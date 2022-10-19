جينسلر الشرق الأوسط تعيّن ثلاث مدراء جدد لتعزيز مسار نموها في سوق الإمارات والمنطقة

( دبي): عينت جينسلر شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العالمية ، ثلاثة مدراء جدد لمكتبها في الشرق الأوسط، وهم توماس ويليامز، مدير إستديو وأرثي بالاسوبرامانيان بنفس المنصب وستيفاني كينيك كمديرة العمليات والجميع سوف يديرون تمثل هذه التعيينات علامة نمو مهمة لشركة جينسلر الشرق الأوسط برئاسة تيم مارتن في منصب المدير الإداري. ووصلت إجمالي إيرادات جينسلر في جميع أنحاء العالم للسنة المالية 2021 إلى 1.235 مليار دولار أمريكي. وتظل الشرق الأوسط محط اهتمام العملاق العالمي. تأسست جينسلر في عام 1965 ولديها 50 موقعاً في آسيا، وأوروبا، وأستراليا، والأمريكيتين. حيث تخدم الشركة أكثر من 3300 عميل على مستوى العالم.

وتعليقاً على التعيينات ، قال المدير الإداري لشركة جينسلر الشرق الأوسط ، تيم مارتن،" لقد شهد مكتبنا في الشرق الأوسط نجاحاً كبيراً على مدار العامين الماضيين ، ونتيجة لذلك ، حقق نمواً متزايداً في قائمة العملاء والإيرادات والموظفين. ومع وجود مشاريع ضخمة ومكتبين جديدين تحت إدارتنا ، يسعدنا أن نرحب بمواهب عالية المستوى ضمن عائلة جينسلر لمساعدتنا في التزامنا في صناعة التصميم. مسترشدين بالتفاؤل الحازم ، نعتقد أن قوة التصميم يمكن أن تطلق تغييراً إيجابياً وتخلق مستقبلًا يعزز المساواة والمرونة والرفاهية للجميع ".

وتوماس ويليامز مهندس معماري مرخص له في ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية ولديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة والريادة العالمية في مجال الضيافة والتصميم الهندسي البارع للمنتجعات الفخمة والمباني الحضرية متعددة الاستخدامات والشاهقة.

مع مشاريع واسعة النطاق مثل بارك حياة وجزيرة أنداز بورتو دبي في الإمارات العربية المتحدة الذي يضم 1150 غرفة و مجمع منتجع فان دون هانوي في فيتنام بسعة 2400 غرفة و ريتز كارلتون بورا بجزيرة بورا بورافي بولينيزيا الفرنسية بعدد 300 غرفة ومنتجع فور سيزونز بولينيزيا الفرنسية بغرف تبلغ 125 غرفة ومنتجع رافلز في جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية الذي يتألف من 250 غرفة

وغيرها من المشاريع العالمية ، يتمثل الدور الأساسي لتوماس في قيادة وتوجيه التصميم عبر استوديو جينسلر لايف ستايل، الذي يغطي تخصصات الضيافة والمباني السكنية والتجزئة، وذلك بالعمل مع فريق الإنتاج العالمي لشركة جينسلر. تمتد خبرة توماس ويليامز المهنية إلى ما وراء المجال المفاهيمي إلى رسومات العمل الفنية وإدارة العملاء المباشرة. نتيجة لمعرفة غنية في الهندسة المعمارية وإدارة الضيافة والتصميم الجرافيكي فهو قادر على تقديم رؤية احترافية فريدة للمشاريع وحلول التصميم لعملائه.

وتملك آرثي 15 عامًا من الخبرة في الممارسة المعمارية ، حيث درست الهندسة المعمارية في جامعة آنا ، تشيناي ، الهند، من ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة للحصول على درجة الدراسات العليا في جامعة شيفيلد. عملت آرثي فيعدد من الاستوديوهات المعمارية المعروفة في المملكة المتحدة وقادت العديد من المشاريع الحائزة على جوائز خلال تلك الفترة، وبعدها تقلدت منصب مديرة التصميم الرئيسي للمخطط الرئيسي للمجمع التابع لدائرة الثقافة بأبوظبي في جولة الإمارات العربية المتحدة ، وكانت مسؤولة عن تحديث مبنى المؤسسة الثقافية في قصر الحصن، وأشرفت خلال دورها السابق على تصميم وتسليم جميع المشاريع الإقليمية ، وتطوير الإستراتيجية وقيادة تطوير الأعمال. شغفها هو تصميم وتجديد المباني الثقافية ، وخاصة المشاريع التي تربط التراث المحلي بالهندسة المعمارية المعاصرة.

وستيفاني كينيك هي مهندسة معمارية تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً ومجموعة متنوعة من الأعمال على مستوى العالم ، بدءاً من المجالات الأكاديمية إلى التجارية ومساكن الأسرة الواحدة والعمارة المدنية والنقل إلى الضيافة والتجزئة. نظراً لكونها مقيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عشر سنوات، فقد أتيحت لها الفرصة للمساعدة في تحقيق عددٍ من المشاريع على الصعيدين المحلي والعالمي. مع أساس قوي في التصميم وحرصها على القيادة الإستراتيجية للمسائل التشغيلية وإدارة المشاريع والمسائل المالية ،تتفوق ستيفاني كقائدة فريق ملهمة. في دورها الحالي ستدير العمليات اليومية لمكاتب جينسلر في الشرق الأوسط والتي تغطي جميع جوانب الأعمال وتوفير الموارد والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال الفريق العمل.

ستيفاني كينيك هي مهندسة معمارية تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا ومجموعة متنوعة من الأعمال ، على مستوى العالم ، في الأعمال التجارية وتوفير الموارد والتمويل والتسويق وتطوير الأعمال.

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نبذة عن شركة جينسلر:

جينسلر شركة عالمية للهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط لها 50 موقعاً عبر آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط والامريكيتين. تأسست في عام 1965 ، تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 3300 عميل نشط في كافة تخصصات هذه الصناعة. مسترشدين بالتفاؤل الحازم ، نعتقد أن قوة التصميم يمكن أن تطلق تغييراً إيجابياً وتخلق مستقبلًا يعزز المساواة والمرونة والرفاهية للجميع. تغطي الأعمدة الأساسية لجينسلر ؛ الموظفون ، الاستدامة ، البحث ، التنوع ، الإنصاف والشمول وتأثير المجتمع.