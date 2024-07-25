تسجيل مجموعةً قوية من النتائج نصف السنوية، شهادة على متانة نموذج أعمال الشركة المرن، ومكانتها الرائدة في السوق، وأسسها المالية القوية

الدوحة، أعلن اليوم مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نموا بالمنطقة عن النتائج المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2024.

أبرز النتائج المالية:

الإيرادات الإجمالية بلغت 1,045.2 مليون ريال قطري (مقارنة مع 1067.4 مليون ريال قطري بالنصف الأول من عام 2023)، لتسجل انخفاضاً طفيفاً نتيجة استكمال العقد الخاص بشركة أعمال للكابلات للتجارة والمقاولات

بلغت 1,045.2 مليون ريال قطري (مقارنة مع 1067.4 مليون ريال قطري بالنصف الأول من عام 2023)، لتسجل انخفاضاً طفيفاً نتيجة استكمال العقد الخاص بشركة أعمال للكابلات للتجارة والمقاولات ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 9.7% لتبلغ 261.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 238.2 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2023)

بنسبة 9.7% لتبلغ 261.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 238.2 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2023) ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 12.9% ليبلغ 188.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 166.8 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2023)

بنسبة 12.9% ليبلغ 188.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 166.8 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2023) لم يتم تسجيل أي أرباح في القيمة العادلة للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من 2024 أو النصف الأول من 2023

للاستثمار بالقطاع العقاري سواء بالنصف الأول من 2024 أو النصف الأول من 2023 ارتفع العائد على السهم بنسبة 12.9% ليبلغ 0.030 ريال قطري (مقارنة مع 0.026 ريال قطري خلال النصف الأول من 2023)

بنسبة 12.9% ليبلغ 0.030 ريال قطري (مقارنة مع 0.026 ريال قطري خلال النصف الأول من 2023) ارتفع صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية بمقدار 8.0 ملايين ريال قطري ليبلغ 19.9 مليون ريال قطري (مقارنة مع 11.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2023)

بمقدار 8.0 ملايين ريال قطري ليبلغ 19.9 مليون ريال قطري (مقارنة مع 11.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من 2023) نسبة الاقتراض تنخفض لتصل إلى 0.69% (مقارنة مع 1.7% خلال النصف الأول من 2023)

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: "أنا فخور جداً بالإعلان عن تسجيل شركة "أعمال" أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 12.1% على أساسٍ سنوي، مدعومةً بالنتائج الإيجابية التي سجلتها معظم قطاعاتنا وشركاتنا التابعة، وذلك على الرغم من الانخفاض الهامشي بنسبة 2.1% في الإيرادات على أساسٍ سنوي. لقد واصلت "أعمال" طوال فترة النصف الأول من 2024 إظهار مرونة وسرعة استجابة نموذج أعمالها المتنوع، ونجحت في التعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة واستمرار دفع عجلة التقدم في خطط نموها الإستراتيجية، سواء بشكل عضوي من خلال أنشطتها الحالية أو من خلال اتباع آليات ووسائل الاستثمار المختلفة.

وأضاف سعادته: "وبالنظر إلى المستقبل، سيستمر نموذج أعمالنا المتنوع ومركزنا المالي القوي في تمكيننا من الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص في القطاعات الرئيسية. وتماشياً مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، فإننا ملتزمون التزاماً راسخاً بالمساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في البلاد. وأنا على ثقة من أن "أعمال" ستواصل تحقيق نتائج إيجابية، وإضافة قيمة لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة على نطاق أوسع إن شاء الله".

لقد شهد قطاع الإنتاج الصناعي لدينا زيادةً بنسبة 43.9% في صافي الربح على أساسٍ سنوي، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 60.6% والذي يرجع إلى حد كبير إلى استكمال عقد أعمال للكابلات للتجارة والمقاولات والذي كانت تتم ضم إيراداته كون أن شركة أعمال للكابلات مملوكة بالكامل لشركة أعمال.

كما سجلت أعمال ريديمكس أداءً قويًا بشكلٍ خاص، حيث حصلت على العديد من العقود الجديدة لمشاريع بناء كبرى. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة معملا لإعادة تدوير الخرسانة يتمتع بالقدرة على إعادة تدوير جميع النفايات الخرسانية الناتجة أثناء عمليات الإنتاج في المصنع، في ظل جهود الشركة في تقليل بصمتها البيئية وتحسين الأداء. وبالإضافة إلى ذلك كان أداء سي سان للتجارة مدفوعًا بمعدلات إشغال مستقرة للناقلات المستأجرة وأسعار أفضل للشحن.

ورغم حصول شركة أعمال للصناعات الإسمنتية على عقود جديدة، والتوقعات بأن تقدم أداءً جيدًا وتحقق نتائج إيجابية بالنصف الثاني من 2024، إلا إنها تأثرت ببعض التأخيرات في المشاريع المتعلقة بقطاع البناء. كما تأثرت كل من شركتا "أعمال للصناعات الإسمنتية" و"فريجنز لهياكل الصلب – الشرق الأوسط" بالمنافسة الشديدة في الأسعار مما أثر على هوامش الربح. ومع ذلك تعمل شركة "فريجنز" على توسيع مجموعة منتجاتها وخدماتها من خلال توفير بكرات الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع خارج قطر. الأمر الذي سيمكنها من تلبية احتياجات المقاولين الصناعيين مع امتلاكها محفظة أوسع من المنتجات بجانب الحفاظ على سمعتها كمورد متطور وموثوق.

وبالنظر إلى المستقبل، تبقى النظرة المستقبلية لقطاع الإنتاج الصناعي إيجابية، ويرجع ذلك إلى النجاح في ترسية العقود الجديدة الكبرى مثل مشروع السويدي للكابلات الأخير مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، (بقيمة مليار ريال قطري)، بالإضافة إلى إمكانية إبرام عقود جديدة لشركة أعمال ريديمكس.

سجل قطاع التجارة والتوزيع نموًا ماليًا قويًا في معظم الشركات التابعة، مما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 10.9% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 749.2 مليون ريال قطري. ومع ذلك، فقد شهد القطاع انخفاضاً بنسبة 8.3% في صافي الربح على أساسٍ سنوي، وذلك بسبب تأثر القطاع بأداء شركة أعمال الطبية، بسبب التأخير في تجديد العقود والحصول على العقود الجديدة.

وقدمت شركة ابن سينا الطبية أداءً جيدًا بشكل خاص خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وقعت ثلاث اتفاقيات توزيع جديدة وتمكنت من تسجيل 26 دواءً جديدًا، كما قامت الشركة بتسجيل وتوريد دواء جديد مبتكر للسرطان وتوفير علاج جيني جديد للحثل العضلي الدوشيني (ضمور العضلات دوشين).

كما كان أداء أعمال للتجارة والتوزيع جيدًا، مدفوعًا بالعروض الترويجية الناجحة وتحسين الاسعار، والحصول على بعض العقود الرئيسية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لتوريد أنواع مختلفة من الإطارات. وتعمل الشركة أيضًا على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية عن طريق تحسين عمليات الدعم لما بعد البيع من خلال تقديم المفهوم الرقمي الجديد "Toolbox". وأكملت شركة تيجا لتكنولوجيا المعلومات بنجاح حوالي 60% من مشروعها مع وزارة الصحة العامة، وبدأت المرحلة التجريبية لتوحيد ودمج أكثر من 15 مركز من أكبر المراكز التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في قطر.

أما بالنسبة لشركة أعمال الطبية فمن المتوقع أن يرتفع الطلب اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وقد نجحت الشركة خلال الستة أشهر الماضية في توقيع العديد من الشراكات الإستراتيجية للمساعدة في تحديث خدمات رعاية المرضى في قطر وتوسيع مكانة "أعمال الطبية" الرائدة في السوق.

كان أداء قطاع العقارات ثابتاً ومستقرًا إلى حدٍ كبير في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مع نمو هامشي في الإيرادات على أساسٍ سنوي وصافي الربح بنسبة 2.3% و1.1% على التوالي، نتيجةً لاستقرار معدلات الإشغال والإيجار، فضلاً عن زيادات الإيجار لتعويض الزيادات في التكاليف.

وواصل سيتي سنتر الدوحة تسجيل معدلات إيجار قوية، حيث تبلغ نسبة الاشغال أكثر من 85% من مساحة المركز التجاري وشهد المركز افتتاح متاجر جديدة مثل سوق الذهب، وتجار تجزئة كبار ويحظى سيتي سنتر الدوحة باهتمام كبير من العلامات التجارية الرائدة ومن المتوقع افتتاح المزيد من المتاجر الجديدة قريبًا. ولا تزال عمليات اعادة التطوير لبعض الاقسام من المجمع لتحسين تجربة الزوار مستمرة، مثل تجديد الردهة العربية وقرب الانتهاء من مشروع جسر المترو الذي سيزيد من إمكانية الوصول إلى المركز التجاري. وسيقدم سيتي سنتر أيضًا تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول لتسهيل وتعزيز تجربة الزائرين مثل تمكين عملية الدفع مقابل مواقف السيارات وحجز تذاكر السينما وميزات الولاء.

إن شركة "أعمال" تمتلك محفظة عقارية عالية الجودة في مواقع رئيسية تولد طلبًا مرتفعًا باستمرار، كما ستواصل الشركة الاستثمار في أصولها للحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية وجاذبيتها في السوق.

سجل قطاع إدارة الخدمات أداءً قويًا وشهد زيادةً كبيرةً في الإيرادات وصافي الأرباح على أساسٍ سنوي بنسبة 86.3% و31.6% على التوالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الاستحواذ على شركة حلول الصيانة والإدارة (MMS).

ونجحت أعمال للخدمات في تجديد بعض العقود البارزة خلال هذه الفترة، كما أضافت عملاء جدد إلى محفظتها والذي انعكس بشكل إيجابي على إيراداتها وصافي أرباحها. كما أن إضافة الخدمات التي تقدمها شركة "حلول الصيانة والإدارة" (MMS) تُظهر بالفعل نتائج إيجابية وتتيح توفير مجموعة كاملة من الحلول والخدمات لشركة أعمال للخدمات.

كما نجحت شركة حلول الصيانة والإدارة (MMS) في تمديد جميع العقود الكبرى والأعمال الجديدة في مجالات الضيافة والبناء والبنوك والمؤسسات الحكومية الأخرى. وأدى الإكمال الناجح لعقد التجهيز الرئيسي لعميل كبير في فبراير 2024، إلى جانب العقود الأصغر مع عملاء آخرين، إلى قيام شركة MMS بتوظيف فريق من المهنيين المختصين والذي لديه المهارات والخبرات للوفاء بالعقود المبرمة خلال الأشهر القادمة.

وشهدت شركة إيكو جلف ECCO Gulf أيضًا إنجازات كبيرة في النصف الأول من عام 2024، من خلال التزامها بالابتكار والجودة، مما أدى إلى فوزها بعقود كبيرة مع عملاء بارزين في قطاعات مثل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والاستشارات. كما استفاد مركز الترفيه العائلي "فن سيتي" من العروض الترويجية الناجحة، والألعاب الجديدة التي تم أدخلها الخدمة، وعطلتي العيدين في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مع ارتفاع الإقبال بشكل عام على المركز، الأمر الذي أثر إيجابيًا بدوره على النتائج المُسجلة.

من جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: "تُظهر هذه النتائج القوية مرةً أخرى نموذج الأعمال المرن الذي تمتلكه شركة "أعمال"، ومكانتها الرائدة في السوق، وأسسها المالية القوية.

"ففي قطاع الإنتاج الصناعي، أود أن أسلط الضوء على عملية الشراء الأخيرة التي من خلالها أصبحت شركة "أعمال" بموجبها تمتلك شركة سي سان للتجارة بالكامل، بما في ذلك الشركتين التابعتين لها جلف روكس "Gulf Rocks" وأعمال لخدمات النقل البحري . وبموجب هذه العملية أصبح لدينا الإدارة الكاملة على هذه الشركات، مما يسمح لنا بتعزيز مكانة سي سان الرائدة في السوق، وتوسيع عملياتها، وزيادة قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنا مؤخرا عن فوزنا بعقد كبير بقيمة مليار ريال قطري لشركة السويدي للكابلات مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اضافة لعقدنا السابق في الربع الأول من العام بقيمة 1.2 مليار ريال قطري. اضافة الى ذلك، كان أداء شركة أعمال ريديمكس للفترة قويًا، حيث حصلت على العديد من المشاريع الكبرى.

"وفي قطاع التجارة والتوزيع، شهدت جميع الشركات التابعة لنا نموًا ماليًا قويًا باستثناء شركة أعمال الطبية التي تأثرت بالتأخير في تجديد العقود ومنح العقود الجديدة. وقد تم تحقيق نتائج مميزة في شركات الإطارات وزيوت التشحيم، مدفوعة بالعروض الترويجية الناجحة وتعديل الأسعار لتجديد عقود الخدمة. إننا نشعر بالامتنان بشكلٍ خاص لأداء شركة ابن سينا الطبية التي تمكنت من تقديم علاج جيني جديد لمرض الحثل العضلي الدوشيني (ضمور عضلي دوشين) وتمكين أول مريض في قطر من إن يستفيد من هذا العلاج.

"وحقق قطاع العقارات لدينا نموًا هامشيًا في الإيرادات وصافي الأرباح، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعديلات الإيجار الدورية وإضافة مستأجرين جدد في سيتي سنتر. وحافظ كل من أعمال العقارية وسيتي سنتر الدوحة على معدلات إشغال عالية، مدفوعة بالطلب القوي والمطرد على مساحاتنا السكنية والتجارية. وسنواصل الاستثمار في محفظتنا العقارية من خلال التجديد والتحسين المستمر لأصولنا.

"كما حقق قطاع إدارة الخدمات لدينا نتائج إيجابية بشكل خاص، وقد كان لدمج خدمات "حلول الصيانة والإدارة" (MMS) ضمن خدمات أعمال للخدمات، تأثير إيجابي بالفعل، بما في ذلك فتح آفاق نشاطات جديدة من خلال تقديم خدمات تجهيز المباني (Fit-Out) والذي يوفر بدوره قدرًا كبيرًا من الأعمال الجديدة.

"وبالنظر إلى المستقبل، لدينا سبب وجيه للتفاؤل بشأن الحفاظ على الزخم المتولد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كما إننا نستكشف قطاعات جديدة مثل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركتينا التابعتين المعلن عنهما مؤخرًا، أعمال للطاقة وأعمال لتكنولوجيا المعلومات".

سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية يوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2024 في تمام الساعة 2:00 مساء بتوقيت الدوحة.

تفاصيل خدمة الاتصال الهاتفي للمؤتمرات:

التاريخ: الإثنين 29 يوليو 2024

التوقيت: 2:00 مساء بتوقيت الدوحة

رابط مُعرف المؤتمر: https://us06web.zoom.us/j/82848517531

رقم مُعرف المؤتمر: 828 4851 7531

يرجى الانضمام للمؤتمر قبل بدايته من 5 إلى 10 دقائق.

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 23 يوليو 2024 بلغت القيمة السوقية للشركة (5.1) مليار ريال قطري (1.4 مليار دولار أمريكي)

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة أعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.qa

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