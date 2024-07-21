الرياض، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" على شركة معدات الجزيرة المحدودة "عالم السيارات"، المملوكة للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 121 مليون دولار أمريكي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة "بدجت السعودية".

وبموجب هذه الصفقة، قامت "بدجت السعودية" بالاستحواذ على كامل أسهم شركة "عالم السيارات" بنسبة 100% من خلال إصدار 7 ملايين سهم جديد للجهة المالكة للأخيرة شركة سدكو القابضة، واحدة من أبرز الشركات العائلية الرائدة والمستثمرين المؤسسين في المملكة العربية السعودية، علمًا بأن "بدجت السعودية" قامت بتنفيذ الاستحواذ من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "الجذور الراسخة للنقليات المحدودة" (رحّال). وسيتم تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم عند سعر 65 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وفي هذا السياق، صرح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع حلول التنقل الشاملة في المملكة العربية السعودية عبر خلق كيان جديد يساهم في تعزيز الابتكار والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها من خلال تعظيم الاستفادة من أوجه التكامل بين "بدجت السعودية" و"عالم السيارات". وأضاف مليكة أن صفقة الاستحواذ ستوفر أساسًا يُمكن البناء عليه لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركتين والتوسع بباقة الخدمات المقدمة للعملاء من الشركات. وأعرب مليكة عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة، والذي يأتي في إطار التزامها الراسخ بفتح آفاق كبيرة من الفرص الجذابة عالية القيمة للعملاء، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في دعم مقومات النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة والخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في إتمام خدماتها الاستشارية لسلسلة من كبرى صفقات الدمج والاستحواذ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي هذه الصفقة عقب نجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة دمج واستحواذ لصالح شركة «سينومي ريتيل»، الشركة الرائدة في قطاع تجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن بيع محفظة مختارة من العلامات التجارية التابعة لها لشركة «عبد الله العثيم للأزياء». بالإضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في مستهل العام الجاري في إتمام صفقة استحواذ "كازيون"، واحدة من كبرى سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة قدرها 50% في شركة الدكان السعودية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

melgammal@efghldg.com

عمر سلامة

مدير أول الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efghldg.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efghldg.com

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