سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى الارتفاع القوي الذي سجله الدخل من غير الفوائد بنسبة 8.1% على أساس سنوي

تميز نمو الميزانية العمومية بالنمو الملفت للقروض والسلفيات (9.9% من بداية العام حتى تاريخه) وودائع العملاء 16.7)% من بداية العام حتى تاريخه)

بلغ معدل كفاية رأس المال 18.6% ليؤكد مجدداً الوضع القوي لرأسمال البنك في سوق ديناميكي، مع نمو العائد على حقوق المساهمين بنسبة 32.1 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مواصلاً مساراً من النمو المستدام والقوي، ومحققاً قيمة ممتازة لمساهميه، مع وصول ربحية السهم إلى 28.75 درهماً إماراتياً.

أبرز النقاط:

الدخل التشغيلي وصافي الأرباح:

جاء ارتفاع الدخل التشغيلي وصافي الأرباح بشكل أساسي نتيجة زيادة صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 82% على خلفية نمو الميزانية العمومية للبنك، وهوامش العميل السليمة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما وصلت قيمة الدخل من غير الفوائد إلى 2.3 مليار درهم إماراتي، الذي سجل نمو قوي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

حقق البنك نمواً إيجابياً بنسبة 34.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مع تحسن معدل التكلفة إلى الدخل بأكثر من 8% على أساس سنوي، حيث تم إبقاء التكاليف التشغيلية تحت السيطرة، مع استمرار الاستثمار بتجربة العملاء ونمو الأعمال.

ارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.2 مليار درهم إماراتي إلى 5.6 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

تم الإعفاء عن صافي مخصصات المخاطر والتي وصلت قيمتها إلى 341 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بانخفاض قدره 69% على أساس سنوي في الرسوم المنخفضة المخاطر، البالغة 244 مليون درهم إماراتي.

أدى وصول صافي أرباح المشرق إلى 5.8 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، إلى تسجيل نمو كبير والذي بلغت نسبته 122% على أساس سنوي. ويعود هذا الأداء إلى نجاح استراتيجية النمو لدينا وتجربة العملاء المميزة، مع الأداء التشغيلي القوي للبنك، وإدارة التكلفة، والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر.

وصل العائد على حقوق المساهمين في المشرق إلى مستوى مرتفع عند 32.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ضعف ما تم تسجيله في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

السيولة والمركز المالي

سجل البنك سيولة قوية تتمثل في نسبة أصول سائلة تبلغ 32.3%، ونسبة تغطية سيولة فعالة تبلغ 126.6% اعتباراً من سبتمبر .2023

حافظت مستويات الرسملة على قوتها مع وصول معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال (Tier1 Capital) 16.3% وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 15.6% اعتباراً من سبتمبر 2023. البيئة الائتمانية وجودة الأصول تحسنت جودة محفظة القروض بشكل كبير حيث بلغ معدل إجمالي المخصصات إلى إجمالي الأصول 0.2% فقط )0.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022).

تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.5% في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 2.2% في ديسمبر 2022 والتي تعد واحدة من أكثر المعدلات انخفاضاً في السوق.

انخفض إجمالي مخصصات القروض والسلفيات إلى 4.0 مليار درهم إمارتي في سبتمبر 2023، مقارنةً بـ 4.8 مليار درهم إمارتي في ديسمبر 2022، ويمثل ذلك تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 222.9% في 30 سبتمبر 2023 (190.8% في ديسمبر 2022).

وفي تعليقه على هذا الأداء، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "لا يزال القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدي مرونة ونمواً ملحوظين، مما يرسي أساساً قوياً للمشهد المالي بأكمله في البلاد. ويمثل إنجازنا الأخير في تحقيق نمو ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 122% على أساس سنوي، شهادة على قوة المشرق المستدامة والزخم الكبير الذي يمضي به قدماً. ومع كل ما حققناه، إلا أن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد من الأرقام، إذ أننا في المشرق، مستمرون في قيادة مسيرة الاستدامة في المنطقة، عبر تقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، والإسهام في الوقت ذاته في عملية التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، مما يمهد الطريق لتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ونحن نؤكد من خلال تعاوننا مع مؤتمر الأطراف COP28، على التزامنا الراسخ تجاه العمل على مكافحة التغير المناخي والدعوة لبناء مستقبل مستدام. وندرك تماماً أن الوقت قد حان لإعادة الابتكار والتطلع إلى المستقبل والتأكد من أننا كقادة في قطاع الخدمات المصرفية، لا نهدف إلى تحقيق الأرباح فحسب، بل أيضاً إلى دعم الجهود الحثيثة لبناء مستقبل مستدام للجميع".

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يمثل الأداء المالي المتميز للمشرق هذا العام انعكاساً واضحاً لالتزامنا المستمر بالابتكار وإعطاء الأولوية القصوى لعملائنا في كل ما نقوم به. إن النمو الكبير في صافي أرباح المشرق إلى 5.8 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة بنسبة 82% في صافي الدخل من الفوائد، يؤكد قوتنا وقدرتنا على التكيف في المشهد المالي دائم التغير من حولنا. أما على المستوى الدولي، واصلنا رؤية فوائد نموذج أعمالنا المتنوع والنمو القوي في ميزانيتنا العمومية، كما أن الخطوات التي اتخذناها في باكستان على الصعيد الرقمي، وحصولنا على الترخيص لمزاولة أنشطتنا في سلطنة عُمان يمثلان مرحلة جديدة من النمو العالمي للمشرق. كما تواصل مسيرة تحولنا الرقمي اكتساب المزيد من الزخم عبر إبرام شراكات استراتيجية مع جهات رائدة مثل منصة علي باي Alipay من خلال منصتنا نيو باي NeoPay، مما يعزز من مكانتنا الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية.

ليس هذا فحسب، فالتزاماتنا تمتد إلى ما هو أبعد من الأعمال. ونحن مستمرون في تعزيز جهودنا في مجال المسؤولية البيئية، وترسيخ مكانتنا في رحلتنا نحو الإستدامة، لا سيما من خلال تحالفنا مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTI)، الأمر الذي يسلط الضوء على تعهدنا والتزامنا بالمساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية".

وأضاف عبد العال: "في الوقت الذي نتطلع فيه قدماً نحو المستقبل، فإننا نلتزم باستراتيجية شاملة. إذ فضلاً عن الاستثمار المالي، فإننا نهدف أيضاً إلى رفع مستوى تجربة العملاء، وتعزيز إجراءاتنا الأمنية بأحدث وسائل مواجهة الاحتيال، وتحسين عملياتنا من خلال الأتمتة. كما أننا متحمسون جداً لتعزيز قدراتنا الرقمية، لا سيما من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في دعم منصاتنا الرقمية الرائدة مثل Neo وNeoBiz. لقد كانت رحلتنا حتى الآن مميزة جداً، إلا أن رؤيتنا أكثر عمقاً واتساعاً ونحن نتطلع قدماً وعلى الدوام، نحو الفرص غير المحدودة التي يحملها لنا المستقبل".

الجوائز التي فاز بها البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023:

جائز أفضل مكان للعمل للعام الثاني على التوالي - شبكة المشرق العالمية في الهند

جوائز ورلد فاينانس

أفضل بنك تجزئة في الإمارات العربية المتحدة

أفضل بنك خاص

جوائز فينوفيكس الشرق الأوسط 2023

التميز في الخدمات المصرفية الجديدة

جوائز مجلة ذا بانكر- للخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2023

أفضل قروض مشتركة

جوائز الخدمات المصرفية والمالية الأوروبية العالمية لعام 2023:

أفضل بنك للتمويل المستدام 2023

أفضل بنك خاص أداءً لعام 2023

البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا للخدمات المصرفية للأعمال لعام 2023

فاينانس ديريفاتيف

أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة يركز على العملاء 2023

أفضل بنك في تقديم المنتجات عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك في تقديم حلول الادخار في الإمارات العربية المتحدة 2023

أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة 2023

جوائز جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة

الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي

الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية - جوائز الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023

أفضل مبادرة للخدمات المصرفية الرقمية – الإمارات العربية المتحدة

أفضل ابتكار في الخدمة - الإمارات العربية المتحدة

أفضل منتج إقراض استهلاكي جديد للعام – الإمارات العربية المتحدة

أفضل منصة لإدارة الثروات - الإمارات العربية المتحدة

تصنيف مجلة ذا بانكر لأفضل 100 بنك عربي

المركز الأول كأفضل بنك أداءً في دولة الإمارات العربية المتحدة

المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث نمو الأرباح قبل الضرائب

المركز الأول في الشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال الذي يزيد عن 15%

جوائز الابتكار المصرفي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023

أفضل عرض هجين لإدارة الثروات

أفضل تحول رقمي من قبل بنك تجزئة إسلامي

أفضل عرض قرض إسلامي للعام

أفضل بنك تجزئة إسلامي

أفضل نموذج أعمال يتمحور حول العملاء

أفضل بنك رقمي

جوائز يوروموني للتميز

أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط

أفضل بنك للحلول الرقمية

الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية - جوائز الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2023

أفضل منصة لإدارة الثروات للعام- الإمارات العربية المتحدة

فوربس الشرق الأوسط

أفضل 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2023

شهادة الطاقة الصفرية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة

شهادة المعيار الذهبي من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة

جوائز التميز في الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023 من مجلة ميد

أفضل بنك خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة

جوائز إنترناشونال بانكر

جائزة أفضل رئيس تنفيذي مصرفي للعام في الشرق الأوسط 2023

أفضل التزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023

جوائز قمة المنتدى المالي للشرق الأوسط وأفريقيا 2023

جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد

جائزة الابتكار المصرفي الرقمي للعام - الإمارات العربية المتحدة.

جوائز إنفوسيس فيناكل للابتكار 2023

جائزة ابتكار نموذج الأعمال – فيدرال – شراكة Mashreq Neo لرحلة إعداد NR الرقمية الشاملة

جوائز مجلة جلوبال بيزنس

جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك في الإمارات العربية المتحدة 2023

جائزة البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية للشركات في الإمارات العربية المتحدة 2023

جائزة أفضل بنك للخدمات عبر الإنترنت الإمارات العربية المتحدة 2023

جوائز ابتكار الخدمات المصرفية الخاصة العالمية 2023

أفضل بنك خاص للصناديق

أفضل بنك خاص – الإمارات العربية المتحدة

أفضل عرض للمكتب العائلي

جلوبال فاينانس - المبتكرون 2023

جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط

أفضل مختبرات الابتكار لعام 2023 – مختبر المشرق للابتكار الرقمي لخدمات الشركات

جوائز يورموني للتمويل الإسلامي 2023

المشرق الإسلامي – أفضل بنك إسلامي رقمي في العالم

جوائز الإنجاز المالي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2022

أفضل مؤسسة لإعادة الهيكلة في الشرق الأوسط

جوائز تكنولوجيا الثروات 2023

أفضل بنك خاص لخدمة العملاء الرقمية في الشرق الأوسط

إدارة دورة حياة العميل الأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط

جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023

أفضل بنك خاص - الإمارات العربية المتحدة

جوائز السندات والقروض والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أسواق المال في إفريقيا

أفضل دار إقراض من المؤسسات المالية للعام

جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا2023

الجائزة الذهبية لإدارة الابتكار في القطاع المالي

جائزة من فيزا

أفضل تجربة عملاء - تحقيق أعلى معدلات لقبول التعاملات في دولة الإمارات خلال العام2022

لائحة فوربس لأقوى المصارف في 2023

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أفضل بنك خاص لخدمة العملاء الرقمية في الشرق الأوسط

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رائد السوق في الإمارات العربية المتحدة

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أفضل خدمة للبضائع الصناعية في الشرق الأوسط

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جوائز مجلة ذا بانكر (صفقات العام 2023)

صفقة العام - إفريقيا (نيجيريا) - مجموعة المؤسسات المالية - الإصدار الأول لسندات مؤسسات تمويل التنمية الإفريقية

صفقة العام - الشرق الأوسط - مجموعة المؤسسات المالية - الإصدار الأول من المستوى الثاني لرأس المال

صفقة العام - الشرق الأوسط – تسهيلات تمويلية مجمعة لرافعة مالية مرتفعة العائد لأجل بقيمة 525 مليون دولار أمريكي.

صفقة العام - الشرق الأوسط - إعادة هيكلة - حل إعادة التمويل وإعادة التسعير وإعادة الهيكلة لمجموعة قرقاش.

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