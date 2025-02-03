تحت شعار "إعادة تصور المستقبل"

برنامج تدريبي متقدم على مدار ثلاثة أشهر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والإحصائيات والخوارزميات والبرمجة.

أكثر من 120 طالبًا من 26 جنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات عن ختام نسخة 2024 من برنامج "سامسونج للابتكار" في الإمارات، والذي أُقيم بالشراكة مع البرنامج الوطني للمبرمجين. وشهد حفل التخرج، الذي حضره كبار المسؤولين، تكريم أكثر من 120 طالبًا من مختلف أنحاء الدولة.

تحت شعار "إعادة تصور المستقبل"، قدم مخيم سامسونج للابتكار تدريبًا شاملاً في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث غطى موضوعات أساسية مثل الإحصائيات والخوارزميات والبرمجة، مع التركيز بشكل خاص على لغة "بايثون" وتطبيقاتها في التعلم الآلي. وشهدت نسخة 2024 زيادة ملحوظة في عدد المشاركين مقارنة بـ 90 خريجًا في نسخة 2023، مما يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

وقال الدكتور عبد الرحمن المحمود، نائب مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات: "إن الشراكة مع شركات عالمية رائدة مثل سامسونج تعكس رؤية الإمارات في تحقيق الريادة في الاقتصاد الرقمي. من خلال تزويد الشباب بمهارات عالمية المستوى في الذكاء الاصطناعي، نمكّن جيلًا من المبدعين والمخترعين المستقبليين، ونعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال."

من جانبه، قال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "يمثل تخرج دفعة هذا العام من مخيم سامسونج للابتكار إنجازًا بارزًا في سعينا لتأهيل الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي. لقد أثبت هؤلاء الخريجون تفانيهم الاستثنائي في إتقان مبادئ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يؤهلهم لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي. هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية الإمارات للتقدم التكنولوجي ومكانتها الرائدة كمركز للذكاء الاصطناعي في المنطقة."

خلال التدريب، اكتسب الخريجون معرفة عميقة بأسس التعلم الآلي الإحصائية والرياضية، بالإضافة إلى إتقانهم أساسيات البرمجة بلغة "بايثون" واستخدام مكتبات متخصصة في التعلم الآلي. وتضمن البرنامج تجارب عملية على تطبيق الخوارزميات على مجموعات بيانات واقعية وإدارة دورات حياة كاملة لمشروعات علم البيانات، ما يجعلهم مؤهلين لإحداث تأثير فوري في هذا المجال المتنامي بسرعة.

وفي إطار التزامها بالتميز، كرّمت سامسونج أفضل ثلاثة طلاب في البرنامج، حيث تجاوزت درجاتهم 95% في البرنامج.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّعت سامسونج ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات شراكة لدمج مخيم سامسونج للابتكار ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024، ما أكسب البرنامج الزخم اللازم لتقديم تجربة تعليمية شاملة تمزج بين خبرات سامسونج العالمية ورؤية الإمارات للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود سامسونج الداعمة لمبادرات الإمارات الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كقوة عالمية في هذا المجال. ومن خلال تقديم تعليم متقدم في الذكاء الاصطناعي للشباب، تساهم سامسونج في تطوير قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع رحلة التحول الرقمي للإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات