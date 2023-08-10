تم منح عقود جديدة للاستشارات الهندسية والتكنولوجية وإدارة النفايات

من المتوقع أن يتم تسليم منتجع "ماندرين أورينتال بوليدهوفارو ريف" في عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك إنترناشونال أن عمليات البناء الرئيسية لمنتجعها الفاخر في المالديف "ماندرين أورينتال بوليدهوفارو ريف"، تحرز تقدماً ملحوظاً.

يجري التركيز حالياً على أعمال الأساسات الرئيسية وصب هياكل الفلل الشاطئية، بينما توشك أعمال استصلاح الشاطئ الخاص بالمنتجع على الانتهاء، فضلاً عن قرب اكتمال أعمال البنية التحتية للمنتجع.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك إنترناشونال: "نحن متحمسون لرؤية التقدم الحاصل في أعمال تطوير منتجع بوليدهوفارو ريف، ومن خلال تعزيزعلاقاتنا مع شركائنا المتميزين في هذا المشروع، نحن على ثقة بأننا سنقدم منتجعاً فريداً، سيشكل عند اكتماله وجهةً مفضلة وملاذاً هادئاً للسكان".

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، منحت داماك عدة عقود استشارية لسلسلة من الخدمات الإنشائية والهندسية لهذا المشروع الرائد في المالديف. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقود خدمات استشارية للافتات التعريفية وتقنية الواقع الافتراضي للمشروع، بالإضافة إلى خدمات تقييم الأثر البيئي، والتي تتماشى مع توجهات وخطط الاستدامة لشركة داماك.

ملاذ فاخر

منذ بدء الأعمال الإنشائية في شهر يناير من هذا العام، شهد منتجع ماندرين أورينتال تقدماً ملحوظاً على مستوى سير العمل.

في الوقت الحالي، يجري تشييد الفلل واستكمال أعمال البنية التحتية بوتيرة متسارعة، وهو ما يؤكد مجدداً التزام داماك الراسخ بإنجاز جميع مشاريعها ضمن الإطار الزمني المحدد. يقع المنتجع الفاخر الذي تبلغ مساحته 34 هكتاراً، والمقرر افتتاحه عام 2025، في "بوليدهوفارو ريف" ضمن جزيرة "ساوث مالي أتول".

من المنتظر أن يصبح المنتجع ملاذاً فاخراً للمسافرين الباحثين عن تجربةٍ فريدة في هذه الجزيرة الساحرة. يقع المشروع على بعد 25 دقيقة من "ساوث مالي أتول" بالقارب السريع أو 40 دقيقة باليخت، وسيصبح عند اكتماله معلماً سياحياً جديداً يجسد أعلى درجات الفخامة.

يتميز المنتجع بهندسته المعمارية العصرية المستوحاة من تصاميم المهندس المعماري الشهير "مِيس فان دير روه"، والتي تتجلى في التشطيبات وتصميم الغرف وكذلك المرافق الفاخرة ووسائل الراحة التي ستمنح المنتجع مزيداً من الفرادة.

سيضم المنتجع 120 فيلا، وسيقدم مجموعة من خيارات الإقامة، بدءاً من غرفة نوم واحدة وصولاً إلى 4 غرف نوم، بالإضافة إلى الفلل العائمة فوق الماء، التي تمنح الضيوف خياراتٍ متنوعة تتناسب مع رغباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم المنتجع سبعة خيارات للمأكولات والمشروبات، مع وجود ثلاثة مطاعم متخصصة بالمأكولات العالمية تضم نخبة من أمهر الطهاة، وهو ما سيوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بأشهى الأطباق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حوض سباحة يضم بار.

ستجسد التصاميم الداخلية للغرف ومرافق المنتجع التي تحمل لمسات شركة التصميم العالمية "ستيكمان ترايب" (Stickman Tribe) أعلى درجات الفخامة، وستمنح المنتجع مزيداً من التفرد، فضلاً عن روعة وجمال التصاميم الخارجية.

تماشياً مع تقاليد "ماندرين أورينتال"، سيكون المنتجع موطناً لمنتجع "ماندرين سبا" الشهير، والذي يعد ملاذاً مثالياً للضيوف الباحثين عن الاسترخاء والأجواء الهادئة. كما سيضم المنتجع نادٍ للأطفال والمراهقين، يوفر لهم كافة خيارات التسلية والمرح، ويعزز من تجربة الإقامة في هذا المنتجع. كما سيقدم فريق متخصص بالعلاجات الصحية العافية مجموعة من خدمات السبا التي ستتوفر ضمن 12 جناحاً وأحواض السباحة، فضلاً عن وجود خدمة الحمام التقليدي وغرف البخار والساونا، بالإضافة إلى وجود صالون تجميل.

علاوةً على ذلك، سيحظى الضيوف بفرصة إقامة الفعاليات والأحداث الخاصة بهم، والاستفادة من مجموعة من المرافق المخصصة لهذا الغرض. ولعشاق المغامرة، سيضم المنتجع مركزاً للغوص ومركزاً للرياضات المائية، وسيوفر مجموعة من الأنشطة المثيرة لاستكشاف عالم الحياة البحرية المذهل المحيط بالجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر أكاديمية التعلم تجارب ثرية تعكس التزام المنتجع بتقديم تجربة شاملة وغامرة للضيوف.

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نبذة عن داماك:

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 43,700 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، وكافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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