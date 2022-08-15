· 7.01 مليار درهم أكثر من 14% على أساس سنوي إيرادات الربع الثاني من العام 2022

· 2.61 مليار درهم أكثر من 37% على أساس سنوي صافي أرباح الربع الثاني من العام 2022

· 12.08 مليار درهم أكثر من 15% على أساس سنوي إيرادات النصف الأول من العام 2022

· 3.30 مليار درهم أكثر من 33% على أساس سنوي صافي أرباح النصف الأول من العام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم عن نتائجها المالية القوية للربع الثاني من عام 2022، مسجلة إيرادات ربع سنوية بلغت 7.01 مليار درهم، و 2.61 مليار درهم صافي أرباح. وفي النصف الأول من عام 2022، بلغت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي 12.08 مليار درهم، ووصل صافي الأرباح إلى 3.30 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات الهيئة للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% لتصل إلى 12.08 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3%، وارتفاع الطلب على المياه بنسبة 6.4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

كما بلغت إيرادات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" التي تمتلك الهيئة غالبية أسهمها، 1,154 مليون درهم وصافي الأرباح 432 مليون درهم. وتدرس الهيئة طرح الاكتتاب العام للمؤسسة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تؤكد النتائج المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من العام على التزامنا بالنمو الذكي القائم على الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والارتقاء بتميز العمليات التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال لجميع مساهمي الشركة. ونواصل تنفيذ مشاريع رائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي لتشمل جميع التقنيات المتاحة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر إشراقا واستدامة للأجيال القادمة".

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي على سياسة توزيع الأرباح، وتتوقع الهيئة دفع مبلغ الأرباح على الأقل بـ6.2 مليار درهم سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتعتزم الشركة دفع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر. ومن المقرر توزيع الدفعة الأولى من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2022.

للاطلاع على إعلان ايرادات الربع الثاني بالكامل relations-https://www.dewa.gov.ae/en/investor:

أو page?id=DEWA-profile-securities/securities/company-e/en/issuers/listedhttps://www.dfm.a

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