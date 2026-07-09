دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت انفوبيب، المنصة العالمية للاتصالات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسها، عن تقديم الدعم لآلاف الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو من أكثر من 120 دولة خلال السنوات الخمس الأولى من برنامج ستارت آب ترايب (Startup Tribe).

وأطلقت انفوبيب البرنامج في مايو 2021 لمساعدة الشركات الطموحة ذات الرسالة الواضحة في بناء اتصالاتها مع العملاء وإدارتها، وتطوير استراتيجيات التفاعل بهدف تقريبها من مستخدميها ومواكبة نمو أعمالها. ويوفر البرنامج للمشاركين رصيداً يصل إلى 60 ألف دولار لاستخدام خدمات انفوبيب، إلى جانب الاستفادة من شبكة عالمية من المستشارين والمستثمرين ومسرّعات الأعمال. وخلال أول خمس سنوات، قدّمت انفوبيب لأعضاء البرنامج قيمة بملايين الدولارات عبر منتجاتها وخدماتها.

ومن خلال إلغاء الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية عالمية للاتصالات من الصفر، يمكّن برنامج انفوبيب الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو من التركيز على ما هو أكثر أهمية: تطوير المنتج وتوسيع نطاق الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيليا ميلوفيتش، الشريك المؤسس والمدير التقني في نظام إدارة الممتلكات السحابية هوتل سينك، وأحد أعضاء البرنامج: "تفخر هوتل سينك بكونها شركة تقنية متخصصة في حلول الضيافة وتشهد نمواً سريعاً، وقد أدّى برنامج ستارت آب ترايب من انفوبيب دوراً أساسياً في دعم رحلتنا نحو التوسع. لقد شكّل الانضمام إلى البرنامج نقطة تحول لهوتل سينك، إذ أسهمت منصة انفوبيب في أتمتة عمليات أساسية وتحسينها، ابتداءً من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمعاملات والتي تتطلب درجة عالية من الموثوقية، وصولاً إلى عمليات التحقق الآمنة عبر كلمات المرور لمرة واحدة، فضلاً عن الاستفادة من أدوات متقدمة مثل واتساب. والأهم أن برنامج الرصيد أتاح لنا إعادة توجيه تحويل جزء كبير من الموارد من تكاليف البنية التحتية إلى المبيعات والتسويق، وهو ما يمثل غالباً التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة في مرحلة النمو. وبعيداً عن إطار البرنامج، نواصل الاعتماد على انفوبيب لما تتميز به المنصة من استقرار عال ودعم سريع وفعّال".

من جانبها، قالت غلوريا أوبونغ، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة كلينستر (Cleanster)، وأحد أعضاء البرنامج: "وفّر لنا برنامج ستارت آب ترايب من انفوبيب الدعم والرصيد اللازمين لتسريع نموّنا. وقد كانت الخدمة على مستوى عال، وتؤدي المنصة دورها بكفاءة ووضوح، ما أتاح لفريقنا التكامل بسرعة وضمان تواصل موثوق مع مستخدمينا. ساهم وجود شريك يوفّر بنية تحتية مستقرة ودعماً سريع الاستجابة على تركيز جهودنا على توسيع كلينستر وتقديم تجربة أفضل لكل من مقدّمي الخدمة والعملاء".

وقالت لوسيا ريك، قائدة فريق منظومة الشركات الناشئة في انفوبيب: "ساهم برنامج ستارت آب ترايب خلال السنوات الخمس الأولى من إطلاقه، في مساعدة الشركات الجديدة والطموحة على تحقيق أهدافها وتوسيع أعمالها بالاستفادة من التفاعل والانتشار اللذين تتيحهما منصتنا العالمية للاتصالات. وبالتزامن مع احتفال انفوبيب بمرور 20 عاماً على تأسيسها، يتمثل هدفنا في دعم الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو التي ندعمها على بناء مسار طويل الأمد، والوصول إلى عقدين من الاستمرارية، عبر إتاحة خدماتنا الرائدة في السوق وشبكتنا العالمية التي تضم نخبة من المستثمرين والصناديق ومسرّعات الأعمال".

ويمكن للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو الراغبة في الانضمام إلى برنامج ستارت آب ترايب التقدّم من خلال الرابط، حيث تتيح المبادرة للمشاركين الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات لدى انفوبيب، والدعم التقني، والإرشاد، دون أي تكلفة.

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