صافي أرباح الشركة للنصف الأول 2023 بلغ 12.26 مليون درهم

إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 544 مليون درهم

الدخل الاستثماري للمساهمين ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 261% لتصل إلى 47 مليون درهم

التعيينات الأخيرة في الإدارة العليا للشركة تعكس التزامها بتنفيذ استراتيجية نمو قوية وتحقيق أهداف التوطين

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة")، أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023. وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 12.26 مليون درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وساهم تقدمها في بناء القدرات الرقمية، والاكتتاب الحصيف، وتوسيع محفظة عملائها، وعقد شراكات جديدة، وتحسين قنوات التوزيع في تعزيز وتنشيط عروض الشركة وهو ما انعكس أيضاً على النتائج المالية للنصف الأول 2023.

وشهدت إيرادات التأمين نمواً كبيراً بنسبة 28% لتصل إلى 544 مليون درهم، بينما بلغ الدخل الاستثماري للمساهمين 47 مليون درهم بزيادة كبيرة بلغت 261% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 3,588.835 مليون درهم بزيادة طفيفة عن 3,573.183 مليون درهم في نهاية عام 2022، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2022.

ونجحت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والاتساق والقابلية للمقارنة في عمليات إعداد التقارير المالية.

وتتماشى جهود الشركة مع استعدادها لمرحلة جديدة من النمو؛ حيث يؤكد تعيين سعادة سعيد الهاجري بمنصب رئيس مجلس الإدارة والسيد والتر جوب بمنصب الرئيس التنفيذي على طموح "سلامة" كشركة رائدة ومبتكرة في قطاع التكافل لأكثر من 43 عاماً، بما يتوافق أيضاً مع أهدافها لترسيخ مكانتها بصفتها مزود حلول التكافل الأمثل للشركاء والعملاء، فضلاً عن تعزيز جهودها في التوطين ورعاية المواهب والقيادات الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: "أظهرنا خلال النصف الأول من العام مرونة جيدة في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. ولا شك بأن الاستثمار في توسيع شبكة أعمالنا، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز علاقات التعاون، سيساعدنا على توفير حلول حديثة رقمية ومريحة للعملاء. ونتوقع استمرار تحسن الأعمال في ضوء النمو السريع للاقتصاد الإماراتي، والإنفاق المستمر على البنية التحتية، والطلب المتزايد على حلول ومنتجات التأمين".

من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "كان تركيزنا المستمر على الابتكار والعملاء والشراكات دور محوري في الحفاظ على مكانتنا القوية في السوق. ولا نزال ملتزمين بتقديم عروض وخدمات عالمية المستوى لقاعدة عملائنا المتزايدة باستمرار وتوليد قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا".

تشكل رحلة نمو "سلامة" دليلاً ملموساً على تميز منتجاتها التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحافظتها على أعلى معايير الحوكمة. وتواصل الشركة تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية على صعيد توظيف المواهب الإماراتية عبر مختلف المستويات الإدارية.

يشار إلى أن "سلامة" تعد اليوم أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كفاية رأس المال من المستوى “AAA” وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز.

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نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وبصفتها شركة التأمين التكافلي الرائدة في دولة الإمارات، تقدم "سلامة" مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي وحلول التأمين الخاصة بالمركبات. وبفضل سمعتها المرموقة، ومنتجاتها وخدماتها عالية المستوى، وتطبيقها أفضل ممارسات التكافل، فازت "سلامة" بجائزة "شركة العام للتكافل العائلي لعام 2015" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين، وجائزة "أفضل شركة تكافل عائلي في الشرق الأوسط لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل مزوّد خدمة تكافل لعام 2019" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2020، وجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جائزة "جلوبال بزنس أوتلوك" 2021، وجائزة أفضل مزود لخدمات التكافل" من "جلوبال ايكونوميكس" 2021، وجائزة "عقد من التميز في تقديم خدمات التكافل- الإمارات العربية المتحدة" من جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية 2021، و"أفضل شركة تكافل للعام" ضمن جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، فضلاً عن جائزة "المزود الرائد والمبتكر لحلول التكافل" التي نالتها مؤخراً على هامش مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط" لقطاع التأمين 2022. وفي عام 2023، نجحت سلامة بالفوز بجائزة "أفضل شركة تكافل للعام" من جوائز قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصلت كذلك على جائزة "أفضل شركة تكافل لهذا العام" على هامش مؤتمر "إنشورتك الشرق الأوسط 2023".

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".