السادس – 2018

عملية ختم أول أنود 31 يناير

تسليم أول 36 خلية صهر في عنبر الصهر F للعمليات التشغيلية 25 نوفمبر

بدء فحص الدائرة القصيرة 26 نوفمبر

بدء تجفيف فرن تجفيف الأنود 28 نوفمبر

توصيل الطاقة إلى أول خلية صهر 13 ديسمبر

أول قالب أنود رطب 15 ديسمبر

أول شحنة باردة لفرن السبك 3 26 ديسمبر

مصهر الخط السادس – 2019

نجاح فحص 40 خلية صهر 16 فبراير

بدء تشغيل 106 خلية صهر 26 مارس

بدء تشغيل 106 خلية صهر أخرى 18 أبريل

بدء فحص الدائرة القصيرة (خلايا الصهرالجنوبية البالغ عددها 212) 31 مايو

بدء التشغيل الآمن لآخر خلية صهر (رقم 424) 21 يوليو

إنتاج آخر معدن منصهر لمرحلة التشغيل 31 يوليو

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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