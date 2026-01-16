• طرح 380 وحدة سكنية خلال الربع الأخير من عام 2026 بمنطقتي أرجان وديسكفري جاردنز

دبي: احتفالاً بذكرى 3 سنوات على تأسيسها، أعلنت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم أن الشركة ستطرح أكثر من 1200 وحدة سكنية داخل سوق العقارات السكنية في دبي خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع تسليم 380 وحدة سكنية في الربع الأخير من هذا العام وحده، عبر مشاريعها في منطقتي أرجان وديسكفري جاردنز.

قامت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري، والتي تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم إماراتي، والتي تضم 1525 وحدة سكنية، بتسليم أول مشروع سكني لها فلوريا ريزيدنس، في أرجان، حيث طرحت 206 وحدات العام الماضي. ومن المتوقع إنجاز وتسليم مشروعين آخرين في عام 2026، وهما فلوريا جراند في أرجان والذي يضم 222 وحدة سكنية وفلوريا فيستا في ديسكفري جاردنز والذي يضم 158 وحدة سكنية.

وصرّح كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير العقاري "لقد حققنا نجاحًا باهرًا في عام 2025 بإطلاق أربعة مشاريع عقارية متميزة، بما في ذلك مشروعنا الأول في جزر دبي مشروع فلوريا بريز، كما يعد المنو المطرد والالتزام بالجداول الزمنية المحددة أحد أهم أولويات العمل لدينا، ونحن الآن بصدد الدخول في دورة تسليم قوية خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي مساحة مشاريعنا في بعض أكثر المناطق السكنية حيوية في دبي إلى أكثر من 2 مليون قدم مربع من المساحات المبنية".

تحديد المسار من عبر مجموعة مشاريع قوية:

تضم محفظة مشاريع شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري، والتي تأسست منذ 3 سنوات، ثمانية مشاريع، منها خمسة قيد التطوير، ومشروع واحد تم تسليمه، ومشروعان من المقرر إطلاقهما في الربع الأول من عام 2026. وتشمل المشاريع التي هي قيد الإنشاء بالكامل: فلوريا جراند في أرجان، وفلوريا فيستا في ديسكفري جاردنز، وفلوريا سكايز في قرية جميرا الدائرية، وفلوريا أواسيس في مجمع دبي لاند السكني (DLRC)، وفلوريا بريز في جزر دبي.

من المتوقع تسليم مشروع فلوريا سكايز في قرية جميرا الدائرية والذي يضم 192 وحدة سكنية، ومشروع وفلوريا أواسيس في مجمع دبي لاند السكني (DLRC)، والذي يضم 257 وحدة سكنية، في الربع الأول من عام 2028، بينما من المتوقع تسليم أول مشروع مطور في جزر دبي فلوريا بريز والذي يضم 48 وحدة سكنية و4 منازل تاون هاوس، في الربع الثالث من عام 2027.

وأضاف كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير العقار: "نحن نسير على مسار نمو متسارع، وتوسعنا الاستراتيجي التالي هو في ميدان ومدينة دبي للإنتاج (IMPZ)، وهما موقعان في دبي يواصلان جذب المستثمرين بسبب توسيع البنية التحتية والاتصال وارتفاع الأسعار التنافسي، مضيفًا أن كلا المشروعين من المقرر إطلاقهما في الربع الأول من عام 2026".

طلب متزايد

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي: "شهدت جميع مشاريعنا طلباً قوياً ومتنوعاً من مستثمرين عالميين وإقليميين ومحليين، سواء من جانب المستخدمين أو المستثمرين، بما يتماشى مع مكانة دبي كوجهة استثمارية وعقارية عالمية رائدة".

على مدار الأعوام السنين، رسّخت شركة مشرق إيليت للتطوير العقاري مكانتها كمطور عقاري يركز على الجودة والتميز والابتكار، مستندةً إلى خبرتها الواسعة في قطاعي العقارات والاتصالات على مستوى العالم، لا سيما في المملكة العربية السعودية وسنغافورة وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.

